COBOL資産を移行「マイグレーション手法を紹介するセミナー」

東京システムハウス株式会社

ITサービスの提供を行う東京システムハウス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：林 知之、以下「東京システムハウス」）は、株式会社ユニリタ（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：北野 裕行、東証スタンダード市場：3800、以下「ユニリタ」) と共同で、オンラインセミナー「COBOL資産のマイグレーション手法を紹介～データ活用で真価を発揮するデータ連携ノーコードETLツールとは？～」を2026 年 3月17日（火）および5月19日（火）に開催いたします。

■概要

基幹システムで利用されることが多いCOBOL資産は、メーカーのメインフレーム製造終了やCOBOL技術者の減少などを背景にCOBOLシステムのマイグレーション検討が急速に進んでいます。しかし一口にマイグレーションといっても、移行元はメインフレーム、オフコン、オープンレガシーなど多岐にわたり、移行方式もCOBOL再活用やJava移行など、多様な組み合わせがあります。そのため、自社に最適な移行アプローチを見極めることが重要となっています。

本セミナーでは、COBOL資産のマイグレーション手法を紹介するほか、マイグレーション実施時のデータ移行だけでなく、マイグレーション後にもETLツールとしてデータ活用に活躍が期待できる AJTOOL Batch Framework ETL option / AJTOOL Online Framework ETL option（※）について紹介します。ETLツールの活用事例について紹介するほか、ツールのデモンストレーションもご覧いただけますので、是非ご参加ください。

※「AJTOOL」は、東京システムハウスが提供するメインフレームの機能を代替するフレームワークです。「AJTOOL Batch Framework ETL option」および「AJTOOL Online Framework ETL option」では、「AJTOOL」のオプションとして 「Waha! Transformer」の機能をご利用いただけます。「Waha! Transformer」はユニリタ が提供する純国産ノーコードETLツールです。

■セミナー詳細

日時：1回目/2026年3月17日（火）15:00 ～ 16:30

2回目/2026年5月19日（火）15:00 ～ 16:30

※両日とも同一内容です。

参加費：無料 （事前申し込み制※先着50名）

開催形式：オンライン（Zoom）

対象：COBOL資産をお持ちのお客様

基幹システムの刷新をご検討されている方

申込：https://tsh-webinar-ms.tsh-world.co.jp/tsh-webinar-03170519

主催：東京システムハウス株式会社

協力：株式会社ユニリタ

【プログラム】

15:00～15:05 はじめに

15:05～15:35 マイグレーション手法の概要（東京システムハウス）

15:35～15:55 ETLツールの活用方法（ユニリタ）

15:55～16:20 ETLツールのデモンストレーション

16:20～16:30 質疑応答

■東京システムハウス株式会社について

東京システムハウスは、お客様の業務改革・IT戦略立案から、システムの企画・設計、開発、導入、運用・保守までを一貫して支援する独立系IT企業です。1976年の創業以来培ってきた業界知識やノウハウを強みに、クラウド、AI・機械学習、自動化、データ活用、レガシーシステム刷新など、幅広い技術を組み合わせた総合ソリューションを提供しています。

代表取締役：林 知之

本社住所：東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング6階

設立：1976年

URL：https://www.tsh-world.co.jp/

【本件に関する問い合わせ先】

東京システムハウス株式会社

マイグレーションソリューション部

Mail：mms@tsh-world.co.jp