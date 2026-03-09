工場の誇りを発掘する「Factory Pride Summit 2026 」が5月29日（金）初開催

一般社団法人Factory Pride Association

「工場を誇ろう」を掲げる一般社団法人Factory Pride Association（所在地：静岡県掛川市下垂木2361、代表理事：小林永典）は、2026年5月29日（金）にPOTLUCK YAESU（東京ミッドタウン八重洲）にて、「誇れる工場とは何か」 を多様な視点から探り、共感する仲間同士がつながり、これからの製造業を考える「Factory Pride Summit 2026」を開催いたします。

チケットサイト：https://peatix.com/event/4768295/(https://peatix.com/event/4768295/)

公式情報（随時更新）：https://www.facebook.com/events/2348354892331888/(https://www.facebook.com/events/2348354892331888/)

開催背景

世界に誇る日本の高品質なものづくりを支えてきたのは、工場で働く人たちです。しかし、効率性やコストダウンを求められてきた結果、働く環境や技術料を削ることをいつの間にか受け入れてしまっているのは大きな課題です。

製造業を取り巻く環境は、これまでにない速度で変化しています。生成AIをはじめとするテクノロジーは、知的労働とされてきた領域を軽々と越え、私たちの仕事の前提そのものを更新し続けています。しかしこれは、工場で働く人々の価値が下がることを意味しません。むしろ、AIが知的作業を代替する時代だからこそ、素材を扱い、加工し、形にし、社会へ届けるという「ものづくりの実践知」を持つ人々こそが、これまで以上に必要になる時代が来ています。

そして、こうした変化の中心には必ず「誇り」があります。誇りは挑戦を生み、働き方・技術・文化をつなぎ直し、これからの工場のあり方を形づくり、未来に新しい可能性をひらく力です。

Factory Pride Associationは、そんな力の可能性を感じる工場や人たちがつながり、学び、実験し、新しい価値を共につくるための場として2025年7月に設立されました。そして今回、初年度の集大成として、これまでの歩みを振り返り、次年度への決意を新たにすべく、「Factory Pride Summit 2026」を開催いたします。

Factory Pride Summit 2026 みどころ

1. トークセッション

製造業の最前線で挑戦する経営者・現場責任者・専門家が登壇し、Factory Prideに関わる実践と洞察を語ります。工場ブランディング、BtoC製品開発、まちづくりとの連携、共創関係の構築、誇りの経済価値など、単なる事例紹介ではなく、参加者との対話を通じて「自分ならどうするか」を考える双方向セッションです。製造業に関わる、興味関心を向けている全ての方にとって、明日からのアクションにつながる気づきが生まれる場となります。

Craft×Factory 手と機械がつむぐ新しい美しさ #工業と工芸 #技術継承

株式会社CACL 代表取締役 奥山 純一 様

株式会社松井機業 代表取締役 松井 紀子 様

人を幸せにする工場が、なぜ強いのか製造業×ゼブラ経営の最前線 #人的資本経営 #ゼブラ企業

株式会社Zebras and Company共同創業者／代表取締役 阿座上 陽平 様

コマニー株式会社 取締役 専務執行役員 塚本 直之 様

「愛される道具をつくる」BtoC製品ブランディングの核心 #ものづくり #デザイン

株式会社ヤマチク 代表取締役 CEO 山崎 彰悟 様

錦城護謨株式会社 代表取締役 太田 泰造 様

and more..

※他登壇者は確定次第各ページにて更新いたします

2. Factory Pride Award 2026

製造業の優れた取り組みを発掘し表彰するアワードを開催します。技術の継承と革新、価値の発信、働く環境の整備などの観点で審査を行い、応募企業の中から選ばれた受賞者が当日ステージでプレゼンテーションを披露し、グランプリを決定します。製造業の新しいロールモデルが生まれる瞬間を共に目撃していただけます。受賞事例から学び、自社に活かせるヒントを持ち帰ることができます。

※応募方法などの詳細は近日公開予定

3. 展示ブース

カンファレンスパートナーを中心に、Factory Prideを実現するための製品・サービス・ソリューションを展示します。工場環境の改善、従業員満足度向上、生産性とウェルビーイングの両立を支援する多様な提案に直接触れ、担当者と対話できる場です。「自社の課題にどう活かせるか」を具体的に相談し、新たな協業やパートナーシップが生まれる機会となります。

4. 交流会

参加者同士が自由に交流できるネットワーキングの時間を設けています。製造業の未来をともに考える仲間との出会いや、新たな繋がりを築く機会を提供します。

Factory Pride Summit 2026 開催概要

【日時】2026年5月29日（金）13:00-20:00

※開催時間については前後する可能性がございます

【会場】東京ミッドタウン八重洲カンファレンス5F

東京都中央区八重洲2丁目2-1 東京ミッドタウン八重洲 5F

※当会場には専用駐車場がございません。

ご来場の際は、公共交通機関のご利用をお願いいたします

【参加費】早割チケット / 6,000円（先着順、50枚限定）

通常チケット / 8,000円

※アフターパーティーの飲食費を含む

【内容】トークセッション及びFactory Pride Award授賞式 など

【主催】一般社団法人Factory Pride Association（FPA）

【協力】POTLUCK YAESU

カンファレンスパートナー（協賛企業）募集について

お申し込みはこちら :https://peatix.com/event/4768295/

Factory Pride Summit 2026の開催にあたり、カンファレンスパートナー(協賛企業)を募集しております。製造業の未来を共につくるパートナーとして、本イベントを通じた業界変革に参画いただける企業を歓迎いたします。

協賛プランや特典の詳細につきましては、Factory Pride Associationまでお問い合わせください。

当日運営スタッフの募集

Factory Pride Summit 2026では、イベント当日の運営をサポートいただける当日スタッフを募集します。これからの製造業を考える仲間として、受付や会場案内、各トークセッション・Awardのサポートなどを担当いただきます。ご興味ある方は下記フォームまでご連絡お願いいたします。

https://forms.gle/Gj3GaCmVSbCAf8cX6

主催団体について

名称：一般社団法人 Factory Pride Association

設立：2025年7月

代表理事：小林 永典（株式会社コプレック 代表取締役社長）

理事：出村 光世（株式会社コネル 代表取締役）

顧問：大滝 令嗣（早稲田大学経営管理研究科 名誉教授、亀田医療大学理事長）

事業内容：

- 製造業従事者の交流の場の創出- 工場環境改善に関する研究・KPI開発- 工場を誇るための取り組みに関する情報発信- カンファレンス・アワード・工場見学ツアーの開催本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 Factory Pride Association 事務局

Email：info@factory-pride.jp

公式サイト： https://factory-pride.jp/