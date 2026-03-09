Liquidが提供する「LIQUID eKYC」を「d NEOBANK 住信SBIネット銀行アプリ」が採用

株式会社ELEMENTS

ELEMENTSグループの株式会社Liquid（本社：東京都中央区、代表取締役：長谷川 敬起）は、住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）が提供する「d NEOBANK 住信SBIネット銀行アプリ※1」（以下「d NEOBANKアプリ」という）に、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC（リキッドイーケーワイシー）」（運転免許証・マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書のICチップ情報を利用した本人確認の方式）を提供します。

2026年３月23日（月）以降順次導入される予定です。

※1 d NEOBANK 住信SBIネット銀行アプリ：https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/sp-app/netbk/

■要約

・Liquidは、d NEOBANKアプリへ、ICチップ読取によるオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を提供

・「LIQUID eKYC」は、スマホでICチップを読み取り電子署名検証を行うことで、なりすましや改ざん防止を支援

・Liquidは、2019年より「LIQUID eKYC」を口座開設取引に、2023年からは当人認証サービス「LIQUID Auth（リキッドオース）」を、d NEOBANKアプリ等に提供してきた実績がある

・この導入により、本人確認資料の撮影が不要になり、口座開設や各種お手続き完了までの時間を短縮、偽造書類による不正な口座開設を強力に防止

■背景

Liquidは住信SBIネット銀行に対し、2019年より「LIQUID eKYC」を口座開設取引に、2023年からは当人認証サービス「LIQUID Auth（リキッドオース）」を、d NEOBANKアプリ等に提供してきた実績があります。※2

本年2月には不正検知と顔認証を連動させた住信SBIネット銀行の新たな不正対策の取組に、当人認証サービス「LIQUID Auth（リキッドオース）」が採用されました。※3

今回は、住信SBIネット銀行株式会社が提供するd NEOBANKアプリの本人確認に、Liquidのオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を提供します。この度提供するICチップ読取による本人確認は、スマートフォンで本人確認書類のICチップを読み取り、電子署名検証を行うことにより第三者によるなりすましや文書が改ざんされていないことを確認するための方式です。

「LIQUID eKYC」、eKYC連携の「LIQUID Auth（リキッドオース）」には、2025年に生体認証の国際セキュリティ規格「ISO/IEC 30107」の公式確認書を取得した、顔認証向けなりすまし検知AI「Liquid PAD」が実装されています。※4

本方式を導入することで、スマートフォンによる本人確認資料の撮影が不要になり、口座開設や各種お手続き完了までの時間が短縮され、お手続き後すぐに口座をご利用いただけます。また、偽造本人確認書類による不正口座開設申込を防止する効果が期待できます。

BaaS提携支店についても、今後の順次展開が検討されています。

参考：金融庁「インターネット取引サービスへの不正アクセス・不正取引による被害が急増しています」：https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/chuui_phishing.html

※2「住信SBIネット銀行、不正防止対策強化のため認証サービス「LIQUID Auth」を導入」（2023年11月21日）：https://liquidinc.asia/2023-11-21/

※3 住信SBIネット銀行、不正検知と顔認証を連動させた新たな不正対策を導入

：https://www.netbk.co.jp/contents/company/press/2026/0217_005107.html

※4「株式会社ELEMENTSの顔認証向けなりすまし検知AI「Liquid PAD」が生体認証の国際セキュリティ規格「ISO/IEC 30107」の公式確認書を取得」（2026年1月5日 ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000088.000061051.html

■eKYC市場シェア6年連続No.1 *5である「LIQUID eKYC」について

ネット上での契約やアカウント登録、口座開設時などに必要な身元確認をオンライン完結で行うサービスです。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類の撮影、もしくはICチップの読み取りを行い、自撮りの顔写真との照合を行う方式や、公的個人認証（JPKI / スマホJPKI） を活用した方式を提供しています。学割などの年齢確認にも対応可能です。独自のAI技術、生体認証技術、OCR技術などにより、撮影開始から完了までの離脱率の低さを実現し、ELEMENTSグループ合計で累計本人確認件数は約1.5億件、累計契約数は約600社となっています。

LIQUID eKYCについて：https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

公的個人認証について： https://liquidinc.asia/jpki/

*5 ITR「ITR Market View」：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」eKYC市場：ベンダー別売上金額シェア(2019年度～2024年度予測)

■株式会社Liquidについて

Liquidは、生体認証を活用し、認証を空気化することで、世界約80億人全ての人があるがままの状態であらゆるサービスを簡単・安全に使える、なめらかな社会の実現を目指しています。また、金融の取引時確認（犯罪収益移転防止法）、携帯電話契約（携帯電話不正利用防止法）、中古品買取（古物営業法）、不動産取引、CtoC取引などにおける本人確認のオンライン化の流れに合わせ、業界や導入事業者をまたがって横断的に不正検知を行う仕組みを提供し、利便性とセキュリティの両面を追求して参ります。

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役 長谷川 敬起

設立：2018年12月

事業内容：生体情報、生体行動に特化した画像解析・ビッグデータ解析（LIQUID eKYC、LIQUID Auth等）

Webサイト： https://liquidinc.asia

サービスサイト：

身元確認サービス「LIQUID eKYC」https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

当人認証サービス「LIQUID Auth」https://liquidinc.asia/liquid-auth/

デジタルIDウォレット「PASS」 https://liquidinc.asia/smartcity/

外国人向けデジタルIDウォレット「GPASS」https://liquidinc.asia/gpass/

■株式会社ELEMENTSについて

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役社長 長谷川 敬起

証券コード：東証グロース市場 5246

設立：2013年12月

事業内容：生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した個人認証ソリューション、衣食住における個人最適化ソリューション、個人情報を管理するクラウドサービスの開発・提供

Webサイト： https://elementsinc.jp/

※本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。