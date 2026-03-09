テニスのジャック・ドレイパー選手とアドバイザリースタッフの複数年契約に合意

アシックスジャパン株式会社

アシックスは、このたび、テニスのジャック・ドレイパー（Jack Draper）選手とアドバイザリースタッフの複数年契約を締結することに合意しました。（ATPシングルスランキング14位（2026年3月9日時点））

ジャック・ドレイパー選手はイギリスのテニス選手で、2024年には、ドイツとオーストリアで開催されたメジャートーナメント2大会で優勝し、グランドスラムで初のベスト4進出を果たしました。2025年3月にはアメリカでのメジャートーナメントで優勝するなど、イギリス男子テニスの未来を担う存在として地位を確立しています。テニスシューズはコート上で優れたスピードと俊敏性を発揮する「SOLUTION SPEED FF 4（ソリューションスピードエフエフ4）」を着用する予定です。

今後は、ジャック・ドレイパー選手の持つ知名度や影響力を、当社製品に関する広告やカタログ、ポスターおよびインターネットなどの電子媒体、SNSによる宣伝、販売促進活動で最大限活用し、テニスプレーヤーに選ばれるNO.1プレミアムブランドになることをめざします。

〇ジャック・ドレイパー選手のコメント

アシックスファミリーに加わることができて本当にうれしいです。今後、アシックスのシューズを着用してプレーすることを楽しみにしています。「SOLUTION SPEED FF 4」を初めて履いた時に、自分にとって最適なシューズだと思いました。アシックスとともに、新たな目標に挑戦していきたいと思います。

〇株式会社アシックス 代表取締役社長COO 富永満之のコメント

ジャック・ドレイパー選手をアシックスファミリーに迎えることができ、大変うれしく思います。ジャック選手がアシックスを信頼できるフットウエアパートナーとして選んでくださったことを光栄に思います。業界をリードする当社のテニスシューズで、彼の挑戦をサポートできることを楽しみにしています。

〇ジャック・ドレイパー選手が着用するテニスシューズについて

スピードと俊敏性を求めるプレーヤー向けのテニスシューズ「SOLUTION SPEED FF 4」を着用します。トッププレーヤーの意見を取り入れて開発したテニスシューズです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20802/table/294_1_ab801d42d20cd8d7e9c9dcdba7edb872.jpg?v=202603091051 ]