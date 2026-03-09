オープンワールドMMORPG「逆水寒（Justice）」大型アップデート「謫仙雷鳴」3月9日より開始！

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

NetEase GamesおよびZhuRong Studioが手掛ける、オープンワールドMMORPGの超大作『逆水寒（Justice）』（以下、逆水寒）は、大型バージョンアップデート「謫仙雷鳴」を2026年3月9日（月）より開始することを発表しました。

本アップデートでは、新流派「龍吟」の実装をはじめ、海上マップ「東極海」、新ストーリー、新コンテンツ「逆水侠棋」など、多彩な新コンテンツが追加されます。

雷を操る新流派「龍吟」登場！待望の転職システム実装で流派の自由な切替が可能に

本アップデートでは、新流派「龍吟」が登場します。本流派は『逆水寒』初となる雷属性ダメージを主軸とした内功流派で、長剣と重剣を使い分けながら雷電の力を剣技に凝縮し、圧倒的な一撃で敵を打ち倒します。

さらに本バージョンでは、ついに転職システムがついに実装されます。このシステムにより、プレイヤーはこれまで育ててきたキャラクターの成長を維持したまま、異なる流派へと自由に切り替えることが可能になります。

新マップ「東極海」「鏡天閣」が実装

本アップデートでは、新たな探索エリアとして海上マップ「東極海」と、海に浮かぶ神秘の孤島「鏡天閣」が登場します。東極海は、『逆水寒』初となる海上を舞台とした新マップで、雷鳴が鳴り響く海域にプレイヤーは船で諸島を巡りながら新たな探索要素やギミックに挑むことができます。また、海の孤島「鏡天閣」も新たに登場。まるで鏡花水月のような幻想的な世界観の中で、新たな冒険がプレイヤーを待ち受けています。

新ストーリー「宿敵再臨」

最新メインストーリーも更新され、東極海を舞台に新たな物語が展開されます。江湖の運命を揺るがす宿敵との対峙を通じて、プレイヤーはより深い物語体験へと導かれます。

新コンテンツも続々と登場！「逆水侠棋」「荒波の争奪戦」実装

本アップデートでは、新たなゲーム体験を提供するコンテンツとして、オートチェス形式の「逆水侠棋」と、8対8のPvPコンテンツの「荒波の争奪戦」が登場します。

「逆水侠棋」は、『逆水寒』の世界観を取り入れたオートチェス形式のコンテンツです。プレイヤーは碁盤の上に個性豊かなキャラクターを配置し、自分だけの編成を構築。自動戦闘を通じて他プレイヤーと戦略バトルを繰り広げます。戦局が刻一刻と変化する奥深い戦略性が、新たなプレイ体験をもたらします。

また「荒波の争奪戦」は、8対8で旗を奪い合うチーム対抗のPvPコンテンツです。激しい戦闘の中で戦術と連携が勝敗を左右し、仲間と協力しながら白熱した戦いを楽しむことができます。

■逆水寒（Sword of Justice）とは

『逆水寒（Sword of Justice）』は、北宋時代を舞台にした完全オープンワールドMMORPGです。剣術や戦闘に加え、農業・釣り・建築など100種類以上のライフコンテンツを備え、プレイヤーの選択で“100の生き方”を楽しめます。課金要素は衣装や装飾など見た目に限定され、公平なプレイ環境を実現。さらにAIが感情・記憶を持つNPCとの交流を可能にし、まるで生きた人間のようなドラマ体験を提供します。文化的ディテールと最新技術を融合した、次世代型MMORPGです。

現在、『逆水寒（Sword of Justice）』は、PC（Windows／Steam）およびモバイル（iOS／Android）向けに無料配信中。

詳細は公式サイトおよび各ストアページをご確認ください。

公式サイト（PC）：https://www.swordofjustice.com/jp/index.html

公式サイト（モバイル）：https://www.swordofjustice.com/jp/m/index.html

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/swordofjusticejp/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/SoJ_JP

公式YouTube：https://www.youtube.com/@SwordofJusticeJP

Discord：https://discord.gg/fmWBD5ZxrR

■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に、国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本、米国、カナダやヨーロッパなど、世界各地のトップ開発チームとコラボレーションしています。

詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/をご覧ください。

ソーシャルメディアでフォローする：

Facebook：https://facebook.com/NetEaseOfficial

X（旧Twitter）：https://twitter.com/NetEaseGames_JP