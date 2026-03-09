【男女500人に調査】笑顔に自信が持てない？ 約56％が「歯を見せて笑うことに抵抗」

写真拡大 (全8枚)

株式会社smileline




■人前で歯を見せて笑うことに抵抗はありますか？


約56％の人が人前で歯を見せて笑うことに何らかの抵抗を感じていることが分かりました。特に、写真撮影や会話の場面で「歯並びが気になって笑えない」と感じる人が多く、日常生活にも影響が及んでいます。


さらに、約69％の人が歯並びは自信に影響すると回答しており、歯並びの状態が自己肯定感や人とのコミュニケーションにも関わっていることが明らかになりました。


この結果から、歯並びは単なる見た目の問題ではなく、心理面や日常生活における自信に直結する重要な要素であることがうかがえます。



※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。


・引用元が「株式会社smilelineと駒込駅スマイル矯正歯科による調査」である旨の記載


・駒込駅前スマイル矯正歯科(https://www.komagome-smile.com/)（https://www.komagome-smile.com）へのリンク設置




「歯並びに関してのアンケート」調査概要


調査期間：2026年03月06日 ～ 2026年03月06日


調査機関：株式会社smileline（自社調査）


集計対象：全国の男女


有効回答：500サンプル


調査方法：インターネット調査


質問1：人前で歯を見せて笑うことに抵抗はありますか？


質問2：現在のご自身の歯並びは良好だと思いますか？


質問3：歯並びが原因でもっとも困った経験は何ですか？


質問4：「歯並び」がその人の清潔感や年齢の印象を左右すると思いますか？


質問5：「歯並びがきれいな人」を見て最も思うことはどれですか？


質問6：歯並びは自信に影響しますか？


質問7：結婚相手や家族に対して歯並びを気にしますか？


※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。




■約56％が「歯を見せて笑うことに抵抗あり」


あなたは人前で自然に笑えていますか？


今回の調査では、約56％の人が歯を見せて笑うことに抵抗を感じていることが分かりました。


この結果は、歯並びが日常生活の中で自然な笑顔を見せる心理的ハードルとなっていることを示しています。




抵抗がある方の理由を聞いてみたので、一部を紹介します。


人前で歯を見せて笑うことに抵抗はありますか？


・人前で笑えない（60代・女性）


・抵抗がある（５0代・男性）



人前での笑顔には歯並びや見た目の印象が心理的な影響を与えていることがわかります。多くの人にとって、歯並びや口元の印象は、自然に笑顔を見せる自信に関わる重要な要素となっていると言えるでしょう。




■自身の歯並びに不満を感じている人の割合が多く、全体の約59％を占める結果に。



続いて、現在のご自身の歯並びは良好と思うか聞いてみました。




思う（非常に良好）：（男性19人／女性13人）


良好なほうだと思う：（男性112人／女性61人）


やや悪いと思う：（男性87人／女性56人）


悪いと思う：（男性94人／女性56人）



自分の歯並びについて尋ねたところ、約41％の人が自分の歯並びを良好と回答した一方、


「隙間だらけ(50代・男性)」という回答など、約59％の人は何らかの不満を感じていることが分かりました。


男女別に見ると、男性も女性も「悪い」と感じる割合はほぼ同程度で、男女ともに歯並びに対する自己評価には大きな差はありません。



多くの人が自分の歯並びに何らかの不安や改善意欲を持っていることがわかります。


歯並びに不安を感じている方は、歯科医院での相談や矯正の検討もおすすめです。




■歯並びで困る場面、1位は「会話」


続いて、歯並びが原因で困った経験があるのかを聞いてみました。




歯並びが原因で困った経験としては、「会話」が27.8％で最多でした。


続いて、「写真撮影」が23.8％、「恋愛」が8.6％、「就職・面接」が5.4％となっています。


歯並びは特別な場面だけでなく、日常生活の会話やコミュニケーションの場面で影響を与えることが分かります。


多くの人が、歯並びの状態によって普段の生活の中で困りごとを感じていることがうかがえます。



実際に理由を聞いてみたので、一部を紹介します。


歯並びが原因でもっとも困った経験は何ですか？


・歯が磨きにくい（70代・女性）（40代・男性）（50代・男性）


・自分で気になる　（50代・女性）


・笑った後、唇が歯に引っ掛かって閉じない。（50代・女性）


・矯正に時間がかかった　（40代・男性）


・食べ物が歯に挟まる　（50代・男性）


・口の中を切る　（60代・男性）


・虫歯ができやすい　（20代・女性）（50代・男性）（40代・男性）


・接吻　（60代・男性）


・噛み合わせ　（50代・女性）


・噛みきれない（40代・女性）


・全部です（60代・女性）


・食事の場面（60代・男性）（50代・男性）



歯並びは日常生活のさまざまな場面で心理的影響を与えており、特に人とのコミュニケーションや見た目が重要な場面で困りごととして意識されやすいことがわかります。


歯並びの改善は、こうした日常の不安やストレスの軽減につながる可能性があります。




■歯並びは清潔感や年齢の印象にも影響


続いて、「歯並び」がその人の清潔感や年齢の印象を左右するか聞いてみました。




非常にそう思う：（男性108人／女性47人）


ある程度思う：（男性164人／女性105人）


あまり関係ない：（男性71人／女性25人）


全く思わない：（男性15人／女性9人）



意見としては、「多少はあるかもしれない（60代‧男性）」等、約76％の人が、歯並びは清潔感や年齢の印象に影響すると感じています。


男女別に見ましても、男性・女性とも「ある程度思う」と答えた層が最も多く、心理的に完全に無関係とは感じていない人が多数派であることがわかります。


「あまり関係ない」や「全く思わない」と答えた人は合わせて約24％で、少数派にとどまっています。



歯並びは単なる見た目の問題にとどまらず、清潔感や年齢の印象にも大きく関わる重要な要素であることが読み取れます。また人前で歯を見せて笑うことに抵抗を感じる人が多い背景には、歯並びが与える印象が大きく関係していると考えられます。
笑顔の印象を良くしたい場合、歯並びへの意識は無視できないポイントと言えるでしょう。




■半数が「歯並びがきれいな人をうらやましい」と感じる


続いて、「歯並びがきれいな人」を見て思うことがあるか聞いてみました。




「歯並びがきれいな人」を見たときの印象については、約50％の人がうらやましいと感じていることが明らかになりました。歯並びの美しさが他人の印象に大きな影響を与えていることがわかります。
続いて、お金がかかっていそうと感じる人が約18％、努力していると思う人が約12％、何も思わない人は約19％という結果でした。

実際に理由を聞いてみたので、一部を紹介します。


「歯並びがきれいな人」を見て最も思うことはどれですか？


・きれい　（40代・女性）（60代・男性）


・魅力的だな　（50代・男性）


・ただ歯並びがきれいだなと思う　（50代・男性）



歯並びの美しさは他人の印象に強く影響し、憧れや羨望の対象となりやすいことがわかります。


また、努力や費用がかかっていると考える人も多く、歯並びの改善や維持は見た目だけでなく、他者からの評価にも関わる重要な要素であると言えるでしょう。




■歯並びは自信に影響、約69％が実感


続いて、歯並びは自信に影響するか聞いてみました。




とても影響する：（男性53人／女性58人）


少し影響する：（男性140人／女性93人）


あまり影響しない：（男性94人／女性24人）


全く影響しない：（男性25人／女性11人）



歯並びが自信に与える影響について尋ねたところ、約22％の人がとても影響する、約47％の人が少し影響すると回答し、合計で約69％が歯並びは自信に影響すると考えていることが分かりました。


一方で、あまり影響しないと答えた人は約24％、全く影響しないと答えた人は約7％にとどまっています。


「とても影響する」と答えた人は約22％程度ですが、男女別に見ると女性の方がやや高く、印象への影響を強く意識している傾向が見られます。



歯並びが見た目だけでなく、心理面や自己肯定感、日常生活での自信や表現力にも影響を及ぼす重要な要素であることがわかります。
特に笑顔や会話の場面では、歯並びが清潔感や若々しさの印象に影響する可能性が高いと言えるでしょう。




■ 家族や結婚相手の歯並びは「本人に任せる」が最多


続いて、結婚相手や家族に対して歯並びを気にするか聞いてみました。




結婚相手や家族の歯並びについては、約42％の人が「本人に任せる」と回答し、最も多い傾向でした。
続いて、「さほど気にならない」は約35％、「絶対に綺麗にしてほしい」は約11％、「全く気にならない」は約12％となっています。



実際に理由を聞いてみたので、一部を紹介します。


結婚相手や家族に対して歯並びを気にしますか？


・自分の歯並びが悪いので相手のことは言えないと思います　（60代・女性）


・多少気になる　（60代・男性）


・乱杭歯の方が可愛い　（50代・男性）



この結果から、歯並びは自分自身の意識や自信に大きく関わる要素である一方で、家族やパートナーの歯並びに関しては過度に干渉せず、本人の意思を尊重する傾向があることが分かります。


多くの人が、他人の歯並びは本人の意思を尊重するべきものと考えていることがうかがえます。


つまり、歯並びは印象に影響を与える可能性はあるものの、強く指摘されることは少ないと考えられます。




■まとめ


今回の調査では、歯並びが笑顔や他人の印象に大きく影響することがわかりました。


矯正の相談を通じて、自分に合った改善方法を知ることもおすすめです。近年は短期間や目立たない矯正方法も増えており、費用や時間の負担を抑えながら歯並びを整えることが可能です。
歯並びに自信を持つことは、日常生活や人間関係をよりポジティブに変える第一歩になります。



また、笑顔を意識した練習や写真撮影の工夫を取り入れると、日常生活での心理的抵抗を軽減できます。歯並びを整えることは単に見た目の改善にとどまらず、自信・印象・コミュニケーション能力の向上にもつながるため、少しずつでも行動に移すことを意識してみると良いでしょう。




＜記事等でのご利用にあたって＞


・引用元が「株式会社smilelineと駒込駅前スマイル矯正歯科による調査」である旨の記載


・駒込駅前スマイル矯正歯科(https://www.komagome-smile.com/)　（https://www.komagome-smile.com）(https://www.komagome-smile.com/)へのリンク設置



【駒込駅前スマイル矯正歯科について】


住所：東京都豊島区駒込1-42-4 第23菊地ビル6F


電話番号：03-6265-1687



【株式会社smilelineについて】


本社：〒106-0032 東京都港区新橋1-12-9　新橋プレイス7F


URL：https://smile-line-r.com


事業内容：医療総合コンサルティング、ブランディング、内装工事、材料サービス、WEB事業