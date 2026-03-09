＜鹿児島県　鹿児島市＞「保険見直し本舗 鹿児島イオンモール店」が2026年3月12日 (木)リニューアルオープン。

株式会社保険見直し本舗グループ

保険代理店関連事業を営む株式会社保険見直し本舗グループ（本社：東京都新宿区/代表取締役社長 グループ CEO：臼井 朋貴）は、子会社の株式会社保険見直し本舗（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：遠山 拓馬）において、2026年3月12日(木)に「保険見直し本舗 鹿児島イオンモール店」をリニューアルオープンいたします。

保険見直し本舗 鹿児島イオンモール店 店舗イメージ

◆「保険見直し本舗 鹿児島イオンモール店」のコンセプト

鹿児島市にあるイオンモール鹿児島は、県内最大規模の大型ショッピングモールです。こちらの施設にて、2009年より出店を開始し、現在16年目を迎えている「保険見直し本舗 鹿児島イオンモール店」は、この度、店装を一新し、リニューアルオープンする運びとなりました。

ブランドカラーである青色を基調としたデザインでまとめられた当店は、リニューアル前に設置されていた入口のガラスサッシを撤去し、間口が広くなったほか、店舗内のキッズスペースも改装し、よりお気軽にご来店いただける環境づくりを意識しております。出店区画の変更はございませんので、以前より店舗をご利用いただいていたお客さまも、安心してお越しください。

当店が地域の皆さまにとって、頼れる存在としてお役に立てるよう、尽力してまいります。

◆店舗所属アドバイザー 藤崎 唯 より

「保険の選び方がわからない」とお悩みの際は、一度保険のプロに相談してみませんか？

保険見直し本舗 鹿児島イオンモール店には豊富な保険商品知識を持ったスタッフが揃っております。

親身になって対応いたします。どうぞ気兼ねなくご来店ください。

※「崎」は正しくはたつさき（旧字体）ですが、環境により文字化けする可能性があるため、「藤崎」で表記しております

◆リニューアルオープニングキャンペーン

当店のリニューアルオープンを記念してお菓子プレゼントイベントを開催いたします。

どなたでもご参加いただけますので、お気軽にお立ち寄りください。

開催場所：イオンモール鹿児島2F 保険見直し本舗 店頭

開催日時： 2026年3月14日(土)、3月15日(日) 各日10:00～18:00

※イベントへのご参加は１世帯１回限りとさせていただきます

※未成年の方は保護者同伴に限ります

※景品が無くなり次第終了となります

◆店舗詳細

住所：〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島2F

営業時間：10：00～20：00

定休日：施設に準ずる

アクセス：バス…JR鹿児島本線・JR日豊本線「鹿児島駅」から鹿児島交通バス「郡元方面行き」に乗車

し（約40分）、「イオンモール鹿児島」下車

車…JR指宿枕崎線「谷山駅」から車10分

電話番号：099-263-1395

URL：https://www.hokepon.com/consult_booth/kyusyu-okinawa/kagoshima/kagoshima-shi/968/

◆保険見直し本舗について

株式会社保険見直し本舗は、来店型保険相談ショップ「保険見直し本舗」を運営している乗合代理店です。

全国におよそ350店舗を展開し、40社を超える保険会社の商品を取り扱っており、店舗での対面相談のみでなく、オンライン、訪問、電話での相談も、何度でも無料で受けることができます。

人生100年時代における「ライフサポートプラットフォーマー」を目指し、人々の暮らしに安心と豊かさをお届けすることを掲げ、お客さま一人ひとりの人生に寄り添い、不便、不満、不安を取り除くべく、保険相談に限らず、住宅ローンショップや介護相談窓口を併設した店舗など様々なサービスを展開しています。

◆会社概要

商号： 株式会社保険見直し本舗グループ

代表： 代表取締役社長 グループCEO 臼井 朋貴

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2025年8月5日

事業内容： 保険代理店関連事業

コーポレートサイト： https://mhompo.co.jp/

商号： 株式会社保険見直し本舗

代表： 代表取締役社長 遠山 拓馬

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2020年12月4日

事業内容： 保険代理事業、銀行代理事業、介護関連事業、派遣事業【労働者派遣事業許可番号 派 13 - 318388】

コーポレートサイト： https://hoken.mhompo.co.jp/

保険見直し本舗サービスサイト： https://www.hokepon.com/