宇宙経済圏の構築を実現するM＆A組織「SPACEDATA INVESTMENT」を設立

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤航陽、以下「当社」）は、産業共創本部内に新組織「SPACEDATA INVESTMENT（スペースデータ インベストメント）」を設立いたしました。本構想の実行・実現は、産業共創本部 本部長の小野寺悠輔が中心となり推進いたします。本組織の設立に伴い、宇宙経済圏の構築を共に推進するパートナー企業（投資・M&A・提携先）の探索、および本構想を共に担う志高い人材の募集を開始したことをお知らせいたします。

設立の背景とミッション

1. 「産業を宇宙化する」という新しい挑戦：

かつてITが金融、流通、メディアといった既存産業をアップデートし、巨大な「IT経済圏」を創出したように、現在、宇宙はあらゆる産業を再定義する大きな可能性を秘めています。SPACEDATA INVESTMENTのミッションは、「既存産業に宇宙の視点を組み込み、そのポテンシャルを地球外へと拡張すること」です。私たちは、優良企業に対し、資金拠出と宇宙転用の両面からアプローチすることで、産業の宇宙化を目指します。

2. 全産業を「宇宙経済圏」へ：

通信、エネルギー、モビリティ、人材、旅行、インフラ、不動産等、私たちの生活を支える重要産業に対して本構想を実行することで、「宇宙経済圏」を実現し、より強靭で、より持続可能な社会基盤を構築します。これは単なる投資活動ではなく、日本の産業構造を未来に向けて塗り替えていく壮大なプロジェクトです。

代表取締役 佐藤航陽のコメント

「宇宙産業は今、かつてのIT産業が世界を塗り替えた時と同じ歴史的転換点に立っています。ITがあらゆる産業に溶け込み社会を便利にしたように、宇宙産業もまた、すべての産業と融合し、新しい社会のインフラを構築していきます。SPACEDATA INVESTMENTは、日本を支える素晴らしい企業の方々と共に、そのポテンシャルを宇宙というフロンティアへ拡張させます。金融の力を使って宇宙の民主化を加速させ、次世代に誇れる未来を創ってまいります。」

株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とデジタル技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。

地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。

詳細は https://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名:株式会社スペースデータ

代表:佐藤航陽

所在地:東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金:15億1300万円

事業内容:宇宙開発に関わる投資と研究

HP:https://spacedata.jp

NEWS:https://spacedata.jp/news

X:https://x.com/spacedatainc

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/

採用情報:https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects

本件に関するお問い合わせ

組織名： SPACEDATA INVESTMENT（スペースデータ インベストメント）

設置部署： 株式会社スペースデータ 産業共創本部内

責任者： 産業共創本部 本部長 小野寺悠輔

連絡先：yusuke.onodera@spacedata.co.jp