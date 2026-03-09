「楽天Kobo」限定！ワニブックスの電子書籍が30％OFF！クーポンキャンペーンを開始
株式会社ワニブックス
山田あい ファースト写真集『Ohaa～i』
世界のニュースを日本人は何も知らない7（著：谷本 真由美）
コリと痛みが消える ユミコア爆ほぐし（著：Yumico）
遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり（著：大沢あかね）
【デジタル限定】古畑奈和 写真集 『 stole my heart
宇佐美なお 1st写真集 『 U 』
株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、電子書籍ストア「楽天Kobo電子書籍ストア」にて2026年3月9日(月)～3月23日(月)まで、対象の電子書籍が期間限定30％OFFで購入できるクーポンキャンペーンを実施いたします。
対象作品は、2025年末に発売し大ヒット中のグラビアアイドル・山田あいさんのファースト写真集『Ohaa～i』や、57万部突破の大人気シリーズ『世界のニュースを日本人は何も知らない7』、たった20秒で溜まった疲れを解毒できると話題の『コリと痛みが消える ユミコア爆ほぐし』など、2026年2月までに「楽天Kobo」で配信開始した、ワニブックスの電子書籍(書籍・写真集・コミック)が対象。配信開始したばかりの大沢あかねさんの話題作『遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり』や、K-1ガールズやグラビアなどで注目を集める宇佐美なおさんのファースト写真集『U』など、準新作も30％OFFクーポンの対象となります。(一部対象外の作品あり)
ぜひこの機会に沢山の作品に触れてみてください！
【対象作品例】
ワニブックス 30％OFFクーポン 概要
キャンペーン期間：2026年3月9日（月）～2026年3月23日（月）
キャンペーン内容：対象作品30％OFFクーポン配布
実施書店：https://r10.to/hFlomf
