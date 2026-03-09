【ウェルカム買取査定ナビ】引っ越し時の不用品の買取に関するアンケート調査結果

■ウェルカム買取査定ナビとは？

東晶貿易株式会社

ウェルカム買取査定ナビは、買取を希望するすべての方に向けた、無料で利用できる【一括買取査定サービス】です。面倒な業者選びや交渉を一切せず、たった1回の申し込みで複数の優良買取業者から一斉に査定結果を受け取ることができます。

URL：https://welcome-kaitori.net/

■引っ越し時の不用品の買取に関するアンケート調査を行った背景

引っ越しは住環境が大きく変わるタイミングであり、多くの人が家具や家電、趣味用品などの不用品整理を行います。

しかし実際には、「古いから売れない」「型落ちだから価値がない」といった理由から、まだ使える物であっても処分されてしまうケースも少なくありません。

そこで今回、引っ越し時に不用品を売却した経験や売却できた品物、売却金額、売れると思っていたかどうかなどについてアンケート調査を実施しました。

本調査を通じて、引っ越し時の不用品の買取に関する実態や、売却に対する意識について明らかにすることを目的としています。

▼以下記事でも詳しくアンケート結果を掲載しています。

引っ越し時の不用品の買取に関するアンケート調査結果(https://welcome-kaitori.net/media/moving-questionnaire/)

■調査対象

年齢：20～60代の男女

人数：2320名(有効回答数：546名)

調査期間：2026年2月21日～2025年3月4日

調査方法：インターネット調査/サーベロイド

■引っ越し時の不用品の買取に関するアンケート調査

引っ越し時に売りに出してお金になったものはありますか?

はい：546名

いいえ：1,774名

引っ越しの際に「不要になったものを売却してお金になった経験があるか」を尋ねたところ、「はい」と回答した人は546名となりました。

これは回答者全体の中でも一定数が、引っ越しをきっかけに不用品を売却していることを示しています。

一方で、「いいえ」と回答した人は1774名と多数を占めており、多くの人が引っ越し時に物を売却する経験はないことがわかりました。

引っ越しは荷物整理の大きなタイミングですが、実際には処分や持ち運びを選ぶ人も多く、売却という選択肢はまだ十分に浸透していない可能性があります。

その中で最も高く売れたものは何ですか？

楽器 ：44

ブランド家具：70

Apple製品：39

ブランドバッグ：67

カメラ ：25

ゲーム機：79

家電系：122

アウトドア用品：13

ゴルフ用品：7

その他：80

引っ越し時に売却して最も高く売れたものについて尋ねたところ、「家電系」（122票）が最も多い結果となりました。

冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなどの大型家電は買い替えや処分のタイミングが引っ越しと重なることが多く、売却によってまとまった金額になるケースも多いようです。

次いで多かったのは「ゲーム機」（79票）や「ブランド家具」（70票）、「ブランドバッグ」（67票）といった結果となりました。

特にゲーム機やブランド品は中古市場での需要が高く、状態が良ければ比較的高値で売れることがあるため、引っ越し時の現金化につながりやすいジャンルといえます。

また、楽器（44票）やApple製品（39票）なども一定数の回答が見られました。これらは専門性やブランド力があるため、年数が経過していても価値が残りやすい点が特徴です。

その金額はいくらでしたか？

5,000円以内：172人

5000円～10,000円以内：136人

10,001円～30,000円以内：119人

30,001円～50,000円以内：57人

50,001円～100,000円以内：37人

100,001円～200,000円内：23人

その他：2人

引っ越し時に売却して得られた金額について尋ねたところ、最も多かったのは「5,000円以内」（172票）という結果になりました。

比較的少額ではあるものの、引っ越しのタイミングで不用品を売却し、ちょっとした臨時収入につながっているケースが多いことがうかがえます。

次いで「5000円～10,000円以内」（136票）、「10,001円～30,000円以内」（119票）と続き、1万円前後の価格帯で売却できた人も一定数いる結果となりました。

不要になった家電やゲーム機などが、この価格帯で売却されるケースが多いと考えられます。

また、「30,001円～50,000円」（57票）や「50,001円～100,000円以内」（37票）といった比較的高額な売却も見られました。

ブランド家具やカメラ、Apple製品など価値の高いアイテムが、この価格帯で取引されるケースがあるようです。

売れると思っていましたか？

思っていなかった：128人

少し思っていた：279 人

思っていた：139人

売却前に「売れると思っていたか」を尋ねたところ、最も多かったのは「少し思っていた」（279票）

という結果になりました。

多くの人が「もしかしたら売れるかもしれない」という半信半疑の状態で売却を試していることがうかがえます。

一方で、「思っていた」（139票）と回答した人も一定数見られました。ブランド品や家電、ゲーム機など中古市場で需要がある商品については、あらかじめ売れる見込みを持っていた人も少なくないようです。

また、「思っていなかった」（128票）という回答も見られ、売れるとは期待していなかったものの、実際には売却できたケースもあることが分かりました。

不要だと思っていた物でも、思いがけず価値がつく可能性があることが示されています。

なぜ売れないと思っていましたか？

古いから：145人

汚れているから：76人

ノーブランドだから：62人

付属品がないから：25人

型落ちだから：82人

その他：17人

「なぜ売れないと思っていたのか」を尋ねたところ、最も多かったのは「古いから」（145票）という回答でした。

長く使っていた物は価値が下がっていると感じやすく、売却できるとは考えていなかった人が多いことがうかがえます。

次いで「型落ちだから」（82票）や「汚れているから」（76票）という理由も多く挙げられました。

家電やデジタル機器などは新しいモデルが次々に登場するため、旧モデルでは売れないのではないかと感じる人が多いようです。

また、「ノーブランドだから」（62票）という回答も一定数見られました。ブランド力がないと価値がつかないと考える人も多く、売却をためらう理由の一つになっていることがわかります。

そのほか「付属品がないから」（25票）など、状態や欠品を理由に売れないと判断していた人も見られました。

しかし実際には、こうした条件でも需要があるケースもあり、思っていたよりも売れる可能性があることが示唆される結果となりました。

まとめ

今回の調査では、引っ越し時に不用品を売却して現金化した経験がある人が一定数いることがわかりました。

一方で、「古い」「型落ち」などの理由から売れないと思い込んでいるケースも多いことが明らかになりました。

実際には家電やゲーム機などを中心に売却できた例も多く、数千円から数万円の収入につながるケースも見られます。

引っ越しは不用品を整理するだけでなく、価値のあるものを売却する良い機会になる可能性があると言えるでしょう。

■お問い合わせ

東晶貿易株式会社

〒106-6238 東京都港区六本木3-2-1

住友不動産六本木グランドタワー38F

TEL：03-6230-9978/FAX：03-6230-9083

URL：https://www.tosho-trading.co.jp