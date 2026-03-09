「いつものスタイルに一味加えて」　レイヤードにおすすめのリングやチャームの限定イベントが【e.m. なんば店】にて

イー・エム・デザイン株式会社

ジュエリーブランド『e.m.』を運営するイー・エム・デザイン株式会社は、2026年3月16日(月)～3月31日(火)の期間限定で、e.m.なんば店にて「flavor twist」と題したイベントを開催。日々のコーディネートにもひねりを効かせて、自分らしさをより魅力的に引き出すリングを多数ご用意します。

また身に着けるだけでポジティブな気分をもたらすチャームジュエリーも登場。

定番スタイルに「一味違う」エッセンスを添えてくれる 特別なアイテムが揃います。

e.m.なんば店「flavr twist」

装いに添える わたしだけのフレーバーを見つけて

商品ラインナップ

上から時計回りに リング(シルバー925、キュービックジルコニア)\25,300、リング(シルバー925、淡水パール)\46,200、リング(シルバー925、キュービックジルコニア)\22,000、リング(シルバー925、キュービックジルコニア)\46,200 すべて税込

定番アイテムが固定されがちなリングのコーディネート。今回はそんな「いつもの」リングにレイヤードすることで、新しいリングを手に入れたかのように新鮮な見せ方ができるデザインを豊富にご用意しました。



シルバーの丸線とキュービックジルコニアで"Love"の文字を描いたり、リングの厚みの部分にキュービックジルコニアやパールをセッティングしたデザインなど、ユニークなクリエイションもe.m.ならでは。手元を動かすたびに異なる見え方を楽しめます。

上から リング(シルバー925)\17,600、リング(シルバー925、キュービックジルコニア)\26,400、リング(シルバー925)\17,600 すべて税込

クラウンのようなフォルムやウェーブのデザインは単体で着用するのはもちろん、シルエットが異なるリングとレイヤードすることでまた新しい魅力を発見できます。

お好みのリングと組み合わせて、自分だけのスタイルに。

上記含め、全13種類のリングが登場します。

着用イメージ

着用イメージ

上から サボテン(シルバー925)\7,700、クロス(K10yg)\19,800、プロレスマスク(シルバー925)\7,700、ハンド(K10yg)\22,000、バナナ(K10yg)\19,800、ボクシングパンツ(シルバー925)、アローハート(K10yg)\22,000、ボクシンググローブ(シルバー925)\7,700、ブーツ(K10yg)\22,000、スカル(K10yg)\26,400、スター(K10yg)\19,800、バチカン\5,500～\30,800 すべて税込

シルバーやK10のミニマムなサイズのチャームは11種類登場します。

チェーンに通す金具（バチカン）にもこだわりのデザインを施し、８種類バチカンの中からお好みのチャームと組み合わせることができます。



e.m.定番のファニーなスカルやスター・ハートモチーフを始め、プロレスマスクやボクシンググローブ・バナナなどどこか力の抜けた笑顔を誘うモチーフも多数ご用意しました。



今の気分にマッチするお気に入りをいくつも選んで、オリジナルの組み合わせを見つけてください。

セットイメージ

開催スケジュール

e.m.なんば店(https://www.instagram.com/em_namba/)



3月16日(月)～3月31日(火)

〒556-0011

大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス 3F

TEL：06-6556-6071

ブランドについて

e.m.デザイナー 仲谷英二郎/飛田眞義

公式Instagram：e.m.__official(https://www.instagram.com/e.m.__official/)

ブランドサイト：https://www.em-grp.com/

カンパニーサイト：https://em-grp-company.com/

1996年、仲谷英二郎、飛田眞義によって設立されたジュエリーブランド 『e.m.』。

「“想像（Imagination）”と“創造（Creation）”で世界中をHAPPYにする」というビジョンのもと

企業理念にはブランド設立から変わらず“みんながよろこぶモノづくり”“ありそでなさそなモノづくり”を掲げています。

ジュエリーは形のあるモノですが、それを手に入れることで得られる「気持ち」は形のないモノ。

形ある最高のモノを作りながら、形にはならない「あなたのよろこび」も作りたい。

それが、e.m.の考えるモノづくりです。日本のクリエーターブランドとして 永続的に存在することで、時代、世代を超え目標とされるブランドとして日本のモノづくりに貢献し、世界中に幸せの象徴を提供し続けます。