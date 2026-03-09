ワールド・モード・ホールディングスが海外展示会レポートをビーツと共同で発行

ワールド・モード・ホールディングス株式会社

ワールド・モード・ホールディングス株式会社（以下WMH / 本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 加福真介）は、業務提携する株式会社ビーツ（以下ビーツ/ 代表取締役社長：柏木又浩、大阪府大阪市中央区）と共同で、海外展示会レポートを発行。NY発ファッションビジネスメディア「Oui Speak Fashion(R) Japan」（以下OSF）にて連載をスタートしました。本取り組みは、世界の最新動向を国内のファッション・ビューティー・リテール関係者により広く届けるための、新たな発信手段として展開するものです。

海外のリテール最新トレンドを発信する、WMHとビーツの新たな取り組み

WMHとビーツは、両社の強みを掛け合わせることで、日本のファッション・ビューティー業界にグローバル基準の空間デザインを提供し、新たな店舗体験を創出することを目指し、2024年に業務提携を締結しました。その取り組みの一環として、海外都市の店舗デザインや展示会などの最新動向、そこで得られる知見をまとめたレポートを両社共同で発行しています。

そしてこのたび、NY発のファッションビジネス専門メディア「Oui Speak Fashion (R) Japan（OSF）」にて、共同発行する海外展示会レポートの連載をスタートしました（2026年2月24日より順次掲載中）。

OSFは、ビーツが提携するＬmedia Group LLC（本社：アメリカ合衆国 ニューヨーク州、創業者兼グローバル編集長：美輝エルメ・モリタ）が運営するグローバルメディアであり、世界各地のファッションウィーク、業界ニュース、ブランドストーリー、空間デザイン、テクノロジー動向などのビジネス情報を、ファッション・ビューティ業界のプロフェッショナル、意思決定者、インフルエンサーを含む国際的な読者層に向け提供しています。OSFを活用した情報発信により、海外展示会を起点としたトレンドや空間デザインの情報をより多くの業界関係者に届けることが可能になります。日本企業の店舗体験向上や戦略立案に役立ていただくための、WMHとビーツによる新たな取り組みとなります。

リテール業界の主要な海外展示会を、現地取材によりレポート

今回、OSFで連載するのは、リテール業界最大級のカンファレンスである「NRF* Retail’s Big Show 2026」、テクノロジー分野の国際見本市「CES**」の展示会レポートです。リテール領域の主要な海外展示会をビーツが現地取材。グローバル市場で加速するテクノロジー活用と、店舗におけるユーザー体験の劇的な進化を、次世代のリテール動向への多角的な考察とともにまとめ、共同編集企画としてお届けします。

*NRF：National Retail Federation（全米小売業協会、世界最大級の小売業界向け展示会）

**CES：Consumer Electronics Show（世界最大級の先端技術の見本市）

最新のリテールトレンド情報を以下よりぜひご覧ください。

【公開中のレポート一覧】

NRFレポート：

(1) REIはいかにして「信頼」を基盤に小売の未来を築くのか(https://ouispeakfashion.com/jp/nrf-2026-report-1/)

(2) Z世代が書き換えるリテールの新常識 - 次世代リーダーたちのリアルな洞察(https://ouispeakfashion.com/jp/nrf-2026-report-2/)

(3) Z世代・α世代攻略の未来 - Pacsunの戦略から読み解くリテール新時代(https://ouispeakfashion.com/jp/nrf-2026-report-3/)

(4) AIはファッションECの「発見」を再定義できるか？最前線からのインサイト(https://ouispeakfashion.com/jp/nrf-2026-report-4/)

(5) Z世代の心を掴むーデジタルネイティブの本音から読み解く次世代リテールの羅針盤(https://ouispeakfashion.com/jp/nrf-2026-report-5/)



※2026年3月9日現在の公開情報。引き続き新記事をOSFにて順次公開（全20記事ほどを予定）。

※OSFのトップページ内に、公開された連載記事をまとめた特設エリアがございます。

https://ouispeakfashion.com/jp/(https://ouispeakfashion.com/jp/)

今後もワールド・モード・ホールディングスはビーツと協力し、次世代の店舗空間や顧客体験の創出に役立てていただける実践的な情報発信を通じて、業界の発展に寄与できるよう努めてまいります。

株式会社ビーツについて https://www.beeats.co.jp/(https://www.beeats.co.jp/)

ビーツは、スペースデザインと店舗デジタルソリューションを最適化するマーケティング企業です。クリエイティビティにデータやテクノロジーを組み合わせることで、リテールという最強の顧客接点で体験できるブランドエクスペリエンスを大きく進化させ、生活者のリアルな感動・喜び・信頼を生み出す心地よい「共感」を創っていきます。

ワールド・モード・ホールディングス株式会社について https://worldmode.com/jp/

ファッション・ビューティー業界を専門に人材やデジタルマーケティング、店舗代行など様々なソリューションを提供するグループ。iDA、BRUSH、AIAD、AIAD LAB、フォーアンビション、VISUAL MERCHANDISING STUDIO、双葉通信社 の7 社の国内事業会社および シンガポール、オーストラリア、台湾、ベトナム、マレーシアに海外拠点を持ち、専門性の高い各社のシナジーによって、クライアント企業の課題に応じた実効性の高いソリューションを提供しています。