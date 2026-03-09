日本の馬具に宿る構造美。KESSAKUが2ndコレクション「TACK COLLECTION」を発表
ジュエリーブランド KESSAKU（ケッサク） は、日本の馬具に宿る構造美を再解釈した
2nd Collection「TACK COLLECTION」 を発表いたします。
本コレクションは、
日本の馬具である 轡（くつわ）や鐙（あぶみ） の構造に着目し、
その機能美をジュエリーとして再構築したシリーズです。
馬具は、人と馬をつなぎ、力を伝え、動きを制御するために生まれた道具です。
そこには装飾ではなく、機能から生まれた純粋な構造美が存在します。
KESSAKUはその合理的な形を再解釈し、金属の緊張感や空間のバランスを活かした
ミニマルなジュエリーとして表現しました。
本コレクションでは、以下の馬具の構造要素を軸に、
金属の構造そのものをデザインとして成立させています。
・ Kutsuwa Bridge
・ Abumi Hook
・ Abumi ARC
また本コレクションは
「静」と「動」 という二つの概念をテーマに構成されています。
可動構造を持つジュエリーが生み出す 「動」
ミニマルな造形が生む 「静」
その対比が、KESSAKUのジュエリーに独自の緊張感を生み出しています。
すべてのジュエリーは日本の熟練した職人の手によって一点ずつ制作されています。
コレクションは、リング、ブレスレット、ネックレスなど 全22型 を展開。
素材には Silver925 を使用し、
一部モデルでは Silver925 × K14 Gold のコンビネーションも展開いたします。
価格帯は \42,900～\214,500 を予定しています。
Kutsuwa Bridge GM ring SV925×K14 Gold \121,000 税込み・予定価格
Abumi ARC chain bracelet SV925 \214,500 税込み・予定価格
Abumi Hook necklace GM SV925 \63,800 税込み・予定価格
Abumi ARC D ring SV925 \46,200 税込み・予定価格
展示会情報
本展示会は京都と東京の2都市にて開催いたします。
展示では、2nd Collection「TACK COLLECTION」全22型を展示いたします。
ジュエリーは受注形式にてご注文いただけます。
また、**1st Collection 紋（MON）・しめ縄（SHIME）・竹（CHIKU）**の一部アイテムは
即売商品としてその場でご購入いただくことも可能です。
Kyoto Exhibition
■開催日：2026年3月20日（金）- 3月22日（日）
■会場：CETTEN Kyoto
〒604-8064 京都府京都市中京区骨屋之町552 エクセル四条富小路1階
Tokyo Exhibition
■開催日：2026年3月27日（金）- 3月29日（日）
■会場：MONDO
〒135-0023 東京都江東区平野2-3-25
※プレス・バイヤーおよび一般のお客様向け展示会となります。
【来場予約(東京展示会のみ)】
東京展示会では事前予約のお客様を優先的にご案内しております。
ご来場をご希望の方は、以下の予約フォームよりお申し込みください。
■予約フォーム
https://form.run/@kessaku-exhibition2026
Online Order Exhibition
■2026年3月30日（月）- 4月5日（日）
展示会終了後、オンラインでもTACK COLLECTIONのオーダーを受け付けます。
KESSAKUについて
KESSAKUは、日本の文化や構造美から着想を得たジュエリーブランドです。
2025年に発表した 1st Collection では、
日本の伝統的な結びの文化から着想を得た 「SHIME」 をはじめ、
「MON」「CHIKU」 など、日本の象徴的な造形をモチーフとしたコレクションを展開しました。
続く 2nd Collection「TACK COLLECTION」 では、
日本の馬具に宿る構造美に焦点を当て、
「静」と「動」という二つの概念を軸にジュエリーを展開しています。
すべてのジュエリーは、日本の熟練した職人によって一点ずつ制作されています。
Official Website
https://kessaku-jewelry.com/
Instagram
@kessaku_jewelry(https://www.instagram.com/kessaku_jewelry/)
【会社概要】
会社名：Kessaku B.V.
所在地：オランダ
代表者：代表取締役 林 晃雅
事業内容：ヴィンテージジュエリーの輸入販売
オリジナルジュエリーブランド「KESSAKU」の企画・製作・販売
設立：2024年