米国ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットにおける新規公開に向けたForm F-1登録届出書のパブリック・ファイリングに関するお知らせ

株式会社ミックウェア（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長 兼 会長：鳴島 健二、以下「ミックウェア」）は、2026年3月6日(米国時間)に、米国証券取引委員会（U.S. Securities and Exchange Commission、以下「SEC」）に対し、ミックウェアの普通株式を対象とした米国預託株式（American Depositary Shares、以下「本ADS」）の米国の証券取引所での新規公開計画（以下「本新規公開」）に関する登録届出書（Form F-1）を公開提出したことをお知らせします。

ミックウェアは、本ADSをナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに、ティッカー・シンボル「MWC」で上場することを申請しています。本新規公開に関する具体的な時期、および本ADSの募集（以下「本オファリング」）に関する詳細はまだ決定されておりません。なお、本オファリングにおいて、日本国内における募集または売出しは予定されておりません。

本オファリングでは、A.G.P./Alliance Global Partnersが単独ブックランニング・マネージャーを務めています。

（注）本オファリングは目論見書によってのみ行われます。本オファリングに関連する仮目論見書の写しが入手可能になり次第、SECのウェブサイト（www.sec.gov）のEDGARにアクセスすることにより、もしくは、以下の担当窓口から入手することができます。A.G.P./Alliance Global Partners (住所：590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022, 電話： +1 (212) 624-2060, email：prospectus@allianceg.com)

本ADSに関する登録届出書はSECに提出済みですが、まだ効力は生じていません。登録届出書が有効になる前に、本ADSを販売したり、購入の申込みを受理することはできません。本公表文は、米国、日本、またはその他の地域において、本ADSその他の有価証券の売買の申込みまたは勧誘を構成するものではありません。本公表文は、1933年米国証券法（その後の改正を含む、以下「米国証券法」）のRule 134に従って作成されたものであり、ミックウェアの企業情報の提供を目的としております。本ADSの募集、勧誘、購入の申込み、または売却は、米国証券法およびその他の適用される証券法の登録要件に従って行われます。本オファリングは、市場状況その他の条件ならびにSECの審査プロセスの完了を条件とします。

本件に関する問い合わせ先

株式会社ミックウェア IR担当

メール mic_ir@micware.co.jp