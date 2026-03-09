スイス独立系高級時計と現代アートを融合した新たな文化拠点「Independent Watch & Art Salon」始動

オフィス麦野

Mugino & Co.株式会社（本社：東京都、代表取締役会長：麦野 豪）は、スイスを中心とする独立系高級時計ブランドと現代アートを融合させた新プロジェクト「Independent Watch & Art Salon（インディペンデント ウォッチ＆アート サロン）」を立ち上げ、その第一号拠点を2026年3月、ジェイアール名古屋タカシマヤ ウオッチメゾンにオープンいたします。

本プロジェクトは、近年世界的に存在感を増す独立系高級時計ブランドの価値を、単なる商品販売にとどめず、文化・思想・美意識として日本市場に根づかせていくことを目的とした、Mugino & Co.株式会社の新たな取り組みです。

■ 独立系時計ブランドが示す、新しい高級時計の価値

スイスを中心とする高級時計業界では近年、創業者主導・少量生産・高度な技術と美意識を背景に持つ独立系時計ブランドが、世界的に注目を集めています。

L. Leroyのタイムピース

2025年4月にジュネーブで開催されたWatches and Wonders Geneva の本会場では約60の主要ブランドが出展。同時期に開催された独立系ブランド主体の展示では、Beau-Rivage Geneve Hotelに約60ブランド、さらに Time to Watches に約70ブランド が参加し、独立系時計ブランドが世界の高級時計文化を語るうえで不可欠な存在となっていることを、国際的に印象づけました。

こうした潮流のなか、日本はクラフツマンシップや背景にある思想を深く理解し、長期的に価値を育てていく成熟した市場として、世界の独立系ブランドから高い関心を集めています。

HYTのタイムピース

■ Independent Watch & Art Salon とは

Independent Watch & Art Salon は、独立系高級時計ブランドに特化した、

体験型・直営・常設型のサロンプロジェクトです。

時計を「商品」としてではなく、設計思想、機構美、素材選定、作り手の哲学まで含めた

総合的な文化表現として提示する場として構想されています。

Brevaのタイムピース

さらに本サロンでは、現代アートの展示・販売も行い、時計とアートが互いの価値を引き立て合う空間を創出。



ジャンルを横断した対話と体験を通じて、新たな感性と発見が生まれることを目指しています。

■ 第一号拠点：ジェイアール名古屋タカシマヤ ウオッチメゾン

本プロジェクトの第一号拠点は、ジェイアール名古屋タカシマヤ ウオッチメゾン にオープンします。

名古屋は、日本有数の高級時計市場として成熟した顧客層を持ち、独立系ブランドの価値を丁寧に伝える拠点として最適なエリアです。

本サロンは、2025年12月に同館でオープンしたGerald Charles 日本初直営ブティックとは明確に役割を分け、複数の独立系ブランドを横断的に紹介する新しい文化的プラットフォームとして展開されます。

■ プロジェクト概要

- プロジェクト名：Independent Watch & Art Salon- 開業時期：2026年3月- 第一号拠点：ジェイアール名古屋タカシマヤ ウオッチメゾン ウオッチメゾンギャラリー- 運営：Mugino & Co.株式会社- 取扱予定ブランド： HYT、L. Leroy、Breva、Singer Reimagined ほか（スイス独立系高級時計ブランドを中心に展開予定）Singer Reimaginedのタイムピース

■ 今後の展開について

Independent Watch & Art Salon は名古屋での成功モデルを基軸とし、以下の主要都市への展開を予定しています：

・ 東京

・ 大阪

将来的には全国主要百貨店・主要時計専門店での独立系時計フェア開催、アートとの巡回展、ブランドとの共同企画など、総合的な文化発信拠点として拡大していきます。

■ Mugino & Co.株式会社 代表取締役 麦野 豪 コメント

「スイスの独立系時計ブランドが生み出す時計は、単なる工業製品ではなく、作り手の哲学や美意識、そして時間に対する解釈が凝縮された“作品”そのものだと私は感じています。

しかし、日本においては、そうした独立系ブランドの作品性が、十分に伝わる環境が必ずしも整っているとは言えませんでした。

Independent Watch & Art Salonは、スイスの独立系時計ブランドが、その作品を日本で正しく、そして深く伝えることのできる表現の場をつくりたいという思いから生まれたプロジェクトです。

独立時計ブランドの時計は、少量生産であるがゆえに、一点一点に作り手の思想と手仕事が色濃く反映されており、その在り方は現代アートの作品と非常に高い親和性を持っています。

時計とアートを同じ空間で提示することで、時計は“機構”としてだけでなく“造形表現”として、アートは“鑑賞対象”としてだけでなく“思想の表現”として、互いの魅力がより鮮明に浮かび上がると考えています。

この新しい表現の場を、ジェイアール名古屋タカシマヤという日本を代表する百貨店とともに

立ち上げられることは、日本における独立系高級時計文化の新たな一歩だと感じています。

今後もMugino & Co.は、スイスの独立系時計ブランドと日本市場をつなぐ架け橋として、

作品と文化が正しく評価される場を、継続的に創り続けていきたいと考えています。」

■ プレス向け発表会について（補足）

本プロジェクトの詳細を紹介するため、2026年3月4日（水）、東京・表参道アートギャラリーにてプレス関係者向け発表会を開催。

スイススイス独立系高級時計ブランドとして、HYT、L. Leroy、Breva、Singer Reimaginedが最新作及び代表作を展示。アーティストは原伸一、中村元風が作品を出展しました。

中村元風氏のアート作品とL.Leroyのタイムピース原伸一氏の作品とHYTのタイムピース

■ Mugino & Co.株式会社/オフィス麦野について

オフィス麦野は代表の麦野豪が数々のラグジュアリー・ブランドのリポジショニングを手掛けた後に独立・設立し、様々な業界で企業やブランドのブランド・マーケティングやリポジショニング業務を請け負うコンサルティング・ファーム。それまでのラグジュアリー・ブランドの経験から、富裕層関連ビジネスにおいては、媒体・流通・顧客・オピニオンリーダーとの人脈を豊富に有している。北米、台湾、マレーシア、グアム、スイスにそれぞれ現地法人を設立し、海外ブランドのアジア進出や日本企業の海外進出支援の足掛かりを固めている。 Mugino & Co.株式会社は、オフィス麦野グループ内において、独立系時計ブランドを中心に、アート・宝飾・ラグジュアリー商材を取り扱う専門企業。国内外のブランドのリポジショニングや富裕層マーケティングに強みを持つ。日本市場での高級時計・アート分野におけるブランドマネジメント、直営店舗運営、文化プロジェクト企画・運営を行っている。

■ 本件に関するお問い合わせ

Mugino & Co.株式会社（オフィス麦野）

TEL：03-5422-8087

E-mail：info@officemugino.com

Web: https://mugino.co.jp/stores/iwas_nagoya/



