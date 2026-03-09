創業100年の近江屋牛肉店×ハンバーガー日本一「ハリーズ・ジャンクション」、特別コラボ決定

株式会社近江屋牛肉店

近江屋牛肉店ロースト肉工房を手掛ける近江屋牛肉店（東京都中央区築地、代表：寺出昌弘）は3月2日、ハンバーガー日本大会「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2024」で優勝し、世界大会にも出場したハンバーガーショップ「ハリーズ・ジャンクション」（宮城県松島町）との特別コラボレーションを発表しました。

創業100年の老舗が厳選した近江牛と、東北を代表するバーガー職人の技を掛け合わせた限定メニューを、3月11日（水）より店頭にて販売開始予定です。

■販売について

コラボメニューの販売は3月11日（水）よりスタート、その後は【土日限定・各メニュー1日50食】のご提供となります。販売日や提供数は今後調整予定です。

■コラボレーションの背景

2011年に起きた東日本大震災にて、近江屋牛肉店は「産地あってこその築地」という想いから、3度にわたり被災地へ足を運び、炊き出しを行いました。

あれから15年。当時から続く築地と東北のつながりを背景に、今回仙台のハンバーガーショップ「ハリーズ・ジャンクション」とのコラボレーションが実現しました。

2024年ハンバーガー日本大会で日本一に輝いた実力店であり、今回のコラボでは仙台牛・日高見牛を使った本格パテで東北の底力を発揮します。

一方で、近江屋牛肉店は、約400年の歴史を持つ近江牛の魅力を「新しい食体験」として届けることに取り組んできました。

産地もスタイルも異なる両者に共通するのは、食への敬意と、地域の誇りを一皿に込めるという姿勢です。震災を機に生まれた築地と東北のつながりが、15年の時を経て「食でつながる新たな挑戦」として形になります。

■近江屋牛肉店代表・寺出昌弘が語る、近江牛の魅力

▲左から、株式会社かね久/遠藤氏、近江屋牛肉店/寺出、ハリーズ・ジャンクション/佐藤氏

今回は、近江屋牛肉店の三代目店主・寺出に近江牛の魅力、築地への思いを尋ねました。

■近江牛が放つ“唯一無二の香り”

和牛ブランドが数多く存在する中で、近江牛が長年愛され続けてきた理由のひとつに、“香りの個性”があります。脂の甘みや舌の上でほどける食感を語ることはよくありますが、実はプロの料理人がまず評価するのは、焼き上がりに立ちのぼる「牛香（ぎゅうこう）」と呼ばれる香りなんです。

近江牛の牛香は、重たさを感じさせないのに存在感があり、かすかな甘みを帯びた風味が特徴です。焼き始めた瞬間の香り立ちはもちろん、噛みしめたあとに鼻へ抜けていく心地よい余韻まで、他のブランド牛とはまったく異なる印象を残すんですね。

■“軽やかな脂”が生む、疲れないおいしさ

霜降り和牛の世界では、サシの大きさや見た目の華やかさが注目されがちですが、近江牛の魅力は“脂そのものの質”にあります。脂肪由来のアミノ酸組成が独特で、融点が低く、口に入れた瞬間にすっと溶ける軽さを備えています。

そのため、「2枚で胃が重くなる」「脂で食べ疲れる」という、一般的な霜降り牛にありがちな悩みとは無縁。旨みがありながらも、最後の一口まで心地よく食べ進められる“透明感のある味わい”が、近江牛の真骨頂です。

■味わいの背景にある、職人たちの手仕事

この香りや脂の軽さは、生産者の細やかな技術から生まれます。血統の選び方、飼料の配合、日々の健康管理--どの工程にも熟練の勘と手間が込められています。

大きく育てれば効率はいい。それでも、生育を急がせず、牛本来の風味を引き出すことを選ぶ。近江屋が取引する生産者は、そうした信念を持つ農家ばかりです。

一頭一頭に向き合い、無理のない成長を促すことで、肉の味・脂の質・香りの輪郭が整っていく。一口で違いがわかる近江牛は、こうして生まれます。

■厳選された牛のみを仕入れるこだわり

近江牛は400年の歴史を持ち、地域ごとに異なる育て方や風土が育んだ豊かな個性があります。私たちが仕入れている農家さんは、昔ながらの方法を守りながら、牛の成長に合わせた細やかな管理を大切にしている生産者です。

中川畜産・八代目の中川昌成氏と共に

牛の大きさや仕上げ方には地域ごとのスタイルがありますが、どれが正解というものではありません。私たちは、その中でも「香りの良さ」「きめ細かな肉質」を生む近江牛の伝統的な育て方に魅力を感じ、そこにこだわり続けています。

近江屋が一頭買いにこだわる理由は、牛の生育環境や生産者の哲学を丸ごと受け取りたいからです。一頭の牛を余すことなく提供することは、命を扱う商売としての責任でもあり、400年の歴史を持つ近江牛の文化を丁寧に届けるための姿勢でもあります。

近江屋牛肉店では現在、近江牛の魅力を“食体験”を通して伝えるWAGYU STANDや、丁寧な物語を添えた販売方法に取り組んでいます。価格よりも「納得」や「感動」が求められる時代、私たちの商いもまた、形を変えていく必要があります。

築地を“食べ歩きの市場”から“意味ある出会いの場”へ。変革の第一歩を、今ここから始めています。

■店舗情報

・店名：近江屋牛肉店ロースト肉工房

・所在地：東京都中央区築地4丁目14-1 モンテベルデ築地106

・営業時間：9:00～14:00（定休日：水曜日、日曜・祝日）※2026年3月は日曜日も営業予定です。

・アクセス：東京メトロ日比谷線「築地駅」徒歩5分

・Google MAP：https://maps.app.goo.gl/Sqx3J2BMVFnbwWne6

・対応言語：日本語、英語

Instagram(@tsukiji.oumiya)では最新情報を発信していますので、ぜひご覧ください。

■寺出昌弘（てらで・まさひろ）

築地場外市場「近江屋牛肉店」三代目店主。築地場外市場商店街振興組合理事長。

近江牛のルーツをたどり、伝統の味と築地文化の継承を目指す。

公式Instagram：@tsukiji.oumiya https://www.instagram.com/tsukiji.oumiya/