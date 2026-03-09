『サッポロ一番　にんべん　ゆず香る極鰹だし　小海老天そば』『サッポロ一番　にんべん　ごま香る極鰹だし　肉だしうどん』2026年3月16日（月）より発売

株式会社にんべん

株式会社にんべん（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高津伊兵衛、以下「にんべん」）は、サンヨー食品株式会社（本社：東京、社長：井田純一郎、以下「サンヨー食品」）とのコラボレーション商品「サッポロ一番 にんべん ゆず香る極鰹だし 小海老天そば」「サッポロ一番 にんべん ごま香る極鰹だし 肉だしうどん」が、2026年3月16日（月）より発売されることをお知らせいたします。にんべんの「鰹節粉末」をベースに使用した、爽やかな“ゆず”と香ばしい“ごま”の風味をきかせた、春先にぴったりの季節感あるそばとうどんの和風カップ麺です。

■商品特徴

ゆず香る極鰹だし 小海老天そば

にんべんの鰹節粉末をベースに、さばやこんぶ、煮干のうまみを加え、アクセントにゆず粉末を合わせました。ゆずの風味と鰹だしの味わいがきいた奥深い味わいのそばです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/19495/table/472_1_789454748a97e92dfff27b1936fb5c4f.jpg?v=202603091051 ]

ごま香る極鰹だし 肉だしうどん

にんべんの鰹節粉末をベースに、煮干やこんぶのうまみを加え、ポークのコクを合わせました。

ごまの風味と鰹だしの味わいがきいた奥深い味わいのうどんです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/19495/table/472_2_918074c65f1dcd9b1f90ac0b1e141ac9.jpg?v=202603091051 ]

【コラボ背景】

サンヨー食品とにんべんは、2019年に初めてコラボレーション商品を発売して以来、鰹だしの味わいを生かした商品開発に取り組み、ご好評をいただいてまいりました。

今回の商品でも、にんべんこだわりの「鰹節粉末」を使用し、鰹原料をふんだんに使用することで、鰹だしの味わいと風味をよりしっかりと感じられる一杯に仕上げました。サンヨー食品の即席めんづくりの技術と、にんべんが長年培ってきただしづくりの知見を掛け合わせることで、鰹だしの奥深いおいしさをカップ麺で手軽に楽しんでいただける商品として提案いたします。

【商品概要】

■サンヨー食品について

１９５３年群馬県前橋市に創業、１９６６年に袋めん「サッポロ一番」を発売開始。そのほかにも縦型カップめんの「カップスター」シリーズなど、多彩な即席めんを製造販売している食品メーカーです。“良い味の創造”を企業理念に、安全・安心で高品質な商品づくりを徹底し、豊かな食文化の発展を目指しています。

■にんべんについて

にんべんは1699年(元禄12年)に創業し、日本の伝統食品である鰹節や、鰹節でひく和食の基本「だし」を使った様々な商品を生み出し、日本の食文化を伝承しています。商品の開発・販売のほか、だしコミュニティ・だし専門店「日本橋だし場」や、本物の鰹節やだしを味わえる和ダイニング「日本橋だし場 はなれ」、だしの惣菜専門店「一汁旬菜 日本橋だし場」などの各種店舗を通し、鰹節やだしに親しめる場も広げています。

にんべんは、創業３００余年の鰹節専門店として、食のあらゆるシーンで「鰹節」や「だし」の無限の可能性を提案していく「かつお節・だしライフデザインカンパニー」を目指していきます。

●お客様お問合せ先●

サンヨー食品株式会社 お客様相談室

〒371-0811群馬県前橋市朝倉町555 【TEL】0120-028-384