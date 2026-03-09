リカバリーウェア「ReD（レッド）」3 月9 日「ありがとうの日」にブランドアンバサダー 大泉洋さん出演 新CM 公開
株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社⾧：松下剛）は、血行から毎日を元気にする
リカバリーウェア「ReD（レッド）」ブランドアンバサダーの大泉洋さんが出演する新TVCM を2026
年3 月9 日（月）の「ありがとうの日」より公開します。
また、同月12 日よりギフトラッピングをご利用いただいたお客様に、桜をモチーフとした限定メッ
セージカードをプレゼントするキャンペーンを実施します。大切な人への春の贈り物としてご活用くだ
さい。
TVCMについて
ReD を身に着けた大泉洋さんが、商品をご愛用いただいている皆様へ感謝の言葉を伝えます。ReD は
2025 年7 月のローンチより、世代や性別を問わず多くの皆様にご愛用をいただき、数多くの嬉しいお
声をいただきました。ReD を着て元気になった方々のエネルギッシュな笑顔と、嬉しそうに微笑む大泉
洋さんにも注目です。
■公開・放映情報
2026 年3 月9 日（月）9:00 より、ReD 公式サイト（https://www.mtgec.jp/red/shop/）にてCM を公開。同日よりTV 放映（一部地域を除く）も開始しています。
■クレジット情報
・「リカバリーウェアブランド『ReD』」CM 「みんなのリカバリーウェア 感謝」篇（15 秒）
■カットデータ
■出演者プロフィール
大泉 洋
1973 年 4 月 3 日生まれ、北海道出身。演劇ユニット「TEAM NACS」メンバー。 北海道テレビ制作のバラエティ番組「水曜どうでしょう」出演後、数多くの映画・テレビ・舞台作品で活躍。映画『探偵は BAR にいる』(‘11)、『駆込み女と駆出し男』(’15)、『探偵は BAR にいる 3」』(’17)、『月の満ち欠け』(’22)で、それぞれ日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞、『こんにちは、母さん』(’23)では日本アカデミー賞優秀助演男優賞を受賞した。 2025 年 12 月 24 日『映画ラストマン -FIRST LOVE-』が公開。
限定メッセージカードプレゼントキャンペーン■キャンペーン内容
対象店舗にてギフトラッピングをご利用いただいたお客様に、桜をモチーフとした限定のメッセージカ
ードをプレゼントします。
■対象店舗
・ReD 公式サイト（https://www.mtgec.jp/red/）
2026 年3 月12 日（木）10:00 ～ 4 月5 日（日）23:59 まで
・直営店
2026 年3 月12 日（木）～ 4 月5 日（日）まで
※配布期間は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
ReD とは
ReD は、血行から毎日を元気にするリカバリーウェアブランドです。8 種の天然鉱石を配合した「血
行促進繊維VITALTECH(R)」が身体が放出する遠赤外線を吸収し、再び肌へ放出することで血行を促
進。「血行促進」と「疲労回復」という2 大効果で、健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFE を応援します。ReD 公式サイト：https://www.mtgec.jp/red/(https://www.mtgec.jp/red/)
血行促進繊維 VITALTECH(R)（バイタルテック）
いかに薄く生地を開発できるか。それがリカバリーウェアの機能性や利便性を左右します。ReD に使用されている「血行促進繊維VITALTECH(R)」は、MTG 独自の繊維テクノロジー。極微細に粉砕された8 種の天然鉱石を独自配合で繊維に練り込むことで、薄さ1mm 以下の生地でもリカバリー効果を発揮することに成功しました。この薄さにより、ReD はインナーウェアやスリープウェアなど幅広いラインアップを実現しています。
VITALTECH(R)による血行促進のメカニズム
天然鉱石による特殊加工を施したウェアが、身体が自ら放出している遠赤外線を吸収し、肌へと放出
することで血行を促進。血行促進により疲労回復などを叶えます。
ReD の主なリカバリー効果（一般医療機器）
一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として、「血行促進」「疲労回復」「肩・腰のコ
リ改善」「筋肉のハリ・コリ緩和」「筋肉の疲労軽減」の５つの効果が期待できます。