「楽天Kobo」限定！ワニブックスの電子書籍が30％OFF！クーポンキャンペーンを開始

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、電子書籍ストア「楽天Kobo電子書籍ストア」にて2026年3月9日(月)～3月23日(月)まで、対象の電子書籍が期間限定30％OFFで購入できるクーポンキャンペーンを実施いたします。

対象作品は、2025年末に発売し大ヒット中のグラビアアイドル・山田あいさんのファースト写真集『Ohaa～i』や、57万部突破の大人気シリーズ『世界のニュースを日本人は何も知らない7』、たった20秒で溜まった疲れを解毒できると話題の『コリと痛みが消える ユミコア爆ほぐし』など、2026年2月までに「楽天Kobo」で配信開始した、ワニブックスの電子書籍(書籍・写真集・コミック)が対象。配信開始したばかりの大沢あかねさんの話題作『遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり』や、K-1ガールズやグラビアなどで注目を集める宇佐美なおさんのファースト写真集『U』など、準新作も30％OFFクーポンの対象となります。(一部対象外の作品あり)

ぜひこの機会に沢山の作品に触れてみてください！

【対象作品例】

山田あい ファースト写真集『Ohaa～i』世界のニュースを日本人は何も知らない7（著：谷本 真由美）コリと痛みが消える ユミコア爆ほぐし（著：Yumico）遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり（著：大沢あかね）【デジタル限定】古畑奈和 写真集 『 stole my heart宇佐美なお 1st写真集 『 U 』

ワニブックス 30％OFFクーポン 概要

キャンペーン期間：2026年3月9日（月）～2026年3月23日（月）

キャンペーン内容：対象作品30％OFFクーポン配布

実施書店：https://r10.to/hFlomf

【ワニブックスの電子書籍】

