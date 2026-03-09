アドネス株式会社 代表・三上功太、新刊「起業の本質」を刊行

アドネス株式会社

生成AIイノベーションのグローバルリーダー、アドネス株式会社(本社：東京都新宿区四谷、代表取締役社長：三上功太)は、代表・三上功太による著書「起業の本質 全くのゼロから年商10億円以上のビジネスを作り上げる起業のすべて」を、2026年2月18日(水)に発売いたしました。本書は、東京大学在学中に経験した大きな挫折と逆境を乗り越え、創業4年で年商21億円規模(執筆時)へと事業を成長させた軌跡と、その背景にある「人間理解」を軸とした経営思考・戦略を体系化した一冊です。

本書は、東大在学中に起業し、独自の「人間理解」に基づくマーケティングによって急成長を遂げた三上が、単なる成功法則を超えた「事業と人生の本質」を体系化した一冊です。

表面的なテクニックや一時的なトレンドではなく、なぜ人は動くのか。なぜ組織は伸びるのか。なぜ幸福と成長は両立できるのか。その根源にある構造を、理論と実践の両面から解き明かします。

■成長の起点は「人間理解」にある

多くの起業家が戦略やマーケティング手法に注力する一方で、本書が提示するのは“意思決定の源泉”です。

- なぜヒット商品は生まれるのか。- なぜ顧客は購入を決断するのか。- なぜ組織は拡大フェーズで停滞するのか。

本書では、ジークムント・フロイト、アルフレッド・アドラー、アブラハム・マズローらの理論を検証しながら、顧客ニーズを構造的に把握する方法を提示。

その上で、三上が6年間の経営実践で構築した「アドネス式理論」を公開します。

曖昧だった“刺さるベネフィット”を言語化し、売上へ転換するための思考フレームを示します。

■0→1フェーズを突破する具体手法

多くのスタートアップが直面する最大の壁は「最初の顧客獲得」です。

本書第2章では、

- 市場の選定方法- 初期顧客の見つけ方- プロダクト設計の順序- 検証スピードの高め方

を具体的に解説。

三上自身の失敗事例も含め、再現性あるプロセスとして整理しています。

“勢い”ではなく、“設計”で0→1を突破するための実務書となっています。

■3名から300名へ。スケールの設計図

第3章では、事業を拡大させるための“構造”を解説します。

アドネス株式会社が3名から300名超へ成長した背景には、

- 再現性を前提とした事業設計- 成長段階に応じた人材採用戦略- 属人化を防ぐシステム構築

という3つの基盤がありました。

創業4年で年商21億円に到達するまでに実践した、事業を10倍・100倍へ拡張するためのスケール戦略を提示します。

本書を読み終えた時には、顧客の心の奥底にある「本当の欲求」を見抜き、それに応える価値を創造し、事業をスケールさせ、さらに持続的な幸福を実現するための思考と技術が体系的に理解できるはずです。

本書は、起業家だけでなく、新規事業責任者、経営幹部、そして挑戦を志すすべてのビジネスパーソンに向けた実践書です。変化の激しい時代においても揺るがない「事業の本質」を掴むための一冊です。

【購入サイト】

Amazon：https://amzn.asia/d/04kaJiyf

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18510198/

【書籍情報】

タイトル：起業の本質 全くのゼロから年商10億円以上のビジネスを作り上げる起業のすべて

著者：三上功太

定価：1,980円 (本体1,800円＋税)

発売日：2026年2月18日 (水)

発行：アドネス出版社

＜目次＞

第1章 人間の欲求と幸福のメカニズム

第2章 最初の価値を創造する

第3章 事業をスケールする本質の4ＳＴＥＰ

＜著者プロフィール＞

三上 功太（みかみ こうた）

1998年生まれ。東京大学理科II類に入学後、在学中に起業し、のちに退学。

2021年にアドネス株式会社を創業し、社会人向けリスキリング教育サービス「スキルプラス」や組織マネジメントAIプラットフォーム「Addness」を展開。DX・AI時代の人材育成と組織づくりを支援している。

【会社概要】

社 名：アドネス株式会社

本社所在地：東京都新宿区四谷４丁目3-50 四谷トーセイビル5F

代 表 者：代表取締役社長・三上功太

設 立：2021年7月26日

事 業 内 容：次世代型教育事業、Webマーケティング支援事業

URL：https://skill.addness.co.jp/public22