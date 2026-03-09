ECマーケティング支援のジャグー、事業拡大に伴い東京オフィスを移転

ジャグー株式会社

ECマーケティング・店舗運営支援のジャグー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：米原 広兼、以下ジャグー）が、2026年3月、事業拡大に伴い東京オフィスを移転いたしました。

ジャグーは、日本企業および海外企業のEC事業を総合的に支援する“実行伴走型”のECコンサルティング・運営支援会社です。楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング・Qoo10・TikTok Shop など主要モールにおいて、売上成長戦略の立案から、戦術設計、広告運用、ページ制作、店舗運営まで、ECバリューチェーン全体をワンストップでサポートしております。

事業成長に合わせた組織拡大を見据え、このたび東京オフィスを新たな拠点へと移転いたしました。増員にも柔軟に対応できるスペースを確保し、社員同士がより連携しやすく、働きやすい環境づくりを実現しています。また、今後は採用活動にもいっそう力を入れてまいります。

移転先住所

所在地：

〒104-0045

東京都中央区築地2丁目1-4 銀座 PREX East 10階

アクセス：

東京メトロ有楽町線「新富町」駅徒歩2分

東京メトロ日比谷線「築地」駅徒歩3分

都営浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座」駅徒歩9分

JR京葉線・東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅徒歩9分

代表取締役：米原 コメント

この度のオフィス移転は、事業のさらなる拡大と組織の持続的な成長を推進するための重要なステップと捉えています。

これまで以上に社員同士のコミュニケーションがスムーズになり、チームの連携強化につながると確信しています。メンバー一人ひとりが自然と出社したくなるような、活気あふれる環境を整えながら、採用にも一層力を入れ、ジャグーをさらなる高みへ引き上げてまいります。

弊社では現在、EC・デジタルマーケティングに関わる複数職種で積極採用中です。未経験からの入社実績も多く、一緒に挑戦できる仲間をお待ちしています。

採用情報：https://jagoo.co.jp/recruit/

ジャグー公式 YouTubeチャンネル

ECマーケティング攻略ch【ジャグー株式会社】

https://www.youtube.com/@EC-marketing-jagoo

EC事業者・EC担当者向けに、売上拡大に直結する実践的なノウハウを発信する公式YouTubeチャンネルです。楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングなどのモール運用戦略から、グロース施策、広告運用、SEO、CRM設計、データ活用まで、現場視点でわかりやすく解説しています。

会社概要

会社名：ジャグー株式会社

代表者：代表取締役 米原 広兼

所在地：東京都中央区築地2丁目1-4 銀座 PREX East 10階

事業内容：ECコンサルティング、デジタルマーケティング支援

URL：https://jagoo.co.jp/