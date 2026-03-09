日本の馬具に宿る構造美。KESSAKUが2ndコレクション「TACK COLLECTION」を発表

Kessaku BV


ジュエリーブランド KESSAKU（ケッサク） は、日本の馬具に宿る構造美を再解釈した


2nd Collection「TACK COLLECTION」 を発表いたします。



本コレクションは、


日本の馬具である 轡（くつわ）や鐙（あぶみ） の構造に着目し、


その機能美をジュエリーとして再構築したシリーズです。



馬具は、人と馬をつなぎ、力を伝え、動きを制御するために生まれた道具です。


そこには装飾ではなく、機能から生まれた純粋な構造美が存在します。



KESSAKUはその合理的な形を再解釈し、金属の緊張感や空間のバランスを活かした


ミニマルなジュエリーとして表現しました。



本コレクションでは、以下の馬具の構造要素を軸に、


金属の構造そのものをデザインとして成立させています。



・ Kutsuwa Bridge


・ Abumi Hook


・ Abumi ARC






また本コレクションは


「静」と「動」 という二つの概念をテーマに構成されています。



可動構造を持つジュエリーが生み出す 「動」


ミニマルな造形が生む 「静」



その対比が、KESSAKUのジュエリーに独自の緊張感を生み出しています。



すべてのジュエリーは日本の熟練した職人の手によって一点ずつ制作されています。



コレクションは、リング、ブレスレット、ネックレスなど 全22型 を展開。


素材には Silver925 を使用し、


一部モデルでは Silver925 × K14 Gold のコンビネーションも展開いたします。



価格帯は \42,900～\214,500 を予定しています。



Kutsuwa Bridge GM ring SV925×K14 Gold \121,000 税込み・予定価格


Abumi ARC chain bracelet SV925 \214,500 税込み・予定価格


Abumi Hook necklace GM SV925 \63,800 税込み・予定価格


Abumi ARC D ring SV925 \46,200 税込み・予定価格


展示会情報


本展示会は京都と東京の2都市にて開催いたします。



展示では、2nd Collection「TACK COLLECTION」全22型を展示いたします。



ジュエリーは受注形式にてご注文いただけます。



また、**1st Collection 紋（MON）・しめ縄（SHIME）・竹（CHIKU）**の一部アイテムは


即売商品としてその場でご購入いただくことも可能です。




Kyoto Exhibition


■開催日：2026年3月20日（金）- 3月22日（日）


■会場：CETTEN Kyoto


〒604-8064 京都府京都市中京区骨屋之町552 エクセル四条富小路1階



Tokyo Exhibition


■開催日：2026年3月27日（金）- 3月29日（日）


■会場：MONDO


〒135-0023 東京都江東区平野2-3-25



※プレス・バイヤーおよび一般のお客様向け展示会となります。



【来場予約(東京展示会のみ)】


東京展示会では事前予約のお客様を優先的にご案内しております。
ご来場をご希望の方は、以下の予約フォームよりお申し込みください。


■予約フォーム
https://form.run/@kessaku-exhibition2026



Online Order Exhibition


■2026年3月30日（月）- 4月5日（日）



展示会終了後、オンラインでもTACK COLLECTIONのオーダーを受け付けます。



KESSAKUについて




KESSAKUは、日本の文化や構造美から着想を得たジュエリーブランドです。



2025年に発表した 1st Collection では、


日本の伝統的な結びの文化から着想を得た 「SHIME」 をはじめ、


「MON」「CHIKU」 など、日本の象徴的な造形をモチーフとしたコレクションを展開しました。



続く 2nd Collection「TACK COLLECTION」 では、


日本の馬具に宿る構造美に焦点を当て、


「静」と「動」という二つの概念を軸にジュエリーを展開しています。



すべてのジュエリーは、日本の熟練した職人によって一点ずつ制作されています。



Official Website


https://kessaku-jewelry.com/
Instagram


@kessaku_jewelry(https://www.instagram.com/kessaku_jewelry/)




【会社概要】


会社名：Kessaku B.V.
所在地：オランダ
代表者：代表取締役 林 晃雅
事業内容：ヴィンテージジュエリーの輸入販売


オリジナルジュエリーブランド「KESSAKU」の企画・製作・販売
設立：2024年