【浪花屋 鳥造】3/9（月）より「京鴨と親鶏フェア」を期間限定で開催いたします！今だけの特別な料理をお楽しみください♪
KOZOホールディングス株式会社
お客様の心に残る元気な店！名物炭火炙り焼き『浪花屋鳥造』
京鴨のしっかりとした肉質と、濃厚でジューシーな味わいをお楽しみください。
親鶏の希少部位である首皮を甘辛く煮込んだ、歯ごたえのある一品です。
【会社概要】
『鳥造』のご紹介
大和軍鶏をはじめとする厳選された素材を使用した全国津々浦々の鶏料理を、リーズナブルな価格でご提供いたします。
2026年最初の限定メニューは「京鴨と親鶏フェア」！京鴨の旨味と自慢の親鶏をたっぷり味わい尽くせる料理をお届けいたします！
■販売開始日 2026年3月9日（月）
※一部地域・店舗により未実施の場合や、金額が異なる場合がございます。
※写真はイメージです。実物と異なる場合がございます。
■ 京鴨手羽元炭火焼き
1,280円(税込)
■ 親鶏うま皮煮込み
680円(税込)
■ 親鶏ぼんじり唐揚げ
580円(税込)
他にも様々なこだわりの料理、飲み物をご用意してお待ちしております。
この機会にぜひ、浪花屋鳥造にお越しください！
アスラポート株式会社
本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング
代表取締役社長：川上 英二
事業内容：居酒屋・ラーメン店等の直営事業及びFC事業
■アスラポート株式会社 https://asrapport.com/
■浪花屋鳥造 https://www.torizo.cc/