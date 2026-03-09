COBOL資産を移行「マイグレーション手法を紹介するセミナー」
ITサービスの提供を行う東京システムハウス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：林 知之、以下「東京システムハウス」）は、株式会社ユニリタ（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：北野 裕行、東証スタンダード市場：3800、以下「ユニリタ」) と共同で、オンラインセミナー「COBOL資産のマイグレーション手法を紹介～データ活用で真価を発揮するデータ連携ノーコードETLツールとは？～」を2026 年 3月17日（火）および5月19日（火）に開催いたします。
■概要
基幹システムで利用されることが多いCOBOL資産は、メーカーのメインフレーム製造終了やCOBOL技術者の減少などを背景にCOBOLシステムのマイグレーション検討が急速に進んでいます。しかし一口にマイグレーションといっても、移行元はメインフレーム、オフコン、オープンレガシーなど多岐にわたり、移行方式もCOBOL再活用やJava移行など、多様な組み合わせがあります。そのため、自社に最適な移行アプローチを見極めることが重要となっています。
本セミナーでは、COBOL資産のマイグレーション手法を紹介するほか、マイグレーション実施時のデータ移行だけでなく、マイグレーション後にもETLツールとしてデータ活用に活躍が期待できる AJTOOL Batch Framework ETL option / AJTOOL Online Framework ETL option（※）について紹介します。ETLツールの活用事例について紹介するほか、ツールのデモンストレーションもご覧いただけますので、是非ご参加ください。
※「AJTOOL」は、東京システムハウスが提供するメインフレームの機能を代替するフレームワークです。「AJTOOL Batch Framework ETL option」および「AJTOOL Online Framework ETL option」では、「AJTOOL」のオプションとして 「Waha! Transformer」の機能をご利用いただけます。「Waha! Transformer」はユニリタ が提供する純国産ノーコードETLツールです。
■セミナー詳細
日時：1回目/2026年3月17日（火）15:00 ～ 16:30
2回目/2026年5月19日（火）15:00 ～ 16:30
※両日とも同一内容です。
参加費：無料 （事前申し込み制※先着50名）
開催形式：オンライン（Zoom）
対象：COBOL資産をお持ちのお客様
基幹システムの刷新をご検討されている方
申込：https://tsh-webinar-ms.tsh-world.co.jp/tsh-webinar-03170519
主催：東京システムハウス株式会社
協力：株式会社ユニリタ
【プログラム】
15:00～15:05 はじめに
15:05～15:35 マイグレーション手法の概要（東京システムハウス）
15:35～15:55 ETLツールの活用方法（ユニリタ）
15:55～16:20 ETLツールのデモンストレーション
16:20～16:30 質疑応答
■東京システムハウス株式会社について
東京システムハウスは、お客様の業務改革・IT戦略立案から、システムの企画・設計、開発、導入、運用・保守までを一貫して支援する独立系IT企業です。1976年の創業以来培ってきた業界知識やノウハウを強みに、クラウド、AI・機械学習、自動化、データ活用、レガシーシステム刷新など、幅広い技術を組み合わせた総合ソリューションを提供しています。
代表取締役：林 知之
本社住所：東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング6階
設立：1976年
URL：https://www.tsh-world.co.jp/
【本件に関する問い合わせ先】
東京システムハウス株式会社
マイグレーションソリューション部
Mail：mms@tsh-world.co.jp