国際コンクール金賞受賞 春の門出や特別な記念日を彩るラグジュアリーギフト26年熟成希少ヴィンテージ古酒 『古昔の美酒 2000』 3月9日数量限定販売

株式会社パソナグループ

パソナグループの 株式会社匠創生（本社：兵庫県淡路市、代表取締役 安村亮彦）は、長期熟成古酒ブランド『古昔の美酒（いにしえのびしゅ）』の中でも、希少性の高い銘柄を厳選し、特別仕様の木箱に収めた「レアリティシリーズ」として、『古昔の美酒 2000』を数量限定で販売いたします。

あわせて、好評につき完売していた『古昔の美酒 1987』および『古昔の美酒 1984』についても、蔵元及び保管在庫の追加確保により、数量限定で再販売いたします。

▲レアリティシリーズ「古昔の美酒 2000」

匠創生は、全国の酒蔵に眠る 10年以上熟成した古酒のみを厳選したプレミアムブランド『古昔の美酒』を2020年より展開しています。

そしてこのたび販売するレアリティシリーズ『古昔の美酒2000』は、2000年のヴィンテージ日本酒を 26年にわたり熟成させた希少な一本です。蔵元に残る在庫もわずかで、同一条件での追加供給が難しいことから、現存数に限りがあります。品質面においても世界から高い評価を受けており、フランスおよび、オーストラリアで開催された国際的な日本酒コンクールで金賞を受賞しています。

また、『古昔の美酒 1987』『古昔の美酒 1984』も「フェミナリーズ世界ワインコンクール2022」など国内外のコンクールで受賞歴を持つ希少銘柄であり、数量限定での再販となります。

なお、レアリティシリーズの商品は『古昔の美酒』特注デザインの木箱にてお届けします。春の門出や記念日など、大切な方へのご贈答やご自身へのご褒美に、希少なヴィンテージ古酒の味わいで、ワンランク上のラグジュアリーなひとときをお愉しみください。

■商品概要

販売開始：

2026年3月9日（月）

購入方法：

公式オンラインストア https://oldvintage.jp/

『古昔の美酒 2000』(500ml) \30,000(税別) 450本限定

口に含んだ途端、上品な酸味とバナナ、カラメル、オークといった熟成酒ならではの芳醇な香りが立ち上がる。甘味も十分あるが梅のような爽やかなフレーバーが余韻を残す。酸が全体を引き締め、後口はク リーンでキレの良さが際立つ。

【商品詳細】

・品 目：日本酒

・産 地：山形県

・アルコール度数：19度以上20度未満

・使用米：出羽燦々

・精米歩合：70%

URL https://oldvintage.jp/products/ps-sake-0164

『古昔の美酒 1987』(500ml) \30,000(税別) 130本限定

樽の香りとレーズンやデーツを思わせるドライフルーツの甘い香りが特徴。口に含んだ時に感じる甘味と苦みはまさに上質なブランデーのよう。余韻も長くスモーキーで熟成酒の中でも希少なタイプ。

【商品詳細】

・品 目：日本酒

・産 地：福島県

・アルコール度数：21度

・使用米：国産米

・精米歩合：70%

URL https://oldvintage.jp/products/ps-sake-0163

『古昔の美酒 1984』(500ml) \30,000(税別) 400本限定

熟成された焼酎のみが持つ深みのある味わいと香りの華やかさ。長期熟成の 原酒ならではの濃醇さがコクや香りに変化しており、まろやかで甘味を感じる 味わいが特徴。熊本県球磨で造られる麦焼酎の希少なオールドヴィンテージ。

【商品詳細】

・品目 ：本格麦焼酎（原酒）

・産地 ：熊本県

・アルコール度数：38％

・使用米：国産大麦

URL https://oldvintage.jp/products/ps-shoc-0036