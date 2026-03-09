「アーキテクチャモダナイゼーション - 技術と組織にどう向き合うか」にスリーシェイク所属のエンジニアが登壇

株式会社スリーシェイク

株式会社スリーシェイク（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 拓真、以下スリーシェイク）は、2026年3月23日（月）に開催される「アーキテクチャモダナイゼーション - 技術と組織にどう向き合うか」でスリーシェイク エンジニアが登壇します。

■開催概要

本イベントは、『アーキテクチャモダナイゼーション 組織とビジネスの未来を設計する』の発売を記念して翻訳者のお二人にご登壇いただくイベントです。

技術的に正しい選択をしているはずなのに、なぜかプロジェクトが前に進まない。システムを分割し、再設計し、モダンな構成へ移行しているのに、思ったほど改善を実感できない。

その原因は、本当に「技術」だけの問題なのでしょうか。

書籍『アーキテクチャ・モダナイゼーション』の内容を紹介いただき、モダナイゼーションを技術刷新のプロジェクトとしてではなく、自分たちのプロジェクトが置かれている構造を整理する視点を共有します。 後半は、登壇者自身の実務経験をもとに、パネルディスカッション形式で技術以外にどう向き合うかや、実際のアンチパターンの日例などをお話しいただきます。



開催日時：2026年3月23日（月）12:00～13:00

主催：Findy

参加費：無料

参加方法：オンライン

以下のサイトより、事前の参加登録が必要となります。

https://findy.connpass.com/event/385693(https://findy.connpass.com/event/385693)

■登壇者情報

@SatohJohn(https://x.com/satohjohn)

株式会社スリーシェイクにて生成 AI 関連でお客様の toil をなくすことを目指して、また、Google Cloud 大好きエンジニアとして日々働いています。 娘のお世話を精一杯やっています。Google Cloud Parter Top Engineer 2024-2026 に選出。

@nwiizo(https://x.com/nwiizo)

インフラエンジニアとしてホスティングサービスの開発・運用に携わり、オンコール対応で深夜に何度も叩き起こされた経験から、運用のあり方を本気で考えるようになる。現在は株式会社スリーシェイクにてソフトウェアエンジニアとして在籍。『コンテナセキュリティ』『Kubernetesで実践するPlatform Engineering』『アーキテクチャモダナイゼーション』の技術書翻訳を手がけるたび、わかることが1つ増えるのと引き換えに、わからないことが3つ増えていく。インターネット上では nwiizo を名乗り、ブログ「じゃあ、おうちで学べる」を運営している。

■書籍紹介

＜概要＞

長年運用され中身がブラックボックス化したシステムや、ドキュメントが機能せず改修のたびにリスクが伴う設計。こうした技術的負債は、現代のビジネスにおいて成長を阻む大きな壁となっています。

本書は単なるコードのリファクタリング手法ではなく、ドメイン駆動設計（DDD）やチームトポロジー、ワードレイマッピングといった定評ある手法を組み合わせ、技術・組織・戦略という3つの視点からシステムを現代的な姿へと刷新するための包括的なアプローチを解説します。

翔泳社サイト：https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798195063

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4798194077

＜本書の特徴＞

・技術・組織・戦略の社会技術的整合を追求

アーキテクチャを単なる技術パターンとしてではなく、組織構造やビジネス目標と密接に関連したものとして捉えます。

現代化がもたらす多面的な価値を評価するためのフレームワーク（BVSSH）についても解説します。

・実践で検証された高度な手法の統合

DDD、イベントストーミング、ワードレイマッピング、チームトポロジーなど、個別に語られがちな手法をモダナイゼーションという一つの目的のためにどう組み合わせ、運用すべきかを体系的に学べます。

＜読者対象＞

・現場で深刻な技術的課題やレガシーシステムに直面しているエンジニア

・システム設計や改善の意思決定に関わる開発リーダー、アーキテクト

・ビジネス価値と技術的判断を結びつけて考えたいマネージャー、経営層

第1章 アーキテクチャモダナイゼーションとは

第2章 モダナイゼーションという旅にむけた準備

第3章 ビジネス目標

第4章 ヒアリングとマッピングのツアー

第5章 ウォードリーマッピング

第6章 プロダクト分類体系

第7章 ビッグピクチャー イベントストーミング

第8章 プロダクトとドメインのモダナイゼーション

第9章 ドメインとサブドメインの識別

第10章 戦略的ITポートフォリオ

第11章 チームトポロジー

第12章 疎結合なソフトウェアアーキテクチャ

第13章 内部開発者プラットフォーム

第14章 データエンジニアリングに革命を起こすデータメッシュ

第15章 アーキテクチャモダナイゼーションイネーブリングチーム

第16章 戦略とロードマップ

第17章 学習とスキルアップ

＜書籍情報＞

タイトル：アーキテクチャモダナイゼーション 組織とビジネスの未来を設計する

原著者：Nick Tune (著), Jean-Georges Perrin (著)

翻訳者：株式会社スリーシェイク 元内 柊也、岩崎 勇生、角谷 太雅、加藤 岳明、佐藤 慧太

出版社：翔泳社

発売日：2025年02月24日（予約受付中）

単行本（ソフトカバー）：560ページ

予定価格：4,972円（本体4,520円＋税10%）

ISBN-10 ‏ : ‎ 4798194077

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4798194073

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4798194077

【本件に関するお問い合わせ先】

本件に関するお問い合わせや翻訳者への取材のご依頼は、下記までお願いします。

株式会社スリーシェイク Sreake事業部 蔵本

TEL：03-4500-7378

E-Mail：sreake-sales@3-shake.com

■「Sreake（スリーク） 」とは

「Sreake」は、スリーシェイクの主力事業であり、SRE(Site Reliability Engineering) の導入・実践に向けた日本初の伴走型コンサルティングサービスです。

金融、製造、小売、AI、メディアなど、技術力が求められる領域で、 Google の提唱するSRE の考え方に基づき、クラウドネイティブな技術導入、開発/運用プロセスの支援をしています。

Google Cloud、AWS、Kubernetes、Observability、DBRE、MLOps などの最新技術の知見を集約し、文化も含めた「インフラ」を整備し、企業の SRE 内製化をゴールとして支援します。

サービスサイト：https://sreake.com/

【株式会社スリーシェイク】

スリーシェイクは、ITインフラ領域の技術力に強みをもつテクノロジーカンパニーです。2015年の創業から提供しているSREコンサルティング事業「Sreake（スリーク）」では、AWS / Google Cloud / Kubernetes に精通したプロフェッショナルが技術戦略から設計・開発・運用を一貫してサポートしています。またSRE領域で培ったノウハウをベースに、2020年4月にクラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」を提供開始し、ビジネス分析やマーケティングへのビックデータ活用を簡易に実現可能としました。以後、フリーランスエンジニア特化型人材紹介サービス「Relance（リランス）」やセキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」を提供開始し、DX時代における技術戦略設計からセキュアなアプリケーション開発、データ活用までを一貫提供可能な体制を進めています。

会社名 ：株式会社スリーシェイク

代表者 ：代表取締役社長 吉田 拓真

所在地 ：東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル7階

事業内容 ：SRE特化型コンサルティング事業「Sreake（スリーク）」運営（ https://sreake.com/ ）

セキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」開発・運営（ https://www.securify.jp/ ）

クラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」開発・運営（ https://reckoner.io/ ）

フリーランスエンジニア特化型人材紹介サービス「Relance(リランス)」運営（ https://relance.jp/ ）

会社HP ：https://3-shake.com/