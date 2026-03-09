【ライブ配信/Zoom】「5G/6Gに対応するフレキシブル基材とFPC形成技術～ LCP-FCCLとその発展 ～」セミナー開催！4月15日（水）主催：(株)シーエムシー・リサーチ

🎓 講師：大幡 裕之 氏（FMテック）


📆 開催日時：2026年4月15日（水）13:30～16:30


🖥️ Zoom配信 + 見逃しアーカイブ配信あり（資料付）


💬 テーマ：「5G/6Gに対応するフレキシブル基材とFPC形成技術～ LCP-FCCLとその発展 ～」


――高周波対応FPC開発者必見。LCP多層化の要素技術から新規低誘電フィルムの実例まで、未来のFPC基材設計に役立つ知識を提供。


受講料


・一般：44,000円（税込）


・メルマガ会員：39,600円（税込）


・アカデミック：26,400円（税込）


https://cmcre.com/archives/142299/


【セミナーで得られる知識】


　・ FPC基材に求められる基本特性


　・ LCPやポリイミドフィルムがFPCに使われる理由


　・ LCP多層化の要素技術


　・ LCPフィルム加工時の留意点


　・ LCPと低誘電材料とのハイブリッド化の手法例


　　


【セミナー対象者】


　高周波対応FPC及びその基材の開発に従事する開発技術者


　　


　　


1）セミナーテーマ及び開催日時

テーマ：5G/6Gに対応するフレキシブル基材とFPC形成技術～ LCP-FCCLとその発展 ～


開催日時：2026年4月15日（水）13：30～16：30


参 加 費：44,000円（税込） ※ 資料付・見逃し配信付


　　　＊ メルマガ登録者は 39,600円（税込）


　　　＊ アカデミック価格は 26,400円（税込）


講 師：大幡 裕之 氏 FMテック


　　


　　


〈セミナー趣旨〉


　スマートフォンを代表に、高周波対応が可能な低誘電基材を用いたFPCの要望は高まっているが、現在高周波基板材料として使われているLCPやMPIは、近い将来に誘電特性の要求を満たせなくなる。


　このため、材料の多孔化やフッ素樹脂等のよりLow-Dk・Low-Dfの材料を用いた高周波対応FPC材料の採用が模索されているが、これらの材料は電気特性的には優秀であっても、FPC基板としての基本的な適性を有していない場合が多く、実用的なFPCの形成が困難である。


　本講演ではこのような低誘電特性と FPC基材としての基本特性を両立させるための考え方と、それに基づいて開発した破砕型LCP微細繊維を用いたフィルムの実例を紹介する。


　　


　　


https://cmcre.com/archives/142299/


　　


　　


3）セミナープログラムの紹介

1． 講師自己紹介


　・ 経歴・開発実績（出願済み特許を中心に）


　　


2． FPCの基本


　・ 一般的な構造


　・ FPC基材の要求特性


　　


3． LCP-FPC


　・ LCPとは？


　・ LCPフィルム/FPC開発の歴史


　・ LCP-FPCの構造とプロセス（材料構成、多層化プロセス）


　・ 表面処理による接着性改善（加水分解対策、高周波特性）


　　


4． LCPフィルム/FCCL


　・ LCPフィルム/FCCLの作り方（溶融押し出しフィルム＋ラミ ネート、溶液キャスティング）


　・ LCPフィルム/FCCLの問題点（溶融押し出しタイプ：耐熱性の限界、複合化、溶液キャスティングタイプ：吸水性）


　　


5． FPC基材にLCPとポリイミドが使われる理由


　・ CTE制御の重要性


　・ LCPとPIには共通点がある


　・ CTE制御方法（配向制御でCTEがなぜ金属並みに小さくなるか？）


　・ ランダムコイル型樹脂を用いた際のその他の問題（加熱工程での熱収縮、エントロピー弾性とエネルギー弾性）


　　


6． LCP多層FPC形成の要素技術


　・ 電極の埋め込み方法


　・ ビア/TH形成


　・ 層間密着性


　　


7． 低誘電化（新規開発したLCPフィルム製法を例に）


　・ LCPのlow-Dk化の限界


　・ LCP以外の高周波対応材料


　・ 他素材の問題


　・ 発泡フィルムは？


　・ 低誘電材料とのハイブリッド化（複合則、ラミネートによるハイブリッド化の問題 点、アロイフィルムによるハイブリッド化）


　・ 破砕型LCP微細繊維（LCP破砕の難易度、どのように微細繊維化しているか、破砕型LCP微細繊維の特徴）


　・ 破砕型LCP微細繊維のシート化（繊維マット形成方法）


　・ 配向制御方法


　・ 複合化による低誘電化（配向を乱す要因と対策）


　・ FPC基材以外の破砕型LCP微細繊維の用途


　　


8． まとめ


　　


　　


　　


4）講師紹介

講　師


　大幡 裕之 氏　　FMテック


【講師経歴】


　2000年よりジャパンゴアテックス社、2011年より村田製作所で高周波対応FPC用の基材（主にLCP-FCCLと、LCPと低誘電樹脂のハイブリッド基材）開発と、それを用いたLCP多層FPC形成プロセスの要素開発（表面処理やプレス材料構成・プレス条件）を行う。


　2021年12月に村田製作所を退職し、現在は高周波対応FPC用基材とFPC形成プロセスを専門分野として技術コンサルタント「FMテック」として活動中。


　


　　


　　



詳細を見る :
https://cmcre.com/archives/142299/


　　


　　


　


　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上