OVER40の大人ガールのためのファッション誌『andGIRL PLUS(アンドガール プリュス) Vol.04』3月9日(月)発売！表紙には井川遥さんが初登場！

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)は、アラサー女性向けファッション誌『andGIRL』の姉妹誌として、OVER40の女性向けファッション誌『andGIRL PLUS(アンドガール プリュス)Vol.04』を2026年3月9日(月)に発売いたします。今号の【表紙】は、『andGIRL PLUS』初登場となる俳優の井川遥さんが務めます。

《表紙:井川遥さん》

■【表紙】は『andGIRL PLUS』初登場・自然体の美しさが際立つ井川遥さん！

Vol.04の【表紙】を飾るのは、2026年4月より放送開始のドラマ『田鎖ブラザーズ』(TBS系)に出演する井川遥さん。軽やかな佇まいと、内面の美しさを感じさせるやわらかな笑顔が印象的なカバーは、上品な空気感をまとった井川さんの魅力を存分に映し出した一枚となっています。

中面の特集「井川遥が彩る、軽やかな春のはじまり」では、やわらかなカラーや質感で春の訪れを感じさせるコーディネートを披露。さらに、井川さんが体現する“大人の可愛らしさ”を叶えるためのマインドについても語っていただきました。

俳優として心を動かす作品に挑み続ける日々、多忙な合間に楽しむプライベート、そして身体をいたわりながら丁寧に過ごす日常――。今の井川さんを形づくるリアルな想いとライフスタイルに迫ります。

■新しい季節も私らしく(ハート)ときめく春のしゃれ見えテクをたっぷりご紹介

《井川遥さん》

今号の大特集は、「出かけたくなる服を買いに行こう(ハート)」。可愛らしさとトレンド感、そして気分UPまで叶えてくれる“旬色”の使い方を高垣麗子さんがレクチャーする「愛嬌ピンク＆洗練ブルーでときめく春支度」や、高梨臨さんによる「ベーシックカラーは、ドラマティックに甘盛りを(ハート)」など、色を味方につけて春のおしゃれを楽しむ企画を展開。さらに、今シーズンぜひチェックしてほしい“花モチーフ服”を楽しみつくす森絵梨佳さんの「気分も品も上がる、“花”を纏う服」では、可愛らしさと品の良さを兼ね備えた着こなしで新生活を華やかに彩ります。



また、ヨンアさんが登場する「一点投入でしゃれる、春の足元トレンド計画」では憧れブランドのアイテムから新定番スニーカーまで、この春注目のシューズを幅広くピックアップ。「シーン別・ハレの日LOOK BOOK」では、子どもの行事やキャリアの節目など特別な一日にふさわしい装いと着回しテクニックを提案するなど、日常に取り入れやすいテクニックと旬のエッセンスを凝縮した一冊となっています。

■春のハッピーを叶える、美香さんの“お気に入り”を大公開！

(写真左より)高垣麗子さん、高梨臨さん、森絵梨佳さん、ヨンアさん

いつだって可愛さをアップデートし続ける大人ガールの憧れ・美香さんによる「“美香爛漫”大人可愛い春、更新中(ハート)」では、フォーマル＆カジュアルなファッションはもちろん、美容、ヘアメイク、気分を上げるとっておきのアイテムまで、美香さんの“今”をたっぷり深掘り。思わず真似したくなる、新しい季節をハッピーに過ごすためのヒントをお届けします。

■「加齢に落ち込んだことは一度もない」美容家・神崎恵さんが語る、大人のためのエイジング哲学

《美香さん》

「神崎恵さんの『エイジング哲学』」企画では、美容家の神崎恵さんが登場。年齢を重ねることを前向きに楽しむためのマインドと、美しくあり続けるためのヒントを伺いました。

さらに、神崎さん流のおしゃれの楽しみ方や、エイジング世代ならではの悩みに寄り添う愛用アイテムもご紹介。肌・髪・体それぞれのパーツ別ケアから、古見えしない大人のトレンドメイクまで、今押さえておきたい美容のポイントを教えていただきました。

■超実践！OVER40の悩みを吹き飛ばすヘアメイクのヒントもお見逃しなく

《神崎恵さん》

さらに、「“なんかパッとしない”を解消する顔映えメイク」では、増えていく肌やメイクの悩みに向き合いながらも、無理に若づくりせずに自然体の魅力を最大限に引き出す“映えるメイク術”を徹底解説。ひと手間で印象が変わるヘアアレンジのコツを伝授する「-5歳見えする、大人のためのヘアセットLesson」などビューティー企画も充実し、今の自分をより素敵に輝かせるためのアイデアが満載の一冊となっています。

■『andGIRL PLUS』について

『andGIRL PLUS(アンドガール プリュス)』は、「自分のスタイルを持ち、いくつになっても“可愛げ”を忘れない(ハート) 素敵に歳を重ねる、OVER40の大人ガールたちへ」をコンセプトに、2012年に創刊した『andGIRL』の姉妹誌として誕生しました。

仕事も私生活も充実させて鮮やかにキャリアを描く、新世代の女性たちはたくましく輝いている。だからって、独りよがりでただ強いのではなく、どこか“可愛らしさ”があるから愛される。そんな自分の「好き」を大切にしつつも、止まることなく変化に挑戦し、そこで出会う、まだ見たことのなかった“どこか新しいわたし”に心を踊らせ、ワクワクしてほしい。さあ一緒に魅力をPLUS(プラス)し続けよう！・・・そんな想いを込めて、「大人可愛い」を発信し続けていきます。

