「オビワン(OB1TOY)」の靴下がしまむらオンラインストアで発売中！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）がライセンスを取り扱っている「OB1TOY」のデザインの靴下が、2026年3月7日(土)15:00よりしまむらオンラインストアにて発売中！ジャガード織で表現された「ヤムヤムハオチーズシリーズ」のシリーズがかわいい♪
ぜひチェックしてみてください。
【商品詳細】
・価格：385円（税込）
・サイズ：23～25cm（婦人）
・発売日：2026年3月7日(土) 15:00～
オンラインストアはこちら！ :
https://www.shop-shimamura.com/disp/itemlist/?q=OB1TOY
【OB1TOYについて】
「OB1TOY」（オビトイ）は、グラフィックデザイナー・イラストレーターのオビワン氏が制作する「レトロでかわいい」をコンセプトにした、どこか懐かしく新しいデザイン・イラスト。
デザインブックの出版や、デザフェス・文具女子博などのイベントへの出展も行っており、展示会では完売商品も出るほど。2025年、山梨県韮崎市に自身のオリジナルアイテムの販売を行う店舗＆ギャラリー「オッポ商店」をOPEN。
【オッポ商店について】
猫に憧れているクマの「オッポ」が働くお店。
2階はドン・キャットがオーナーの「ドン・ギャラリー」になっています。
●公式Instagram：@oppos.store(https://www.instagram.com/oppos.store/)
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
社名： アイピーフォー株式会社
本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋2F
代表取締役： 小濱 剛
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
設立： 2002年05月
電話番号： 03-5951-1940
HP： https://www.ip4.co.jp/
問合先：rights@ip4.co.jp
(C)OB1TOY