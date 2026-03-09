一枚の布が龍になる。特別な日を彩る作品を生み出す「虹色つまみアーティスト養成講座」2026年3月開講

株式会社WRIVE CREATE

株式会社WRIVECREATE（代表取締役：西原豊明、本社：福岡県北九州市小倉北区）は、虹色つまみアーティスト・小川直美が講師を務めるオンライン講座「虹色つまみアーティスト養成講座」を、2026年3月より提供開始します。

生地の染色から、花・龍といった独創的なモチーフの制作までを一貫して学べるカリキュラムで、基礎から応用まで23レッスン以上を動画で配信。全国どこからでも参加でき、未経験者から経験者まで幅広く対応します。

布をたたみ、花をつくり、やがて龍を生み出す。指先から広がるつまみ細工の世界は、つくる人の想いを映す小さなアートです。手を動かすことで得られる没頭と達成感、完成した作品が誰かの晴れの日を彩る喜び。この講座は、日本の伝統技法をいまの暮らしに届ける、新しい学びのかたちです。

思い思いに染めた布で制作したつまみ細工作品

「飾り」から「表現」へ。つまみ細工に広がる新しい可能性

つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸です。薄い布をピンセットでたたみ、花や蝶をかたちにする技法で、舞妓さんの花簪（はなかんざし）としても広く知られています。

近年、ハンドメイド市場の拡大やSNSの普及を背景に、つまみ細工の世界にも変化が訪れています。伝統的な花簪だけでなく、イヤリングやブローチといった日常使いのアクセサリー、インテリアとしての額装作品、さらには龍や蛇といった独創的なモチーフまで。つくり手の個性が作品に宿る表現として、40代から50代を中心に幅広い世代の関心を集めるようになりました。

一方で、つまみ細工を本格的に学べる教室は限られた地域に集中しています。「近くに教室がない」「本やYouTubeだけでは限界を感じる」。そうした声に応えるかたちで、「虹色つまみアーティスト養成講座」は生まれました。

つまみ細工は幅広い年代から支持されている

講師の小川直美が丁寧に技術を伝えます

娘の髪飾りから始まった、虹色つまみアーティストの道

講師を務めるのは、京都・丹後ちりめんの里を拠点に活動する小川直美。

きっかけは、娘の成人式に自分の手で髪飾りを作りたいという想いでした。動画を見て独学で始めたつまみ細工に夢中になり、大正末期から昭和初期の文献を図書館で探し当て、でんぷん糊を使った伝統的な技法を独自に研究。娘の勧めでSNS発信を開始し、現在はInstagramフォロワー7,000人超。舞台用作品や花嫁用のボールブーケなど、幅広い制作依頼を受けています。

龍をモチーフにしたオリジナルのつまみ細工は、ドラゴンアートフェスタ(有楽町マルイ)への出展で好評を博し、ワークショップは告知3日で満席になることも。長年にわたり生徒を直接指導してきた経験を、このオンライン講座に凝縮しています。

講師プロフィール

基礎から龍まで。一つのパッケージで学べる一貫カリキュラム

本講座では、つまみ細工の土台(おちりん)作りから始まり、丸つまみ・剣つまみといった基本技法、庚申薔薇や牡丹、桜などの花の制作、生地の染色方法、そして龍つまみにつながる技術まで、段階的に学べる23レッスン以上のカリキュラムを用意しています。

1本あたり15～30分の動画をLINEで配信し、視聴期限はなし。スマホでもPCでも自分のペースで進められる設計です。動画教材に加え、LINEでの質問対応(回数無制限)、月2回・各120分のZoomワークショップ、受講開始前の個別Zoom相談など、一人で悩まずに続けられるサポート体制を整えました。

受講に必要な道具と材料は、スターターキットとしてお届けします。講師がセレクトしたつまみ細工用の生地、専用ピンセット、染粉、接着剤、工具一式が届いたその日から制作を始められます。

他の教室では初心者・中級・上級とコースが分かれていることが多いなか、本講座は1つのパッケージで基礎から応用まで学べる点が特徴です。小川直美オリジナルの龍つまみにつながる技術を体系的に学べるのは、この講座だけです。

受講生が制作した作品。髪飾りやアクセサリーなど用途も広がります

「近くに教室がない」を、過去にする

カリキュラム修了後、最終課題として龍の作品を制作・提出し、認定を受けると、龍作品の販売権利が付与されます。趣味としての制作だけでなく、マルシェでの販売や講師活動への一歩を踏み出すことも可能です。

現在の受講生のなかには、地域のイベントで作品を販売する方、委託販売でイヤリングやピアスを出品する方、地域の女性サークルでつまみ細工を教える方、娘さんの成人式や七五三の髪飾りを手づくりした方など、それぞれのかたちでつまみ細工を楽しんでいる方がいます。

つまみ細工を習いたいけれど教室が近くにない方。育児や仕事で自由な時間が限られている方。全国どこからでも、オンラインで本格的な技術を学べる環境がここにあります。手を動かし、色を選び、かたちを生み出す。自分だけの表現を見つける4ヶ月間です。

講座概要

- 講座名：虹色つまみアーティスト養成講座- 開講：2026年3月 形式：完全オンライン（動画講義＋サポート）- 内容：23レッスン以上の動画教材（LINEで配信、視聴期限なし）、24時間LINE個別サポート(質問回数無制限)、月2回Zoomワークショップ(120分)、受講前の個別Zoom相談、テキストマニュアル(PDF)配布、認定試験・ディプロマ発行、スターターキット（つまみ細工用生地・専用ピンセット・染粉・接着剤・工具一式）付き- 講師：小川直美（虹色つまみアーティスト）