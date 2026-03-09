「オビワン(OB1TOY)」の靴下がしまむらオンラインストアで発売中！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）がライセンスを取り扱っている「OB1TOY」のデザインの靴下が、2026年3月7日(土)15:00よりしまむらオンラインストアにて発売中！ジャガード織で表現された「ヤムヤムハオチーズシリーズ」のシリーズがかわいい♪

ぜひチェックしてみてください。

【商品詳細】

・価格：385円（税込）

・サイズ：23～25cm（婦人）

・発売日：2026年3月7日(土) 15:00～

オンラインストアはこちら！ :https://www.shop-shimamura.com/disp/itemlist/?q=OB1TOY

【OB1TOYについて】

「OB1TOY」（オビトイ）は、グラフィックデザイナー・イラストレーターのオビワン氏が制作する「レトロでかわいい」をコンセプトにした、どこか懐かしく新しいデザイン・イラスト。

デザインブックの出版や、デザフェス・文具女子博などのイベントへの出展も行っており、展示会では完売商品も出るほど。2025年、山梨県韮崎市に自身のオリジナルアイテムの販売を行う店舗＆ギャラリー「オッポ商店」をOPEN。

【オッポ商店について】

猫に憧れているクマの「オッポ」が働くお店。

2階はドン・キャットがオーナーの「ドン・ギャラリー」になっています。

●公式Instagram：@oppos.store(https://www.instagram.com/oppos.store/)

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

社名： アイピーフォー株式会社

本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋2F

代表取締役： 小濱 剛

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

設立： 2002年05月

電話番号： 03-5951-1940

HP： https://www.ip4.co.jp/

問合先：rights@ip4.co.jp

(C)OB1TOY