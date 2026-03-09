アイメイク発想のカラコン「ヒロインメイク 1day UV M」購入でヒロインメイクのマスカラミニサンプルをプレゼント　～「シード」と「ヒロインメイク」がコラボ～

株式会社シード

コンタクトレンズの製造販売を行う株式会社シード（本社：東京都文京区、代表取締役社長：佐藤 隆郎、東証プライム市場：7743）は、2026年3月9日（月）より対象施設にて「ヒロインメイク 1day UV M」を30枚入1箱以上、または10枚入2箱以上をお買い上げいただいた方へ、「ヒロインメイク ロングＵＰマスカラ スーパーＷＰ Ｎ」のミニサンプルをプレゼントいたします。

「ヒロインメイク 1day UV M」は、“カラコン＝メイクの一部”という考え方の先駆けとして、レンズは目元を仕上げるメイクの最初のピースであるととらえた“アイメイク発想”のカラーコンタクトレンズです。“誰よりも輝く大きな瞳になりたい”という思いを原点に、コンタクトレンズメーカー「シード」と株式会社伊勢半が展開するメイクアップブランド「ヒロインメイク」の共同開発により2013年に誕生。絶妙なサイズ設計で自然な存在感を実現し、まつ毛やアイラインと同じようにメイクを引き立て、目元全体の完成度を高めます。発売以来、好評の声が多く寄せられ、SNSや口コミを通じて高い支持を獲得してきました。

2025年12月には、12年愛され続けるロングセラーカラー「ヒロインブラウン」に加え、“理想の眼差しを演出する”新色2色が登場。新色登場とともにパッケージデザインを一新し、レンズ保存液への天然のうるおい成分の配合やUVカット機能は引き続き採用しております。

キャンペーン概要

■実施期間

2026年3月9日(月)～2026年5月8日(金) ※無くなり次第終了

■対象商品

「ヒロインメイク 1day UV M」 全色 （ヒロインブラウン・光のブラウン・煌めきピンク）

■プレゼント条件

「ヒロインメイク 1day UV M」 30枚入1箱以上、または10枚入2箱以上を購入

■プレゼント内容

2026年3月9日(月)発売

「ヒロインメイク ロングＵＰマスカラ スーパーＷＰ Ｎ」ミニサンプル

カラー：01 ブラック

※購入数に関わらず、ノベルティは期間中お１人様につき１点まで。

※数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。

■実施施設

一部コンタクトレンズ販売店・オンラインショップ

※店頭では、キャンペーンPOP・バナーを掲出している店舗にて実施しております。

※オンラインショップでは、サイト内にキャンペーン表記がある場合に実施しております。

■キャンペーンに関するお問い合わせ先

シードお客様相談室 TEL：0120-317103 受付時間：平日10:00～17:00 ※土日祝日を除く

シード ホームページ：https://www.seed.co.jp

「ヒロインメイク 1day UV M」商品概要

ヒロインブラウン

日本人の瞳に自然に馴染む王道ブラウンで、発売以来多くの支持を集めてきた既存の人気カラー。瞳の輪郭をしっかりと強調しながらも、上品で落ち着いた印象を保ち、目元を大きく印象的に見せます。星とパールをあしらった繊細なデザインが、レンズを手に取った瞬間から“ヒロインメイク”らしい華やぎを感じさせ、瞳にさりげないきらめきをプラス。ナチュラルさと存在感を兼ね備えた仕上がりで、オンでもオフでも幅広く活躍してくれる定番ブラウンです。

新色 光のブラウン

王道ブラウンに繊細なハイライトを重ねることで、立体感と輝きをプラスし、まるでレフ板をあてたかのように目元全体を明るく見せるデザイン。細フチの設計は瞳をさりげなく大きく見せながら自然さを保ち、近年人気の“水光感”を取り入れることで、立体的で“ちゅるん”とした質感を引き立てます。 “ヒロインメイク”らしい眼差しを追求しつつ、透け感のある発色で日常のメイクにも取り入れやすい、今注目の“ちゅるん瞳”トレンドを叶える万能カラーです。

新色 煌めきピンク

ピンクとブラックのグラデーションで奥行きを生み出し、姫子の瞳の中にきらめく光をデザインに取り入れたカラー。レンズを手に取った瞬間から“ヒロインメイク”らしい世界観が感じられ、装用後は自然に溶け込みながら上品なきらめきを放ちます。甘さのあるピンクに深みを与えることで可憐さと存在感を両立し、近年のトレンドである“ピンクニュアンス”や“韓国アイドル風アイメイク”にもマッチ。特別な日のメイクや推し活、イベントなど印象を一気に強めたいシーンに寄り添う一色です。

商品詳細

公式Instagram：＠seedofficial_heroinemake

ヒロインメイク 1day UV M :https://www.seed.co.jp/heroine

ヒロインメイクブランド概要

「ヒロインメイク」は、いかなる時も完璧に美しい、少女漫画のヒロインになれるをコンセプトに展開する耐久メイクブランドです。にじみや崩れに強く、美しい仕上がりを保つ高い機能性が評価され、国内外で数多くのベストコスメを受賞。日本のみならずアジアを中心とした海外市場でも展開しています。

株式会社シード 会社概要

1951年にコンタクトレンズの研究を開始して以来、「眼」の総合専門メーカーとして、お客さまの多様なニーズに対応できるコンタクトレンズをはじめ、関連するケア用品や眼に関する商品を展開しています。主力製品であるPureシリーズは埼玉県鴻巣市に構えるシード鴻巣研究所にて、基礎研究から製品開発・製造をしております。

多様な「みえる」喜びを創造する社会の実現を目指し、日本国内のみならず、アジア、欧州を中心に50以上の国と地域のお客さまに製品・サービスをお届けしています。

代表：代表取締役社長 佐藤 隆郎

本社：〒113-8402 東京都文京区本郷2-40-2

電話：03-3813-1111（大代表）

設立：1957年10月9日

資本金：35億3,231万円（東京証券取引所プライム市場：証券コード7743）

事業内容：（1）コンタクトレンズ事業 （2）コンタクトレンズケア事業（3）その他事業（医薬品・眼科医療機器等）

ホームページ：https://www.seed.co.jp

シード企業 X (公式)：https://x.com/SEED_koho

シード広報 TikTok(公式)：https://www.tiktok.com/@seed_koho

シード YouTube(公式): https://www.youtube.com/channel/UCOCIN1Lb3yq6T_LiHDB4YVA

シード LinkedIn(公式) : https://www.linkedin.com/company/seedcontactlens