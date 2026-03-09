Startek（R）、Economic Times Human Capital Awards 2026の「Excellence in Change Transformation」を受賞





～ハイブリッドワークの推進、リーダーシップ、人間主導の組織変革部門として、業務プロセス外部委託業界から唯一受賞

ムンバイ（インド）, 2026年3月7日 /PRNewswire/ -- デジタルファーストを掲げる世界規模での顧客体験（CX）ソリューションプロバイダーのStartek®は、「エコノミック・タイムズ・ヒューマン・キャピタル・アワーズ（Economic Times Human Capital Awards）2026」で「エクセレンス・イン・チェンジ・トランスフォーメーション（Excellence in Change Transformation）」賞を受賞した旨の発表を行いました。『エコノミック・タイムズ（Economic Times）』紙主催の授賞式は、2月19日に開催されました。

世界最大級の金融専門紙にして大手報道機関でもある『エコノミック・タイムズ（ET）』紙は、人材、プロセス、文化への投資を通じて人的資本を育成している組織を表彰する「ヒューマン・キャピタル・アワード（Human Capital Awards）」を創設しました。Startekは、このカテゴリーで唯一受賞した業務プロセス外部委託企業

この賞は、詳細な実践事例の提出、公式集計員による予備審査、そしてさまざまな業界の有力者を前にした最終審査会での発表を含む、3段階の厳格な評価プロセスを経て授与されました。その評価基準は、戦略と革新性、実行と実施、測定可能なビジネス上の成果、人材体験の成果を重視したものとなります。

Startekについては、ハイブリッド型勤務環境管理、従業員エンゲージメント、リーダーシップ能力、透明性が担保されたコミュニケーション、学習とキャリアアップ、包括性、従業員福祉といった包括的な変革への取り組みが評価されました。これらの取り組みによって組織の俊敏性が強化されるとともに、従業員体験や測定可能な業績成果が向上しました。

Startekの最高人事責任者を務めるSM Gupta氏は「Startekでは、変革とは目的を持って進化するための継続的なプロセスです。当社は、企業文化、リーダーシップ、能力を事業戦略に合致させることによって、弾力性があり、将来に対応できる組織を構築することに重点を置いてきました。「今回、エクセレンス・イン・チェンジ・トランスフォーメーション（Excellence in Change Transformation）」賞を授与されたことは、持続可能な成長は人材に投資し、人材が成長できる環境を整えることから始まるという当社の信念を補強するものです」と述べました。

同社は複数地域で事業展開を行っており、ハイブリッド勤務の枠組みと人材戦略の推進、お客様と従業員の関与、説明責任、長期的価値の向上を目指しています。

ETHRworldについて

ETHRworldは、『エコノミック・タイムズ』紙が運営するまったく新しいデジタルイニシアチブです。インドのダイナミックな人事事情に影響を与える業界の専門家、同業者、政策立案者、ソリューションプロバイダーとの学習、ネットワーキング、機会探求の他に類を見ない融合体でもあります。

世界中の人事リーダーによって、人事リーダー向けに特化した、世界初の人事コミュニティです。人間と仕事の世界における新たな力学は、組織が人事の取り組みを劇的に加速させることで、「飛躍的成長を遂げる組織」へと変貌を遂げることを可能にし、後押しすることを目的としています。

Startekについて

Startek®は、包括的なデジタル変革と顧客体験向上に向けたソリューションを提供する顧客体験ソリューションの世界大手です。35年以上にわたって蓄積してきた専門知識を駆使して、さまざまな業種の企業が、記憶に残るパーソナライズされた顧客対応を実現できるよう支援しています。また、世界12ヶ国で38,000人の従業員を擁しており、革新、共感、卓越した運営を通じて、ブランドとお客様をつなぐことに注力しています。

詳細については、www.startek.com をご覧いただき、LinkedIn@Startek でフォローしてください。

