【ライブ配信/Zoom】「5G/6Gに対応するフレキシブル基材とFPC形成技術～ LCP-FCCLとその発展 ～」セミナー開催！4月15日（水）主催：(株)シーエムシー・リサーチ

🎓 講師：大幡 裕之 氏（FMテック）

📆 開催日時：2026年4月15日（水）13:30～16:30

🖥️ Zoom配信 + 見逃しアーカイブ配信あり（資料付）

💬 テーマ：「5G/6Gに対応するフレキシブル基材とFPC形成技術～ LCP-FCCLとその発展 ～」

――高周波対応FPC開発者必見。LCP多層化の要素技術から新規低誘電フィルムの実例まで、未来のFPC基材設計に役立つ知識を提供。

【セミナーで得られる知識】

・ FPC基材に求められる基本特性

・ LCPやポリイミドフィルムがFPCに使われる理由

・ LCP多層化の要素技術

・ LCPフィルム加工時の留意点

・ LCPと低誘電材料とのハイブリッド化の手法例

【セミナー対象者】

高周波対応FPC及びその基材の開発に従事する開発技術者

〈セミナー趣旨〉

スマートフォンを代表に、高周波対応が可能な低誘電基材を用いたFPCの要望は高まっているが、現在高周波基板材料として使われているLCPやMPIは、近い将来に誘電特性の要求を満たせなくなる。

このため、材料の多孔化やフッ素樹脂等のよりLow-Dk・Low-Dfの材料を用いた高周波対応FPC材料の採用が模索されているが、これらの材料は電気特性的には優秀であっても、FPC基板としての基本的な適性を有していない場合が多く、実用的なFPCの形成が困難である。

本講演ではこのような低誘電特性と FPC基材としての基本特性を両立させるための考え方と、それに基づいて開発した破砕型LCP微細繊維を用いたフィルムの実例を紹介する。

セミナープログラムの紹介

1． 講師自己紹介

・ 経歴・開発実績（出願済み特許を中心に）

2． FPCの基本

・ 一般的な構造

・ FPC基材の要求特性

3． LCP-FPC

・ LCPとは？

・ LCPフィルム/FPC開発の歴史

・ LCP-FPCの構造とプロセス（材料構成、多層化プロセス）

・ 表面処理による接着性改善（加水分解対策、高周波特性）

4． LCPフィルム/FCCL

・ LCPフィルム/FCCLの作り方（溶融押し出しフィルム＋ラミ ネート、溶液キャスティング）

・ LCPフィルム/FCCLの問題点（溶融押し出しタイプ：耐熱性の限界、複合化、溶液キャスティングタイプ：吸水性）

5． FPC基材にLCPとポリイミドが使われる理由

・ CTE制御の重要性

・ LCPとPIには共通点がある

・ CTE制御方法（配向制御でCTEがなぜ金属並みに小さくなるか？）

・ ランダムコイル型樹脂を用いた際のその他の問題（加熱工程での熱収縮、エントロピー弾性とエネルギー弾性）

6． LCP多層FPC形成の要素技術

・ 電極の埋め込み方法

・ ビア/TH形成

・ 層間密着性

7． 低誘電化（新規開発したLCPフィルム製法を例に）

・ LCPのlow-Dk化の限界

・ LCP以外の高周波対応材料

・ 他素材の問題

・ 発泡フィルムは？

・ 低誘電材料とのハイブリッド化（複合則、ラミネートによるハイブリッド化の問題 点、アロイフィルムによるハイブリッド化）

・ 破砕型LCP微細繊維（LCP破砕の難易度、どのように微細繊維化しているか、破砕型LCP微細繊維の特徴）

・ 破砕型LCP微細繊維のシート化（繊維マット形成方法）

・ 配向制御方法

・ 複合化による低誘電化（配向を乱す要因と対策）

・ FPC基材以外の破砕型LCP微細繊維の用途

8． まとめ

講師紹介

講 師

大幡 裕之 氏 FMテック

【講師経歴】

2000年よりジャパンゴアテックス社、2011年より村田製作所で高周波対応FPC用の基材（主にLCP-FCCLと、LCPと低誘電樹脂のハイブリッド基材）開発と、それを用いたLCP多層FPC形成プロセスの要素開発（表面処理やプレス材料構成・プレス条件）を行う。

2021年12月に村田製作所を退職し、現在は高周波対応FPC用基材とFPC形成プロセスを専門分野として技術コンサルタント「FMテック」として活動中。

詳細を見る :https://cmcre.com/archives/142299/

