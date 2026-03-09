PING × SK-9｜自社素材「SK-9」を採用したパンツコレクションが2026年3月より順次発売

MNインターファッション株式会社

MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心）が展開する自社素材ブランド「SK-9（エスケーナイン）」が、株式会社TSIホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開する「PING APPAREL（ピン アパレル）」の2026年春夏コレクションに採用されました。

採用アイテムはメンズ・レディース計8型で、2026年3月よりPING取扱い店舗及びECサイトにて順次発売予定です。

■製品概要

【MEN’S：ストレッチドビーテーパードパンツ 621-6131501】

・ カラーバリエーション： BLACK、WHITE、BEIGE

・ サイズ展開：S、M、L、LL、3L

・ 価格： \13,200（税込）

・ 商品ページ： PING取扱い卸店舗

https://www.ping-appareljapan.com/shoplist/index.html

【MEN’S：ストレッチドビーショートパンツ 621-6132503】

・ カラーバリエーション： BLACK、WHITE、BEIGE

・ サイズ展開：S、M、L、LL、3L

・ 価格： \12,100（税込）

・ 商品ページ： PING取扱い卸店舗

https://www.ping-appareljapan.com/shoplist/index.html

【LADIES：ストレッチドビー裾スリットテーパードパンツ 622-6131500】

・ カラーバリエーション：BLACK、WHITE、BEIGE

・ サイズ展開： SS、S、M、L、LL

・ 価格： \13,200（税込）

・ 商品ページ： PING取扱い卸店舗

https://www.ping-appareljapan.com/shoplist/index.html

【LADIES：ストレッチドビーワンタックショートパンツ 622-6132500】

・ カラーバリエーション： BLACK、WHITE、BEIGE

・ サイズ展開：SS、S、M、L、LL

・ 価格： \12,100（税込）

・ 商品ページ：PING取扱い卸店舗

https://www.ping-appareljapan.com/shoplist/index.html

【MEN’S：ストレッチドビーテーパードパンツ 621-6131591】

・ カラーバリエーション： BLACK、WHITE、BEIGE

・ サイズ展開：S、M、L、LL、3L

・ 価格： \20,900（税込）

・ 商品ページ：https://mix.tokyo/products/6216131591（5月発売予定）

【MEN’S：ストレッチドビーショートパンツ 621-6132591】

・ カラーバリエーション： BLACK、WHITE、BEIGE

・ サイズ展開：S、M、L、LL、3L

・ 価格： \17,600（税込）

・ 商品ページ：https://mix.tokyo/products/6216132591（5月発売予定）

【LADIES：ストレッチドビーテーパードパンツ 622-6131590】

・ カラーバリエーション： BLACK、WHITE、BEIGE

・ サイズ展開：SS、S、M、L、LL

・ 価格： \20,900（税込）

・ 商品ページ：https://mix.tokyo/products/6226131590（5月発売予定）

【ストレッチドビーラップショートパンツ】

・ カラーバリエーション： BLACK、WHITE、BEIGE

・ サイズ展開：SS、S、M、L、LL

・ 価格： \17,600（税込）

・ 商品ページ： https://mix.tokyo/products/6226132590（5月発売予定）

■ブランド紹介

「PING APPAREL（ピン アパレル）」について

PINGは、エンジニアであった創業者カーステン・ソルハイムが1959年に自宅ガレージからスタートしたクラブメーカーで、数多くの名器をゴルフ界に送り出してきました。

現在では世界、日本のゴルフマーケットで高い評価を得ており、その革新的な開発力と確かな品質が再注目されています。

「PING APPAREL」は「PING」のライセンスアパレルとして2020年春夏にデビュー。

“FEEL NEW. PLAY COOL.” をコンセプトに、独自のスタイルで洗練されたゴルフファッションを提案しています。

URL：https://www.ping-appareljapan.com/

SK9

SK-9（エスケーナイン）は、優れた防透け性能を持つ高機能ファブリックで、パンツをはじめ幅広いアイテムに対応できる汎用性の高い素材です。

淡色でも安心して着用でき、美しいシルエットと快適な着心地を両立。デザインの自由度を高め、日常からスポーツシーンまで幅広く活躍します。

URL：https://launch-park.com/pages/sk9(https://launch-park.com/pages/sk9/?utm_campaign=TIMES_2603_PING&utm_id=TIMES_2603_PING)

■会社概要

株式会社 TSI

代表取締役 下地 毅

東京都港区北青山1-2-3 青山ビル

事業内容 ：商業(卸売業、 小売業)

URL： https://www.tsi.inc/

MNインターファッション株式会社

日鉄物産株式会社の繊維事業と三井物産アイ・ファッション株式会社との事業統合により、2022年1月1日に誕生。

会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）

代表取締役社長 ：吉本一心

本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材、アパレル・服飾雑貨、ブランドマーケティングなど

URL：https://mn-interfashion.com(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2603_PING&utm_id=TIMES_2603_PING)

ブランドの詳細は、公式サイトおよび自社素材ブランドの情報発信プラットフォーム「LaunchPark(ローンチパーク)」のSNSアカウントにて随時公開しております。

LaunchPark：https://launch-park.com/(https://launch-park.com/?utm_campaign=TIMES_2603_PING&utm_id=TIMES_2603_PING)

Instagram：https://www.instagram.com/launchpark_mag/