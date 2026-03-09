全国の高校ダンス部が集結するダンスフェス！4月18日（土）に開幕！『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL』ゲスト情報第1弾

株式会社アノマリー

株式会社アノマリー (本社：東京都世田谷区、代表取締役CEO：神田勘太朗) は、青春をダンスに捧げた高校生ダンス部の日本一を決定する「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL」（マイナビハイスクール ダンス コンペティション ニセンニジュウロク ファイナル）を、2026年4月18日（土）に両国国技館（東京都墨田区）にて開催いたします。

昨年大会より予選大会の規模が大きく拡大した本イベントには、高校ダンス部だけでなく、今ダンス界にて注目を集める様々なダンサーをはじめとしたゲストが出演します。

■LDHからダンス界を席巻する2組が登場！

THE JET BOY BANGERZ

4.8万人が参加したLDH史上最大規模のオーディション『iCON Z』から誕生した10人組ダンス＆ボーカルグループ。’23年8月23日シングル「Jettin’」でデビュー。

グループ名には、「騒がしい個性が集まってジェットエンジンのように燃え盛る」という意味が込められている。7名のパフォーマーは全員ダンスのプロリーグD.LEAGUEで活躍するDリーガー。

さらにコーラスグループ「DEEPSQUAD」ボーカリストもメンバーに擁し、実力派のそろうLDHでも屈指のパフォーマンス力を誇る。

デビュー以降、EP「PHOTOGENIC」がオリコン週間アルバムランキング1位、1st AL「JET BOY」が同デイリー最高位1位を記録するなど快進撃を続け、唯一無二のパフォーマンスグループとして急速に支持を拡大中。

現在、グループメンバー全員出演のABC放送1月期ドラマ「DARK13 踊るゾンビ学校」も放送中。

CIRRA

E-girls二代目リーダー佐藤晴美がプロデューサーを務め、才能豊かな候補生達のハイレベルな戦いが

話題となったオーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』（日本テレビ）から生まれた10人組ガールズグループ。

グループ名のCIRRA（シーラ）はCYCLE（輪）+ERA（時代）「つながりの輪が、時代を変える」ひとりじゃないから強くなれる。

その“輪＝CIRCLE”が、これからの“時代＝ERA”をつくっていく。新しい時代を造り、次の未来への継承を目指す。

■「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026」について

全国の高等学校および高等学校に準じる教育機関に在学中の学生を対象としたダンスコンテストです。2015年よりスタートし今期で11度目の開催となります。予選大会は関東、関西、東北、中部、九州の合計5地区で開催いたします。

各予選通過校は2026年4月に行われる決勝大会「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL」へと勝ち進み、高校生活を全身全霊でダンスにかけたダンス部の日本一が決定します。

今シーズンは予選の入賞枠が3つ拡大し、ポイントの付与対象者が増えます。予選終了後、ポイントランキングにより決勝通過を決めるファイナルチャレンジを行います。

マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION オフィシャルWEBサイト：https://high-dan.com/