「沖縄料理 なんくるないさー」にて3月9日（月）より『39円で！乾杯しようさ～！』サンキューキャンペーンを開催

GYRO HOLDINGS 株式会社「沖縄料理 なんくるないさー」公式SNS :https://www.instagram.com/nankurunaisa_official_/reels/

株式会社Brand Bank Company（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：根本 寿一）が運営する大衆酒場「沖縄料理 なんくるないさー」全店舗にて、2026年3月9日（月）より『39円で！乾杯しようさ～！』のイベントを開催いたします。

3月9日（サンキューの日）にちなみ、日頃のご愛顧への感謝を込めて、乾杯ドリンクを1杯39円（税込42円）でご提供。さらに、沖縄料理の定番おつまみもサンキュー価格390円（税込429円）でお楽しみいただける、3日間限定の特別企画です。

対象となるおつまみは、プチプチ食感が楽しい海ぶどう、さっぱりとした味わいのミミガーポン酢、沖縄の定番小鉢沖縄もずく酢、苦味と旨味のバランスが絶妙なゴーヤチャンプル、〆にもぴったりなそーみんチャンプルなど、沖縄らしい人気メニューをラインアップ。ドリンクと一緒に気軽に楽しめる内容となっています。

沖縄の陽気な雰囲気とともに、お得に乾杯できるこの機会に、ぜひ「沖縄料理 なんくるないさー」で賑やかなひとときをお過ごしください！

イベント概要

■開催日：2026年3月9日（月）～11日（水）3日間限定

■対象店舗：沖縄料理 なんくるないさー対象11店舗

※沖縄料理 なんくるないさー 仙台ヨドバシ店 除く

画像はイメージです

乾杯ドリンク1杯39円（税込42円）でご提供！

※対象ドリンクは店舗により異なります。

※お一人様1杯まで。

※フード1品以上のご注文をお願いいたします。

※別途お通し代をいただきます。

画像はイメージです

おつまみもサンキュー価格390円（税込429円）に！

〈対象メニュー〉

・海ぶどう

・ミミガーポン酢

・沖縄もずく酢

・ゴーヤチャンプル

・そーみんチャンプル

「沖縄料理なんくるないさー」について

沖縄をまるごと楽しめる大衆酒場「なんくるないさー」。九州・沖縄の郷土料理と地元の美味しいお酒が楽しめる、活気あふれる明るい店内は、まるで沖縄にいるかのような雰囲気です。

オリオンビールの乾杯から始まり、海ぶどうやゴーヤチャンプルー、ラフテー、もずくの天ぷらなど、定番の沖縄料理が勢ぞろい。また、泡盛やシークヮーサー、さんぴん茶を使った沖縄ならではのお酒も豊富に取り揃えています。ランチタイムには、沖縄そば定食やゴーヤチャンプルー定食、タコライス定食をお手頃価格でご提供。ボリューム満点で満足度抜群です。仕事帰りの一杯や宴会はもちろん、ランチや定食メニューも充実している「なんくるないさー」で、ぜひ沖縄の味と雰囲気をお楽しみください！

九州・沖縄の郷土料理、地元の美味しいお酒を楽しめます。

〈店舗一覧〉全12店舗

・九州沖縄三昧 なんくるないさ 霞ヶ関店

・ナンクルナイサ きばいやんせー 京橋店

・ナンクルナイサ きばいやんせー 丸の内OAZO店

・沖縄料理 大手町なんくるないさー

・ナンクルナイサ きばいやんせー テラススクエア神保町店

・ナンクルナイサ まさか家 立川店

・ナンクルナイサ きばいやんせー 森下店

・沖縄料理なんくるないさー ヨドバシAkiba店

・九州沖縄三昧 なんくるないさー 獨協大学前店

・ナンクルナイサきばいやんせー さいたま新都心店

・沖縄料理 なんくるないさー 芝浦ブルーフロント店

・沖縄料理 なんくるないさー 仙台ヨドバシ店

店舗一覧 https://x.gd/LPY9F

会社概要

Brand Bank Company

お客様に、笑顔とワクワクと美味しさを。

商 号 ： 株式会社Brand Bank Company

代表者 ： 代表取締役社長 根本 寿一

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 日土地西新宿ビル7階

設 立 ： 2010年7月

資本金 ： 1,000万円

事業内容 ： 飲食店の経営

公式サイト : https://www.brandbankcompany.co.jp/

Youtube ：https://www.youtube.com/@BrandBankCultue

Instagram：https://www.instagram.com/brand_bank_company

Facebook ：https://www.facebook.com/BrandBankCompanyLtd

X（旧Twitter）：https://x.com/brand_bank_com

GYRO HOLDINGS

「食で未来を創る」をビジョンにかかげ、食を通じてオリジナリティと圧倒的付加価値の高いサービスを広く提供することで、食に関する課題解決や世の中が少しでも豊かになることを目指していきます。

傘下には事業会社である株式会社Brand Bank Company、株式会社 Innovation Planning、株式会社ダルマプロダクション、株式会社ファイブ.シー、株式会社S.E.T、株式会社イーグラント・コーポレーションを有し、居酒屋業態を中心に、カフェ、洋風レストラン、ビアガーデン、和風レストラン、高級レストランなど90ブランド以上の飲食店を展開しています。

商 号 ： GYRO HOLDINGS株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 根本 寿一

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 日土地西新宿ビル7階

設 立 ： 2006年6月

資本金 ： 3,000万円

事業内容 ： 食に関わるサービスの提供（1.飲食店経営 2.独立支援 3.FC店舗支援）

公式HP ：https://gyro.holdings

店舗一覧 ：https://shop.gyro.holdings/all/