業務管理ツール「KnotwoRk」をリリース

Keep Rolling株式会社

Keep Rolling株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：島田 英明）は、企業の社内業務を一元管理できる業務管理ツール「KnotwoRk（ノットワーク）」を2026年3月にリリースいたしました。

KnotwoRkは、スケジュール管理、タスク管理、ワークフローなどの社内業務を一つのシステムで管理できる業務管理ツールです。

クラウド型サービスが主流となる中、買い切り型で導入できる点が特徴で、自社環境に合わせて柔軟に運用することが可能です。

■ 背景

企業の業務管理では、カレンダー、タスク管理ツール、社内申請などが複数のシステムに分散しているケースが多く、情報の分断や管理の煩雑さが課題となっています。

また、多くのクラウドサービスでは月額課金が必要となるため、長期的なコスト負担や自社環境での自由なカスタマイズが難しいといった課題もあります。

KnotwoRkは、こうした課題を解決するために開発された業務管理ツールであり、企業の業務管理を一元化するとともに、買い切り型のシステムとして柔軟な運用を可能にします。

ポータル画面

■ KnotwoRkの主な機能

KnotwoRkは、企業の業務管理を効率化するための機能を備えています。

＜主な機能＞

・個人単位、組織単位で確認できるスケジュール管理

・業務タスクの管理（ToDo機能）

・社内申請を効率化するワークフロー機能

・連絡事項を共有、管理できる回覧機能

これにより、社内業務の可視化と情報共有を促進し、組織全体の業務効率向上を支援します。

左：スケジュール登録画面 右：ToDo追加画面

左：ワークフロー申請画面 右：回覧作成画面

■ KnotwoRkの特徴

＜買い切り型の導入モデル＞

KnotwoRkは買い切り型の業務管理システムとして提供されます。

月額課金型とは異なり、長期的なコストを抑えた運用が可能です。

＜自社環境での運用が可能＞

企業の既存サーバーやストレージ環境に組み込んで利用することができ、自社の運用方針に合わせた管理が可能です。

＜柔軟なカスタマイズ対応＞

導入企業自身でカスタマイズ（開発）できる設計となっており、自社の業務フローに合わせた拡張が可能です。

＜インフラ環境がない企業にも対応＞

自社サーバーやストレージ環境がない企業向けに、さくらサーバーの提供にも対応しています。

■ オプション機能（別途追加費用）

オプションとして、API連携による既存カレンダーとの同期機能にも対応可能です。

これにより、Googleカレンダーなど既存のスケジュールツールと連携した運用も可能になります。

また、弊社サービス「ちょこっと情シス」との併用で運用からサポートまで、一貫して弊社で対応いたします。

■ 想定利用企業

・社内業務の管理を一元化したい企業

・月額型ではなく買い切り型システムを導入したい企業

・自社サーバーで業務管理システムを運用したい企業

・業務ツールを自社仕様にカスタマイズ（開発）したい企業

特に中小企業やスタートアップ企業の業務管理基盤としての活用を想定しています。

【Keep Rolling株式会社 会社概要】

会社名 Keep Rolling株式会社

代表者 代表取締役 島田 英明 (しまだ ひであき)

設立 2024年7月

本社 東京都千代田区神田須田町二丁目19番地23号

事業内容 システムソリューション、ゲーム開発支援

e-sports、HP制作、ちょこっと情シス

URL https://keep-rolling.jp/ (コーポレートサイト)

https://chocotto.ne.jp/ (ちょこっと情シス)

【お問い合わせ先】

Keep Rolling株式会社 広報担当

Mail ir@keep-rolling.jp （プレスリリースについて）

Mail chocotto.info@keep-rolling.jp (ちょこっと情シスついて)