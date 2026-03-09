【うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park】《開業1周年》3/21より24時間営業を開始

株式会社ラスイート

「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」（代表取締役社長：関 寛之、所在地：大阪市）は、2026年3月21日に、開業1周年を迎えます。これを記念し、同日より24時間営業を開始いたします。

時間を問わず、お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添ったサービス提供を実現するため、24時間営業の開始に踏み切ることとなりました。今後も心身の健康やウェルビーイングな生活を提案し、理念とする健康長寿社会の実現に向けて、より便利に快適にご利用いただける施設となるよう努めてまいります。

関連URL：https://umekita-onsen.jp/event/24hoursstart

＜営業時間変更に伴う変更点＞

〇利用時間

・各種入館料金プランで12時間ご滞在いただけます。

・入館から12時間を過ぎると追加料金2,700(2,970)円が自動加算されます。

・利用時間が24時間を超える場合は一度精算し、退館していただきます。

※入館料金プランに変更はございません。

※蓮 健康増進メンバー様、平日月会員様も同様に1回の滞在時間は12時間となります。12時間を過ぎると追加料金2,700(2,970)円が自動加算されます。追加料金ではなく、利用回数を充てることも可能です。ご希望の場合は利用当日にフロントにお声がけください。

※現地でのご精算、事前決済チケット、招待券、提携ホテル様専用チケット、各種優待でのご入館、メンバー様などすべて同一の追加料金となります。

※()内は税込料金です。

〇深夜料金

・深夜帯(0:00～5:00)のご滞在には深夜料金1,000(1,100)円を申し受けます。

※深夜帯(0:00～5:00)のご来館の場合、年齢確認をさせていただく場合がございますので予めご了承ください。

＜開業1周年記念キャンペーン＞

深夜料金1,000(1,100)円を無料といたします。

〇注意事項

※男女共用のフリースペースは0:00～11:00の間、男性専用となります。

※女性専用フリースペースは24時間常時女性専用です。

※清掃、メンテナンスのため、ご利用いただけない時間帯がございます。予めご了承ください。

・男性大浴場 2:00～4:00（3:00～一部使用可）

・女性大浴場 4:00～6:00

・男女共用フリースペース 11:00～12:00

・女性専用フリースペース 10:00～11:00

＜入館料金プランのご紹介＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24670/table/481_1_e43d5de4c67f9d48866496c323e967ad.jpg?v=202603091051 ]

公式HP入館料金プランご案内URL：https://umekita-onsen.jp/information

＜時間帯別 入館について＞

グラングリーン大阪 南館へのご入館は時間帯によって利用できない出入口がございます。

24時間利用可能

ゲートランタン(1階 NIKE様と芝生広場の間にあるらせん階段)のエスカレーターで2階へ上がり、2階出入口からグラングリーン大阪 南館にご入館ください。入館後、正面のエスカレーターで3階にお上がりください。

※深夜帯は大阪駅からの連絡デッキは封鎖され使用できません。地上階からゲートランタンにお越しください。

6:00～24:30

JR大阪駅うめきた地下口と直結の地下1階出入口をご利用いただけます。入館後、正面の通路をお進みいただき、突き当たりのエレベーターで3階へお上がりください。

※JR終電後から始発まで駅近辺の出入口でご利用いただけない所がございますのでご注意ください。

11:00～21:00

グラングリーン大阪 南館1階出入口を含むすべての出入口をご利用いただけます。

＜駐車場優待について＞

2026年3月21日より駐車場優待サービスも拡大いたします。

提携駐車場「グラングリーン大阪 南館駐車場」「グラングリーン大阪 北館」駐車場（合計231台駐車可能）をご利用の際、うめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkで1組合計利用金額5,000円(税込)以上で5時間優待いたします。

※駐車券と精算済みレシートをフロントにご提示ください。優待駐車券をお渡しいたします。

※レシートの合算が可能です。1組の合計利用金額が5,000円(税込)以上であれば優待いたします。

※駐車場優待は同日利用に限ります。

※グラングリーン大阪 南館駐車場、グラングリーン大阪 北館駐車場ともに、0:00～8:00の間は入出庫できません。

＜うめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkについて＞

エントランス健康増進サロンWロウリュサウナ(男性大浴場)桜島カルデラ溶岩(ホットヨガスタジオ)センターラウンジ電動マッサージブース個室貸切風呂・サウナメディテーションケーブ

ウェルネス・ウェルビーイングをコンセプトとする健康増進施設。温浴・運動・食事・メディテーション・美容を5つのテーマとし、2015年開業の「神戸みなと温泉 蓮」の経営・運営のノウハウを生かしつつ、最先端技術を導入し、5つのテーマに基づいた多彩なサービスを組み合わせ、個々のお客様に最適な体験を提供いたします。グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン南館3階・4階に2025年3月21日開業。2025年8月4日、厚生労働大臣より大阪市初の「温泉利用型健康増進施設」に認定。2025年10月31日、「運動型健康増進施設」に認定され、大阪府初、西日本では姉妹施設である「神戸みなと温泉 蓮」に続く2施設目のW認定施設となりました。2026年1月20日に厚生労働省より「指定運動療法施設」に指定。健康でウェルビーイングな生活をサポートしています。

公式HP：https://umekita-onsen.jp