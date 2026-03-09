旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、「親子でハワイ滞在 サマースクール2026」を販売開始

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、いつものハワイ旅行に「教育」という新たな価値をプラスする「親子でハワイ滞在 サマースクール2026」の販売を開始いたしました。

近年、単なる英語学習にとどまらず、海外ならではの文化や自然を満喫しながら国際感覚を身につけるサマースクールの需要が高まっています。本プログラムでは、ハワイ・オアフ島を舞台に、3歳半から17歳まで参加可能な語学学校のプログラムをご用意。サマースクール単独のお申し込みはもちろん、親子で快適に過ごせる厳選コンドミニアム型ホテルとのパッケージツアーも販売します。さらに、現地にはNEWTのハワイスタッフが常駐し、NEWTラウンジも利用できるなど、教育旅行が初めての方でも安心のサポート体制を整えています。





◆「親子で滞在 ハワイサマースクール2026年夏プログラム」の詳細・お申し込みはこちら：

https://newt.net/hwi/mag-0188362490(https://newt.net/hwi/mag-0188362490)

◼︎「親子でハワイ滞在 サマースクール2026」開催概要- プログラム名称： 親子で滞在 ハワイサマースクール2026年夏プログラム- 開催期間： 2026年7月6日(月)～8月28日(金) ※1週間単位で参加可能- 開催場所： ハワイ オアフ島- 対象年齢： 3歳半～17歳（※学校・プログラムにより異なります）- ツアー形態：- 1.サマースクール単独申し込み- 2.サマースクールとコンドミニアム宿泊つきプラン- NEWT限定特典： 2026年5月末までのお申し込みで、各語学学校の入学登録料が特別割引■ プログラムの魅力・カリキュラムの詳細

本プログラムでは、オアフ島の人気語学学校2校から、お子様の年齢や目的に合わせて最適な環境をお選びいただけます。英語レッスンと、ハワイの自然・文化を満喫するアクティビティがセットになった充実のカリキュラムです。

１. ハワイパームスイングリッシュスクール（ワイキキ中心）

ワイキキの中心に位置し、ハワイアンミュージックが流れるアットホームな雰囲気が特徴の学校です。3歳半から受け入れ可能で、幼児のお子様にも最適です。親子でワイキキ滞在を満喫しながら、徒歩で通える便利な立地が魅力です。

- 対象年齢： 3歳半～15歳- 料金（レギュラーキッズプログラム / 1週間あたり）：- - 入学登録料：＄150（★NEWT特典5月末まで無料）- - 授業料：＄850/週- - 学用品：＄40- 含まれるもの： ランチ、アクティビティ費用- おすすめの滞在先（宿泊つきプラン対象コンドミニアム）：カライワイキキビーチ / アストンワイキキビーチタワー / アストンワイキキバニアン

２. グローバル・ビレッジ・ハワイ（アラモアナエリア）

国際的な雰囲気と広々とした施設、海が見えるラウンジが人気の学校です。English Onlyポリシーが徹底されており、高い教育水準のもとで英語力の向上を目指すお子様に最適です。

- 対象年齢： 6歳～17歳- 料金（1週間あたり）：- - 登録料：＄190（★NEWT特典で5月末まで半額）- - 【YLE（6～12歳）】 ＄1015- - 【TLE（12～17歳）】 ＄1104- 含まれるもの： ランチ、アクティビティ費用- おすすめの滞在先（宿泊つき対象コンドミニアム）：ルネッサンスホノルルホテル＆スパ / アラモアナホテルバイマントラ

その他、Academia Language School、IIE Hawaii、Central Pacific Collegeなど、多様な学校の選択や滞在先のアレンジも可能です。





■ ハワイ現地スタッフによる個別相談を実施中

2026年夏のハワイ渡航をご検討中のご家族を対象に、ハワイ現地スタッフによるオンライン個別相談（1枠15分）を実施いたします。お子様の性格や英語力に合わせた学校選びから、現地の生活イメージまで、実体験に基づきご案内いたします。

実施期間： 2026年3月～5月

相談時間： 1枠15分

対象： 2026年夏にハワイ渡航を計画されており、NEWTでの予約をご検討中のご家族

個別相談のお申し込みはこちら：https://calendar.app.google/KMHrNHJgWY6KmNHCA

メールでのお問い合わせはこちら：hawaii@reiwatravel.co.jp

【担当スタッフ プロフィール】

大木 優紀（おおき ゆうき）/ ALOHA7, Inc. CEO

2003年 テレビ朝日にアナウンサーとして入社。様々なジャンルの番組に出演。2021年12月テレビ朝日を退社し、2022年1月より株式会社令和トラベルに転職。2025年10月よりALOHA7, Inc. CEOに就任しハワイ在住。自らも英語教育を熱心に行う、

小学生の長女・長男の2児の母でもある。

■ 初めてでも安心のサポート体制

お子様を海外のプログラムに預ける不安を解消するため、万全のサポート体制をご用意しています。

- 現地スタッフの常駐：滞在中のトラブルやご相談に迅速に対応可能です。- NEWTラウンジの利用：ワイキキ中心部にある専用ラウンジを利用でき、保護者の方も快適に過ごせます。- 厳選された宿泊施設：自炊が可能で家族でゆったり過ごせるコンドミニアムなど、親子滞在に最適な宿を厳選。

◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app

公式LINE https://lin.ee/ZKchfbF





■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand

公式SNS：

・LINE：https://lin.ee/ZKchfbF

・X：https://x.com/newt_travel

・Instagram：https://www.instagram.com/newt_guide/

・Threads：https://www.threads.com/@newt_guide

・TikTok：https://www.tiktok.com/@newt_travel

・YouTube：https://www.youtube.com/@newt_travel