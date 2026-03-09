ソーラー充電＆配線不要！スマホで見守る高画質500万画素の屋外防犯カメラを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、ソーラー充電で配線不要、500万画素の高画質と人感センサー通知で自宅や駐車場を見守る屋外用防犯カメラ「400-SSA012」を発売しました。
防犯カメラ 屋外 ソーラー ワイヤレス 500万画素 監視カメラ スマホ連動 Wi-Fi バッテリー内蔵 人感センサー 防水防塵 IP66 双方向通話 家庭用 駐車場
型番：400-SSA012 販売価格：12,546円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SSA012
【おすすめポイント】
・ソーラー充電＆バッテリー内蔵で配線不要、簡単設置
・500万画素の高画質＋夜間カラー撮影で細部まで鮮明
・人感センサー検知でスマホへ通知、外出先から確認可能
【工事不要、ソーラー充電で手軽に防犯対策】
本製品はソーラーパネル一体型設計のため、電源工事や複雑な配線が不要です。壁面や軒下などに設置するだけで、すぐに防犯カメラとして使用できます。内蔵バッテリーと太陽光充電の組み合わせにより、電源が確保しにくい場所でも設置可能。住宅の玄関や駐車場、倉庫、店舗の入口など、幅広い場所で簡単に防犯対策を始められます。
【500万画素の高画質で細部まで鮮明に記録】
500万画素の高解像度カメラを搭載し、人物や車両、周囲の状況まで鮮明に記録できます。2880×1620の高精細映像で、従来の防犯カメラよりも細部まで確認可能。広い範囲を映し出す広角レンズにより、玄関先や駐車スペースなどを一台でしっかりカバーできます。防犯用途はもちろん、敷地の見守りや管理用途にも適しています。
【夜間も安心、赤外線＆カラー撮影対応】
赤外線LEDと白色LEDを搭載し、昼夜問わず監視が可能です。暗い場所では赤外線によるモノクロ撮影で周囲をしっかり確認でき、必要に応じて白色LEDによるカラー夜間撮影にも対応。夜間でも対象を鮮明に記録できるため、防犯性を高めます。住宅街や駐車場など、夜間の監視が必要な場所でも安心して使用できます。
【人感センサーで異変を検知、スマホへ通知】
人感センサーを搭載しており、人の動きを検知すると自動で録画を開始し、スマートフォンへ通知を送信します。専用アプリを使えば、外出先からでもリアルタイムの映像確認や録画データの再生が可能。異変をすぐに把握できるため、防犯対策の強化に役立ちます。旅行中や仕事中でも、自宅や駐車場の状況を手元で確認できます。
【双方向通話＆スマホ操作で便利に見守り】
内蔵マイクとスピーカーにより、スマートフォンからリアルタイムの双方向通話が可能です。訪問者への対応や不審者への警告など、遠隔地からでもコミュニケーションが行えます。また、録画データはmicroSDカードへ保存でき、クラウド契約なしでも運用可能。ライブ映像の確認や設定変更もアプリから簡単に操作できます。
【製品仕様】
