eラーニングを“個の学習”から“対話の学び”へ　learningBOX、「ディスカッション」新機能搭載

learningBOX株式会社（本社：兵庫県たつの市、代表取締役：西村 洋一郎）は、2026年3月18日（水）に、eラーニングシステム「learningBOX」において、受講者同士が意見交換できる「ディスカッション」機能をリリースするとともに、「AIルーブリック自動採点」機能を強化いたします。

オンライン学習が普及する一方で、「学びが個人で完結してしまう」「思考力や学習過程をどのように評価するか」といった課題が指摘されています。今回のアップデートは、こうした課題の解決を目的としたものです。対話の促進と観点別評価の高度化により、社員研修および学校教育の双方において、eラーニング上でも“深く考え、議論し、振り返る”学習体験の実現を目指します。

背景：オンライン学習の普及で問われる「学びの質」

デジタル環境の整備が進み、企業の社員研修や学校教育の現場でeラーニングの活用は急速に広がりました。効率的な知識習得は実現できても、「思考の可視化」や「協働的な学びの設計」までは十分に実装できていないケースも少なくありません。現場では、次のような課題も浮き彫りになっています。

- eラーニングが「動画視聴・テスト実施」に留まっている- 主体的・対話的な学びをオンラインでどう実現するか- 記述式評価の負担が重く、思考力を十分に測れない

当社はこれまでCBT（Computer Based Testing：コンピュータを使用して行う試験方式）の高度化を進めてきましたが、今回のアップデートでは「対話」と「思考力評価」を両輪で強化。学習体験そのものを再設計しました。

eラーニングは「一人で学ぶ」から「みんなで深める」へ 新機能「ディスカッション」

受講者同士が意見を交わすことができる「ディスカッション」機能を、独立した教材種別として新たに搭載しました。これまでの「動画を見る」「テストを受ける」という個人で進める学習サイクルに、「他者の視点を知る」という相互作用（ソーシャル・インタラクション）のプロセスを組み込めます。

１.コース設計の自由度が向上

動画や資料で学んだ直後に、その内容について意見を出し合うスレッドを配置できます。「インプット」から「アウトプット」までを同一コース内で完結させることで、知識の定着を促進します。



２.学びを共創する仕組み

自分の意見を投稿するだけでなく、他者の投稿に返信をすることで、孤独になりがちなeラーニング環境を「正誤を確認する学習」から「問いを深める学習」へと転換します。

■活用シーン

・社員研修

新入社員研修や次世代リーダー育成において、特定のテーマについて部署を越えた意見交換を行い、組織内のナレッジ共有を活性化します。

・学校教育

探究学習やアクティブ・ラーニングの基盤として、予習で得た知識をベースにすることで共通認識を揃えた状態でオンライン上で議論を行い、対面授業でのワークショップをより深化させることができます。

AIルーブリック自動採点 思考力を“観点別に可視化”

これまでのeラーニングにおける自動採点は、正答との類似度による判定が主流でした。今回のアップデートでは、レポート機能で好評を得ていた「ルーブリック評価」をクイズ・テスト機能にも統合いたしました。

１.観点別採点の実現

「論理構成」「表現の適切さ」「知識の活用」など、複数の観点ごとにスコアリング。受講者は「どこが良かったのか」「何が足りないのか」を瞬時に把握できます。

２.CBTのさらなる高度化

従来の択一式テストでは測定が難しかった「論理的思考」の定量評価が可能となり、検定試験や社内教育における評価の質を向上させます。

３.採点者の負担軽減と品質の均一化

AIが学習者の解答状況に基づき、前向きで具体的なフィードバック案を自動生成。採点者の時間的・心理的負担を軽減しながら、学習意欲を引き出す質の高い指導を提供できます。

■活用シーン

・社員研修

営業のロープレ報告やコンプライアンスの理解度確認において、単なる正誤だけではなく「状況に応じた適切な振る舞いができているか」についても総合的に判定が可能となります。

・学校教育

小論文や記述式テストの一次採点をAIが担うことで、教員の負担を大幅に軽減しながら、大問ごとのフィードバックも提供可能となります。

今回の機能追加は、eラーニングのあり方を根本から変えるきっかけになると考えています。 「ディスカッション」機能は、孤独になりがちだったオンライン学習に「つながり」をもたらします。

また、「AIによるルーブリック評価」は、採点業務を単なる作業から「データに基づいた高度な教育評価」へと昇華させます。

「個人で学習し、完結する」という従来のモデルをベースにしながら、他者と学びをクロスできる環境を提供することで、より深い学びと成長を支援してまいります。

eラーニングシステム「learningBOX」（ラーニングボックス）について

価格と使いやすさにこだわった、eラーニングシステム「learningBOX」を開発・運営するlearningBOX株式会社は、兵庫県の南西部に位置する「たつの市」に本社を構えるEdTech企業です。「learningBOX」は、専門的なIT知識がなくても直感的に操作できるデザイン設計で、教材の作成・管理、学習者の進捗や成績の管理がスムーズに行えます。登録者数85万人以上、利用企業数1,600社以上（2025年8月末日時点）に達しており、検定・資格試験、社員研修、学校・塾など、業界・業種を問わず、多様な用途で多くのユーザーの皆さまにご活用いただいています。

■会社概要

会社名：learningBOX株式会社

所在地：〒679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本216-1

代表 ：西村 洋一郎

設立 ：2012年7月23日

URL ：https://learningbox.co.jp/

