株式会社ＪＲ東海エージェンシー

株式会社ＪＲ東海エージェンシー（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 一哉）は、当社が保有する豊富な鉄道コンテンツの新たな価値創造を目指し、エプソン販売株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：栗林 治夫）と共同で、2026年3月9日（月）より「エプソンクリエイティブスクエア赤坂」にて特別展示を実施いたします。

当社は、商品化支援サイト「レントレ」などを通じ、鉄道IPをアパレルや玩具など多岐にわたる分野で活用いただける環境づくりを推進してまいりました。今回の展示では、エプソンの誇る最先端のプリンティングテクノロジーと、当社が蓄積してきた鉄道のビジュアル資産を掛け合わせることで「鉄道の質感」「風景の空気感」を圧倒的なスケールで再現します。

■ 展示の見どころ：大判プリントが創り出す、臨場感あふれる空間演出

本展示では、鉄路を駆け抜ける名車の迫力、沿線に広がる唯一無二の風景など、鉄道を愛するすべての方が心に刻みたい瞬間を、大判プリントを用いて臨場感あふれる空間として表現します。

鉄道が持つ壮大なスケールや魅力を、エプソンの大判プリンターならではの高精細・高画質なプリントで再現し、まるでその路線に立っているかのような体験をお届けします。

■ 2日間限定の特別イベント：限定オリジナルグッズの販売

3月21日（土）・22日（日）の2日間限定で、本展示のコンテンツを活用したオリジナルグッズの販売を実施します。特に、引退を控える「213系（5000番台）」をテーマにしたアイテムをはじめ、本イベントでしか入手できない特別なラインナップをご用意しております。エプソンの技術で細部までこだわり抜いた、コレクター必見のアイテムにご注目ください。

【開催概要】

名称：Railway Colors ― プリントで広がる鉄道の世界 ～JR東海エージェンシー×EPSON CREATIVE SQUARE AKASAKA～

展示期間：2026年3月9日（月）～3月27日（金）

時間：平日10:00～17:00（土日祝は休業、ただし特別イベント実施日を除く）

会場：エプソンクリエイティブスクエア赤坂

特別イベント（グッズ販売）：2026年3月21日（土）～3月22日（日） 10:00～17:00

決済方法：完全キャッシュレス決済のみ（現金利用不可）

※クレジットカード、交通系ICカード等がご利用いただけます。

公式情報：最新情報はX（旧Twitter）「【エプソン販売】クリエイティブ通信」にてご確認いただけます。

【報道関係お問い合わせ先】

株式会社ＪＲ東海エージェンシー IPコンテンツ事業部 杉山 楠根 水落

TEL：03-6688-7832

https://www.jrta.co.jp/addiv/property-license.php