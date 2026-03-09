“贈る”から一緒に“楽しむ”へ、スイーツを前年比1.5倍に拡充＆早贈りギフト10％OFF イトーヨーカ堂『2026年母の日・父の日ギフト』3月9日より予約承り開始

株式会社 イトーヨーカ堂

株式会社イトーヨーカ堂（本社：東京都品川区 代表取締役会長兼社長：真船 幸夫、以下 イトーヨーカドー）は、イトーヨーカドー、ヨークフーズ、ヨークマートなど197店舗およびイトーヨーカドーネット通販にて、2026年3月9日（月）より『2026年母の日・父の日ギフト』の予約承りを開始いたします。

近年、母の日・父の日のギフトは「モノ」を贈るだけでなく、直接会って感謝を伝えたり、ご家族で食事を囲んだりと、「一緒に過ごす時間」を大切にする傾向が高まっています。

こうしたニーズを受け、イトーヨーカドーでは毎年ご好評いただいている人気のフラワー＆スイーツセットに加え、「一緒に食べられる」スイーツのラインアップを前年比約1.5倍に拡充しました。果物専門店の「銀座千疋屋」や「帝国ホテル」など、幅広いラインアップをご用意しています。

さらに、うなぎや焼肉、ハンバーグなど全12品の「ごちそうメニュー」を新たに展開し、ご家庭で手軽に味わえるちょっと贅沢な時間をお楽しみいただける商品を取り揃え、ご家族で囲む食卓を華やかに演出いたします。

また、対象商品を4月20日（月）までにご注文いただき、5月5日（火）から8日（金）のお届けとなる商品については、本体価格より10％OFFとなる「Happy早贈りギフト」キャンペーンを今年も実施いたします。早めのご予約でお得にご利用いただけます。

今年の新たな取り組みとして、イトーヨーカドーネット通販にて「ソーシャルギフト」サービスを開始いたします。本サービスはメールやLINEでURLを送るだけで送り先の住所を知らなくてもギフトを贈ることができ、より気軽に”ありがとう”の気持ちを届けられます。

イトーヨーカドーは今後も、お客さまの声に寄り添った商品開発を通じて、地域のお客さまの日常をより楽しく、豊かに、そして便利にすることを目指してまいります。

【『2026年 母の日・父の日』ギフト概要】

■承り店舗：イトーヨーカドー、ヨークフーズ、ヨークマート、ヨークプライス197店舗

■承り期間：「母の日ギフト」2026年3月9日（月）～ 5月5日（火）

「父の日ギフト」2026年3月9日（月）～ 6月14日（日)

■お届け期間：「母の日ギフト」2026年5月7日（木）～ 5月10日（日)

「父の日ギフト」2026年6月18日（木）～ 6月21日（日)

※母の日遅れてごめんねギフト 承り：5月12日(火)まで、お届け：5月11日(月)～ 17日(日)

■母の日Happy早贈りギフト：対象商品を5月5日（火）～5月8日（金）の期間にお届けで10％OFF

※早贈りギフト10％OFFは他の割引企画との併用はできません。

■ネット通販：https://iyec.itoyokado.co.jp/shop/r/rA3/

※ソーシャルギフトは早贈りギフト10％OFFの対象外となります。

※数量限定の商品もございます。無くなり次第、販売終了となります。

※お届け日、時間帯のご指定はできません。

※一部店舗ではご予約を承っておりません。

＜『2026年母の日・父の日ギフト』の商品一例＞

母の日 初登場 商品名：GANON FLORIST フラワーボックス

価格：９,000円（税込9,900円）

特長：人気のBOXフラワーギフトは、そのままお部屋に飾ることができる生花アレンジです。お手入れも簡単で、テーブルを華やかに彩ります。（高さ約9cm×幅約15cm）

母の日 初登場 商品名：GANON FLORIST スタンディングブーケ

価格：4,980円（税込5,478円）

特長：花瓶がなくてもそのまま自立して飾れるスタンディングブーケは、ラッピングを外さずにそのまま置くだけでお楽しみいただけます。

（高さ約30cm×幅約20cm）

母の日 初登場 商品名：GANON FLORIST監修 プリザーブドフラワーBOOKと「アンリ・シャルパンティエ」プティ・ガトー・アソルティ

価格：4,380円（税込4,818円）

特長：「GANON」が監修したプリザーブドフラワーと、人気スイーツブランド「アンリ・シャルパンティエ」のお菓子がセットになった特別なギフトです。美しいフラワーアレンジとともに、スイーツをお楽しみいただけます。

母の日 早贈りギフト対象 商品名：カーネーション（ホットハート）と「銀座千疋屋」銀座フルーツサンド

価格：4,780円（税込5,258円）

4,302円（税込4,732円）早贈りギフト

特長：濃いピンクから淡いピンクへの美しいグラデーションが楽しめるカーネーションと、「銀座千疋屋」の豊かな果肉を贅沢に使用したフルーツサンドのセットです。

華やかな花とスイーツを一度にお楽しみいただけます。

母の日 商品名：カーネーション(さくらもなか)と「帝国ホテル」クッキー詰合せ

価格：5,480円（税込6,028円）

特長：さまざまなピンク色が楽しめる八重咲きのカーネーションと、バターの香りが香ばしい帝国ホテルのクッキー詰合せのセットです。華やかな花と上質なスイーツを組み合わせた、特別なギフトをお届けします。

母の日 初登場 商品名：ゴディバ アイスコレクション8個入

価格：5,000円（税込5,400円）

特長：「ゴディバ」がお届けする、チョコレートを楽しむアイスクリームのバラエティセットです。まろやかな口どけと深い味わいを、5種類それぞれのフレーバーでご堪能いただけます。

マダガスカルバニラ1個、ストロベリー＆チョコレートチップ1個、ヘーゼルナッツダーク＆ミルクチョコレート2個、カカオ72％ダークチョコレート2個、ミルクチョコレート＆チョコレートチップ2個

母の日 初登場 商品名：きのみと エンガディーナ＆チョコフィナンシェ

価格：3,080円（税込3,326円）

特長：イトーヨーカドー・ヨークオリジナルのくるみとキャラメルを使用した、ヨーロッパ伝統の焼き菓子2種のセットです。こだわりの素材と丁寧な製法で仕上げた、上質な味わいをお楽しみ

いただけます。（限定400個）

母の日 商品名：銀座千疋屋 銀座タルト（フルーツ）

価格：4,400円（税込4,752円）

特長：サクサクとしたタルト生地になめらかなディプロマットクリームを重ね、色とりどりの7種のフルーツを華やかにトッピングした一品です。見た目にも美しく、豊かな味わいをお楽しみいただけます。

母の日 父の日 初登場 商品名：宮崎牛焼肉食べ比べ5等級

価格：6,500円（税込7,020円）

特長：宮崎牛グランドチャンピオンを5度受賞した農場が厳選した、ロース・バラ・モモの3種を合計300gセットにしました。

上質な肉質と豊かな旨みを存分にご堪能いただけます。

母の日 父の日 商品名：宮崎県産 うなぎ長蒲焼

価格：5,000円（税込5,400円）

特長：厳選した素材本来の味わいを最大限に引き出し、炭火でじっくりと丁寧に焼き上げました。

※カタログ掲載商品は配送料込みです。

※画像はイメージです。

※一部店舗により取り扱いが無い場合や、規格や価格が異なる場合があります。