「トレカキャンプ」を運営する 株式会社centerwave「トレカコモン」を運営する 株式会社Doggo と業務提携を発表

株式会社centerwave

ポケモンカード専門店「トレカキャンプ」を運営する株式会社centerwave（愛知県名古屋市 代表：齊藤航省）と、ポケモンカード専門ECサイト「トレカコモン」を運営する株式会社Doggo（東京都中央区 代表：菊地淳奈）は、2026年3月9日より業務提携いたします。

ポケモンカード専門店として幅広く商材を網羅し、業界内で高い認知度を誇る「トレカキャンプ」と、プレイ用カードに特化したポケモンカード専門オンラインショップ「トレカコモン」は、双方のサービスの強みを掛け合わせ、お客様に快適なカードゲーム環境を提供するため、業務提携することを決定いたしました。

提携の背景

「トレカキャンプ」は『好きで満たされる世界を創る』という株式会社centerwaveの理念のもと、ポケモンカードに特化した買取や販売を行っており、カードゲームにおける出会いの場をお客様に提供するとともに、カードを探す時間さえも楽しく心踊る体験と、カードゲームに夢中になれる環境を創出して参りました。

また、株式会社DoggoのECサイト「トレカコモン」は、『ポケカをもっと手軽に』をミッションとして掲げ、AIを活用したECサイト運営を実践し、お客様が欲しいカードに迷わず辿り着けるプレイ用カードに特化した専門販売店として、ポケモンカードプレイヤーの対戦環境を支えております。

本提携により、「トレカコモン」で検索した商品が取扱範囲外や欠品の際に「トレカキャンプ」への導線が表示され、カードをお求めのお客様が「トレカキャンプ」へシームレスに移行いただくことが可能となります。カードを探し直す手間を軽減し、お客様がより手軽に目的のカードへ到達できる導線を提供します。

また業界最大級のカードショップである「トレカキャンプ」店舗内における「トレカコモン」のポスター掲出および、SNSへの共同リリース投稿を実施し、「トレカコモン」の認知拡大と同社が目指す『欲しいカードをより多くのお客様に届けるための仕組み』をさらに強化いたします。

【画像】トレカコモンからトレカキャンプへの導線イメージ

株式会社centerwaveと株式会社Doggoは、今後も共同コンテンツ製作やコラボレーション企画等の取り組みを段階的に実施し、トレーディングカード市場の活性化に貢献して参ります。

各社コメント

【株式会社centerwave 代表取締役 齊藤航省 コメント】



株式会社centerwaveは、「好きで満たされる世界を創る」という理念のもと、ポケモンカード専門店「トレカキャンプ」を運営しております。

私たちは、すべての顧客体験において感動をお届けすることで、「ここに来てよかった」と心から感じていただける瞬間を創出することを使命としております。

このたび、株式会社Doggo様が運営するトレカコモン様との業務提携が実現したことで、両社の強みを掛け合わせ、これまで以上にお客様の多様なニーズにお応えできる体制を構築してまいります。

今後も私たちは、ポケモンカードをはじめトレーディングカード業界全体の発展に寄与できる存在を目指してまいります。

【株式会社Doggo 代表取締役 菊地淳奈 コメント】

株式会社Doggoは、「トレカをもっと手軽に」というビジョンのもと、トレカコモンとしてお客様にポケモンカードをより手軽に、楽しくお買い物いただける環境づくりに取り組んでまいりました。

当社はまだ成長途上の事業ではありますが、このたび株式会社centerwave様が運営するトレカキャンプ様との連携が実現したことで、商品ラインナップの広がりを通じて、これまで以上にお客様の選択肢を広げられるサービスをご提供できると考えております。

ポケモンカードという世代を超えて心から楽しめる遊びを、より多くの方に届けていけるよう、今後も一歩ずつ取り組んでまいります。

企業情報

株式会社centerwave

住所：愛知県名古屋市中区大須4丁目11-17日比野ユーハウスビル7階A号

代表：齊藤航省

事業概要：トレーディングカード事業 リユース事業

株式会社Doggo

住所：東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD.7階

代表：菊地淳奈

事業概要：トレーディングカード事業 ECソリューション提供事業

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。