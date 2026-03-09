【GLOBAL WORK】累計販売数160万枚超！KIDSで毎年人気のTシャツ「ヘビロッTEE」から80’sレトロをテーマにしたディズニー＆ピクサーのスペシャルコレクションが発売！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のGLOBAL WORK（グローバルワーク）は、KIDSウエアの人気シリーズ「ヘビロッTEE」より、ディズニーのキャラクターをデザインしたKIDS向けスペシャルコレクションを全国のGLOBAL WORKの店舗および公式WEBストアand st（アンドエスティ）にて発売開始しました。

今回のコレクションテーマは、「80’sレトロ」。「ミッキーマウス」や「シンデレラ」、映画『トイ・ストーリー』のキャラクターたちを、当時の広告文化、ストリートアート、ポップアート、カレッジスポーツといった多角的なカルチャー要素とともに落とし込みました。

ヴィンテージ特有の質感をプリントで再現しつつ、ミニマリズムを意識した洗練されたレイアウトや、当時の映画ポスターを彷彿とさせるポップなカラーリング、大学のチームロゴをイメージしたカレッジ風グラフィックなどを採用。どこか懐かしくも新しさを感じるデザインは、子どもたちには新鮮に、大人世代には懐かしく映り、親子で一緒にファッションを楽しめる特別なコレクションに仕上げています。

■「ヘビロッTEE」シリーズについて

「ヨレにくい首まわり」「アンチピリング」など、子どもたちの元気な毎日をサポートする機能性と、トレンドを押さえたシルエットが特徴のGLOBAL WORK KIDSを代表するカットソーシリーズです。

■概要

商品集積ページ：

https://www.dot-st.com/globalwork/disp/itemlist/?dispNo=002003304

GLOBAL WORK全店舗：

発売日：2026年3月7日（土）より順次

公式WEBストア and ST（アンドエスティ）/ ZOZOTOWN / Rakuten Fashion：

発売日：2026年3月9日（月）より順次

■商品詳細

アイテム1：プリントTシャツ

〈ミッキーマウス & ミニーマウス〉 キャラクターTシャツが大人向けのファッションとして定着し始めた80年代の空気感を表現。当時のシルクスクリーンプリントを彷彿とさせるハーフトーンや単色使いが特徴です。ニュアンスカラーのボディが、古着屋で見つけた1点物のような普遍的な魅力を放ちます。

〈ミッキーマウス / YOU ROCK〉 80年代の音楽番組やニューヨークのストリートアートの勢いを反映。大胆な重ね書きやラフなタイポグラフィは、完成されすぎていない当時のグラフィックの熱量を象徴しています。現代のストリートトレンドとも共鳴する、ビビッドな配色が特徴です。

〈ミッキーマウス / カレッジ〉 アメリカの伝統的なヘリテージ・スポーツの文脈を取り入れたカレッジ風デザイン。クラシックなロゴと、レトロスポーツの鉄板であるブルー×イエローの配色でオーセンティックなムード。目隠しをしたお茶目なミッキーをスポーツスタイルのレイアウトに置くことで、80年代らしい遊び心と品格を両立させています。

〈シンデレラ〉 当時の少女雑誌やアニメに見られた、ファンタジーと日常が混ざり合う柔らかな世界観をイメージ。コマ割りのレイアウトや輪郭線を抑えた優しいタッチで、ノスタルジックな可愛らしさが表現されています。

〈トイ・ストーリー〉 90年代の名作『トイ・ストーリー』を、「80年代の映画プロモーションTシャツ」という架空の文脈でデザイン。チャコールグレーのフェード感あるボディに、当時の配給記念Tシャツの王道である、フロントに作品ロゴ、バックにキャラクター集合柄の構成です。時代を超えた無骨なヴィンテージ・ムードを楽しめます。

商品名：DisneyヘビロッT半袖/キッズ

価格：2,790円（税込）

カラー展開：グレージュ（ミッキーマウス） / ナチュラル（ミニーマウス） / ブラック（ミッキーマウス） /ターコイズ（ミッキーマウス） / ブラック（ディズニープリンセス） / ブルー（シンデレラ） / チャコール（トイ・ストーリー）

サイズ：130-160cm

商品名：DisneyヘビロッT半袖/100-120cm展開

価格：2,790円（税込）

カラー展開：グレージュ（ミッキーマウス） / ナチュラル（ミニーマウス） / ターコイズ（ミッキーマウス） / イエロー（ディズニープリンセス） / チャコール（トイ・ストーリー）

サイズ：100-120cm

アイテム２：バッグ

ヘビロッTEEとお揃いのアートを使ったトートバッグ。アートに関連したモチーフのポーチ付きです。

ポーチはチェーンで取り外しができ、好きなバッグにチャームとして付けることも可能。

〈ミッキーマウス / YOU ROCK〉 1950年代に発表されたコミック『消えた鉄道』という宝を探しに行く話を題材にしたアート。ポップでレトロなタイポグラフィが特徴。

〈トイ・ストーリー〉 映画『トイ・ストーリー2』に登場するペンギン「ウィージー」のポーチがアクセント。声を失い、一度は諦めかけた夢（歌うこと）を取り戻し仲間との絆を深めた、かわいらしくも心温まるキャラクターです。

〈ディズニー・プリンセス〉 どこか懐かしいアニメタッチに描かれたファッション性高いアートを採用しています。女心をくすぐる虹色に輝くハート型ポーチが付属。

商品名：Disneyポーチ付きBAG/キッズ

価格：3,490円（税込）

カラー展開：ミッキーマウス / トイ・ストーリー / ディズニープリンセス

サイズ：FREE

■商品ライセンスについて

本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と株式会社foundationとの契約により、株式会社アダストリアが販売するものです。

株式会社foundation

住所：東京都渋谷区南平台町17-6 4 階

■GLOBAL WORKについて

GLOBAL WORKは、人の周りに存在する様々なものとの「つながり」こそが人生を豊かにし、心からの笑顔を生むと信じ、心地よさや好感度を大切にした、あなたが会いたい人にもっと会いたくなる服、あなたの大切な人ともっと笑顔になれる服「Good Feeling Wear」を、より高品質、納得価格にて提供するブランドです。

国内226店舗、海外25店舗（2026年2月末時点、WEBストア含む）展開。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ)＞ https://www.dot-st.com/globalwork/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.globalwork.jp/

＜公式Instagram＞

オフィシャル：https://www.instagram.com/globalwork_official/

キッズ：https://www.instagram.com/globalwork_kids_official/

メンズ：https://www.instagram.com/globalwork_men_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official