3ヶ月で7,000万回--SNS史上最速クラスのキャラクターIPを生み出したラブキャラ社が、キャラクターIPスタジオとして企業向け事業を開始

株式会社ラブキャラ

株式会社ラブキャラ（代表取締役：平山英司）は本日、AI×キャラクターIPスタジオとして企業向け受託サービスを正式に開始することを発表します。

同社は自社で開発・運営するキャラクターIPが、リリースからわずか3ヶ月で累計7,000万回のエンゲージメントを達成しており、そのキャラクター設計力・SNS拡散設計力・AI制作技術を企業のブランドIPに転用するサービスの提供を開始します。

■ 7,000万回が証明した「キャラクターIP設計力」

同社が開発した自社キャラクターIPは、リリースからわずか3ヶ月で累計7,000万回のエンゲージメントを記録しました。この数字は広告費ゼロ・純粋なオーガニック拡散のみによるものです。

この成果の背景にあるのは、「ユーザーが自発的に触れ、シェアし、熱狂する」キャラクターIPを設計するノウハウです。同社はキャラクターのペルソナ設計・世界観構築・SNS上での拡散動線設計を独自の方法論として体系化しており、これを企業のブランド・採用・商品向けに転用するスタジオサービスとして提供します。

参考：同規模のエンゲージメントを達成した事例との比較

大手IPコンテンツ企業のSNSアカウントが同水準に達するまでに通常1～2年を要する中、ラブキャラ社は広告投下なしで3ヶ月という異例のスピードで到達国内キャラクターIP市場は2兆6,000億円規模（※矢野経済研究所推計）であり、SNS起点のキャラクターIPが急成長セグメントとして注目されている。

■ なぜ今「キャラクターIP」が企業に必要か

SNS広告のCPA（顧客獲得単価）が高騰し、若年層の広告スキップが常態化している現在、「ユーザーが能動的に関与するブランドのキャラクターIP」を持てるかどうかが、マーケティング・採用・顧客エンゲージメントの分かれ目になっています。

企業がキャラクターIPを持つべき3つの理由：

１.広告依存からの脱却

適切に設計されたキャラクターIPは、広告費なしで自律的に拡散し、ユーザーの熱狂を生み出す（同社が3ヶ月7,000万回で実証）

２.Z世代・α世代との接点構築

従来の企業広告を「スキップ」する世代に対し、キャラクターIPはエンタメとして自然にリーチできる唯一のブランド資産

３.ブランド資産の蓄積

広告は出稿をやめれば効果ゼロだが、キャラクターIPはファンコミュニティ・グッズ・コラボなど中長期的な資産として成長し続ける

同社が3ヶ月7,000万回で実証したのは、適切に設計されたキャラクターIPが広告費なしで自律的に拡散し、ユーザーの熱狂を生み出せるという事実です。これまで大手ブランドにしか持てなかったキャラクターIPを、中規模企業・スタートアップ・採用ブランディングにも展開可能にします。

■ 提供サービス：一気通貫IPスタジオ【主要サービス一覧】

◆ キャラクターIP設計・制作

ブランド専用キャラクターのペルソナ・世界観・ビジュアル・展開ロードマップを一気通貫で設計。

◆ AIキャラクターチャットボット

ブランドキャラクターが自然に会話するAIボットをLINE・Web向けに構築。月額保守プランで継続的なブランド体験を提供。

◆ SNSキャラクターコンテンツ月額制作

Instagram・X・TikTok向けのキャラクターアニメーション・イラストコンテンツを月額パッケージで量産。

◆ ブランドイラストパック・グッズデータ制作

広告・SNS・ノベルティ・グッズ用の統一世界観イラストをパッケージ納品。

◆ VTuber・AIアンバサダー制作

企業SNS専用のバーチャルキャラクターアンバサダーの設計から運用まで一括対応。

【従来の制作会社との違い】

・キャラクター設計デザイン重視（見た目のみ）ペルソナ×世界観×拡散動線を一体設計実績の裏付け

・制作実績のみ自社IPで7,000万回のエンゲージメントを実証制作コスト数百万円～

・運用まで一気通貫AIチャットボット・コンテンツ生成をフル活用

■ 独自フレームワーク「ラブタイプ診断64」

同社は、キャラクターが「なぜ愛されるのか」「なぜシェアされるのか」を64のタイプに分類・体系化した独自のIPフレームワーク「ラブタイプ診断64」を開発。

ブランドのターゲット層・業界特性・SNSプラットフォーム特性に最適なキャラクタータイプを選定し、設計に反映します。

このフレームワークにより、「なんとなくかわいい」ではなく、「どの層に、どのSNSで、どのような文脈で拡散されるか」を設計段階から組み込むことが可能です。

■ サービス導入フロー1無料ヒアリング・初回提案1～3営業日2キャラクターIP設計（ペルソナ・世界観・ビジュアル方向性）2～4週間3ビジュアル制作・AIボット構築2～4週間4SNSコンテンツ展開・運用開始随時

※ プロジェクト規模により期間は変動します。初回提案・簡易デモ制作は無料にて対応いたします。

■ 代表メッセージ

「広告費ゼロで7,000万回動かしたのは、キャラクターが持つ力を設計で最大化したからです。どんなビジュアルが止まらず見られるか、どんなキャラクターが愛されるか、どんな世界観がシェアされるかその答えを私たちは数字で持っています。その力を企業のブランドIPに転用することが、今の私たちの最大の強みです。」

--株式会社ラブキャラ 代表取締役 平山英司

■ 今後の展望

株式会社ラブキャラは、2026年度中に以下の展開を計画しています。

▶企業向け導入実績の拡大：初年度10社以上のブランドキャラクターIP制作を目標

▶ラブタイプ診断のライセンス展開：IP設計フレームワークを広告代理店・制作会社向けにライセンス提供

▶AIキャラクターボットのSaaS化：企業が自社ブランドのAIキャラクターボットを簡易に導入できるプラットフォームの開発

▶海外展開：日本発キャラクターIPの海外SNS市場への展開支援

▶Z世代・α世代にうける法人サイト：通販サイトLPの制作受託を展開支援

■ 広告代理店・制作会社のパートナー様へ

クライアント向けのキャラクターIP・AIボット・SNSコンテンツ制作をホワイトラベルで受託します。圧倒的なコストと納品スピードで、代理店各社のクライアント提案に新しい付加価値を追加できます。

パートナープログラムの詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ・初回無料相談】

企業のご担当者様・代理店様からのご相談を受け付けています。

初回提案・簡易デモ制作は無料にて対応いたします。

▶ office@lovechara.jp

■ 会社概要

社名：株式会社ラブキャラ

所在地：東京都渋谷区神宮前6-12-18 The Iceberg 1F

代表者：代表取締役 平山英司

事業内容：IP事業、恋愛事業、診断開発事業

ラブタイプ診断64：https://lovecharacter64.jp

モテタイプ診断16：https://lovecharacter64.jp/motetype16