昨季WEリーグ王者・ベレーザがアジアの頂点を目指す！日本開催の女子ACL準々決勝を日テレジータスのスカパー！番組配信にて3/28(土)13：50生中継！

昨季WEリーグを制した日テレ・東京ヴェルディベレーザがアジアの頂点を目指す！

アジア各国の女子サッカー強豪クラブが集う、AFC女子チャンピオンズリーグはノックアウトラウンドへ突入。トーナメント初戦となる準々決勝で、ベレーザはスタリオン・ラグナ（フィリピﾝ）を東京スタジアム（味の素スタジアム）に迎え撃つ。5月開催の準決勝、決勝ラウンドへ進出することが出来るのか？

日テレジータスでは、スカパー！番組配信にて生中継！お手元のスマートフォン・タブレット・パソコンなどでお楽しみいただけます！2027年女子ワールドカップ、2028年ロサンゼルス五輪での栄光に向け、成長を続けるなでしこ選手たちに注目！

【放送日程】

女子ACL日テレ・東京ヴェルディベレーザ×スタリオン・ラグナ（フィリピン）

3月28日(土) 13：50～19：00 生中継(スカパー！番組配信)

3月28日(土) 21：00～24:00 VTR(日テレジータス)

※放送日時変更の可能性あり

※再放送あり

【スマホ・ＰＣ・タブレット視聴方法】

スカパー！番組配信にてご覧いただけます。詳しくはこちらをご確認ください。

https://www.skyperfectv.co.jp/service/ott-guide/

◆視聴方法

日テレジータス：スカパー！(CS257)、スカパー！プレミアムサービス（Ch.608）

そのほかJ:COM、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりなどでご覧いただけます

◆視聴方法に関するお問い合わせ先

日テレジータスカスタマーセンター：TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）

◆「女子ACL日テレ・東京ヴェルディベレーザ×スタリオン・ラグナ（フィリピン）」番組ページ

https://www.gtasu.com/soccer/awcl/

（日テレジータス公式WEBサイト）

◆日テレジータス公式SNS

X：@Gtasu

◆会社情報

会社名：株式会社CS日本（通称：CS日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階