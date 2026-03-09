【ピカピカ】渋谷で『DINING WONDERLAND』開催！ライバーとファンの絆深まる特別な1日

夢の光株式会社

夢の光株式会社（本社：東京都港区、代表：顧）は、運営する音声コミュニティアプリ「ピカピカ」において、2026年2月22日（日）、【渋谷ズッカ】にてコラボレーションレストランイベント「DINING WONDERLAND」第一弾を開催いたしました。

前回開催した「CAFE WONDERLAND」が大変ご好評をいただき、その流れに続く企画として前回を上回る多くのお客様にご来場いただき、終日盛況となりました。



■ ライバーとファンの想いが交差する、特別なひととき

今回の「DINING WONDERLAND」は、「食と交流の融合」をテーマにライバーとファンの絆をより一層深めることを目的に開催いたしました。

会場では、人気ライバーの個性を活かした特別コラボレーションメニューの提供や限定グッズの販売を実施。また、ライバーと直接コミュニケーションが取れる交流時間も設け、終始熱気に包まれました。

ご来場いただいたファンの皆様からは、 「推しライバー考案のメニューを実際に味わうことができ感動した」 「リアルの場で交流できる機会を待ち望んでいたので本当に嬉しい」といった声が寄せられました。

■ ランキング入賞ライバーによる豪華特典と演出

本イベントに先駆けて実施したアプリ内ランキングにおいて、上位に入賞したライバーには特別装飾やメニュー展開などの特典を用意いたしました。店内演出やフードメニューを通じて、それぞれのライバーの世界観や魅力を表現し、来場したファンにとって忘れられない体験の場となりました。



【今後の展開について】

ピカピカは、2021年に誕生した「Music Night」をはじめ、広告オーディションや著名人とのコラボレーション、テレビ番組出演など、ライバーが才能を発揮し、夢を叶えるための舞台を積極的に提供しております。

「声」を通じてライブ配信、コンテンツ、コミュニティを一体化させるプラットフォームとして、今後も皆様にお楽しみいただけるリアル・オンライン双方のイベントを企画してまいります。次なる展開にもぜひご期待ください。



【ピカピカについて】

「声の世界で最高の楽しみを」声の世界でライブ配信、コンテンツ、コミュニティを一体化したピカピカは、声の魅力を通じて人と人とのつながりを築き上げてきました。広告オーディションや著名人とのコラボレーションなど、ライバーの活躍の場を広げる企画を展開し、夢を持つ方々へ新たな可能性の創出に取り組んでいます。



■公式SNS情報

公式X（旧Twitter）：https://x.com/PIKAPIKALIVE_JP

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pikapika.live

公式YouTube：https://www.youtube.com/@ピカピカ公式(https://www.youtube.com/@%E3%83%94%E3%82%AB%E3%83%94%E3%82%AB%E5%85%AC%E5%BC%8F)