謎解きクリエイター集団RIDDLER発！「読む」「解く」「つくる」で楽しむ、新感覚・謎解き児童書シリーズ『謎解き怪盗団シュロス』第１巻　2026年４月22日（水）発売！

株式会社双葉社

松丸亮吾率いる謎解きクリエイター集団・RIDDLER発！

「読む」「解く」「つくる」で楽しむ、新感覚・謎解き児童書が誕生！

2026年４月22日（水）、株式会社双葉社より、謎解きクリエイター集団RIDDLER所属の作家・雨露山鳥による児童書シリーズ『謎解き怪盗団シュロス』第１巻が刊行予定。本作は、「読む」「解く」だけでなく、「つくる」楽しさまで体験できる、新しいスタイルの謎解きストーリーとなっている。

「もしキミの秘密をバラされたくなければ、

……怪盗になりたまえ」

最近、学校に謎解きを仕掛け、校内を騒がせている正体不明の怪盗団〈シュロス〉。 名探偵に憧れる少女・チナツは、その存在に強い対抗心を燃やしていた。そんなチナツの“助手”として行動している少年・ハヤト（主人公）は、 ある日、ひょんなことから怪盗団〈シュロス〉の一員になってしまう。

チナツにバレたら、きっと嫌われる――。

ハヤトは、決して明かしてはいけない秘密を抱えたまま、 「怪盗」として謎をつくることになり……。 秘密とウソとひらめきが交差する、 「学校×怪盗×謎解き」新シリーズ、ここに開幕！

■親子で楽しめる！ 本書の特徴

１.学校が舞台の本格・謎解きストーリー

物語の中には、読者も挑戦できる謎解きを全9問収録。

特別な知識は必要なく、「ひらめき」さえあれば誰でも楽しめます。

２.「解く」だけでなく、「つくる」楽しさも体験

主人公は、謎を解くだけではなく“謎をつくる側”。

物語を読み進めながら、

・どうすればひらめくのか

・どのように謎解きをつくるのか

といった、謎解きの発想法や考え方を自然に学ぶことができます。

３. 本編はすべての漢字にふりがな付き

本編は全漢字ふりがな仕様。

小学校低学年でも読みやすく、親子で一緒に読みながら謎解きに挑戦することもできます。

４. 親しみやすいイラストで読みやすい

イラストは、アニメーターとしても活躍するOzidoが担当。今にも動き出しそうなキャラクターたちが物語を彩り、読書が苦手な子どもでも楽しく読み進められます。

■こんな子におすすめ！

・謎解きやミステリが好き

・頭を使う物語を読みたい

・探偵や怪盗の物語にワクワクする

・「考えるって楽しい！」を体験したい

＜著者プロフィール＞

著：雨露山鳥

RIDDLER株式会社所属。謎解きクリエイターとして、周遊型謎解きイベントの制作なども行う。著書に『夏空のプレアデス』（小学館）、『目指せ! ナゾトレ甲子園 』『謎解きインク・バトル・サバイバル』（ともに扶桑社）などがある。第16回創元SF短編賞受賞。

企画：RIDDLER

松丸亮吾が代表を務める謎解きクリエイター集団。「最高の“ひらめき体験”を生み出し、考えることを誰もが好きになれる世界をつくる」をモットーに、テレビや書籍、イベント、地方創生、教育事業など幅広く活動中。

絵：Ozido

1999年生まれ。沖縄県在住のイラストレーター。ポップな絵柄で主にアニメーションやイラストを制作。

＜書誌情報＞

タイトル：『謎解き怪盗団シュロス１. 秘密の怪盗デビュー！』

著者：雨露山鳥

発売日：2026年４月22日（水）

判型：四六判

ページ数：224P

予価：1,300円（税別）

発売：双葉社