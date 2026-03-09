春の遊びが最大14%OFF！アソビュー！「春SALE」3月9日（月）開始。水族館・動物園・テーマパークが週替わりで登場

アソビュー株式会社

休日の便利でお得な遊び予約サービス「アソビュー！」（URL：https://www.asoview.com/）を運営するアソビュー株式会社（所在地：東京都品川区、代表執行役員CEO：山野智久）は、2026年3月9日（月）から3月31日（火）までの期間、春のレジャーをお得に楽しめる「アソビュー！春SALE！」を開催いたします。

開催概要

春休みのお出かけ需要が高まる季節、「お得に、充実した体験をしたい」というゲストの皆様の声にお応えし、全国のテーマパーク、水族館、動物園、アウトドア体験など、幅広いジャンルを対象とした大規模セールを実施します。期間中は3つのフェーズに分かれ、対象ジャンルが週替わりで登場します。

本キャンペーンでは、アソビュー創業日である「3月14日」にあわせて1週間ごとに対象ジャンルのプランやチケットが「3%」と「14%」 お得になります。

- キャンペーン名： アソビュー！春SALE！- 開催期間： 2026年3月9日（月）～2026年3月31日（火）- - 【第1弾】2026年3月9日(月)～2026年3月15日(日)：アクティビティ祭- - 【第2弾】2026年3月16日(月)～2026年3月22日(日)：水族館・動物園祭- - 【第3弾】2026年3月23日(月)～2026年3月31日(⽕)：テーマパーク・遊園地祭- 特典：アソビュー！サイトに掲載されているプラン・チケットがお得になります。

【第1弾】アクティビティ祭

全てのプランに使える3%OFFクーポンを付与。

キャンペーンページ掲載プランには特別に 14%OFFクーポン が適用されます。

【第2弾】水族館・動物園祭 / 【第3弾】テーマパーク・遊園地祭

対象ジャンルの全チケット購入で3%ポイント還元。

キャンペーンページ掲載チケットは特別に 14%ポイント還元 になります。

- キャンペーン詳細URL：https://www.asoview.com/brand/202603_springsale/アソビュー！について

全国約10,000店舗の事業者と提携し、国内の遊び・体験プログラムを約620ジャンル・約28,000プランを紹介している、週末の遊び予約サービスです。パラグライダー、ラフティングなどのアウトドアレジャーのほか、陶芸体験、遊園地、水族館、日帰り温泉など、多様な遊びを掲載しています。

WEBサイト：https://www.asoview.com/

アプリDLはこちら：https://app.adjust.com/138x1dst

アソビュー株式会社について

「生きるに、遊びを」をミッションとし、“遊び”が人生を豊かに彩るものとして、Well-Beingな社会の実現を目指しています。遊びの予約サービス「アソビュー！」、体験ギフト「アソビュー！ギフト」、観光・レジャー施設向けDXソリューション事業を提供しています。

設立年月：2011年3月14日

代表者名：代表執行役員CEO 山野 智久

本社所在地：東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー8F

URL：https://www.asoview.co.jp/