ZENBが取り組む『あすけん』広告の継続運用術を初公開！新規獲得・LTV向上を実現する、“生活者に選ばれる”ための次世代のデジタル広告戦略とは？【3/24（火）無料ウェビナー開催】

株式会社asken

累計会員数1,300万人超・国内No.1*¹のAI食事管理アプリ『あすけん』を開発・運営する株式会社asken（東京都新宿区、代表取締役社長 中島洋、以下「当社」）は、『あすけん』の広告活用事例を紹介する食品メーカー向けの無料ウェビナー（以下「本ウェビナー」）を2026年3月24日（火）12:00～13:00に開催します。

昨今、デジタル広告の配信手段が多様化する一方で、SNS広告の競合激化などにより、「CV獲得」と「LTVの維持」という二重の課題に直面する企業が増えています。

本ウェビナーでは、革新的でサステナブルな”おいしさと健康”を届けるフードサービスを展開する株式会社 ZENB JAPAN（愛知県半田市、代表取締役社長 濱名誠久、以下「ZENB」）でマーケティングマネージャーを務める松永 友貴氏をゲストにお招きします。

『あすけん』ではユーザーが日々の食事記録の中で、自身の食選択を見直し、行動変容を起こしています。その環境下において、ZENBが『あすけん』への継続出稿を選択した背景と、単なるリーチ獲得にとどまらず、ユーザーの食選択に寄り添いながら、広告効果を最大化する「勝ち筋」を深堀りします。

また、当社の広告営業担当・野原が、『あすけん』の広告運用ならではのデータ活用術や運用ノウハウを解説。広告主とプラットフォームの両面から、具体的なPDCAの回し方や、定量・定性の両面での評価の考え方など、実務に直結する知見を共有します。

■ウェビナーの概要

＜タイトル＞

継続出稿で勝ち筋をつくる。他媒体と使い分ける理由とは？

～成功企業が明かす、あすけん広告活用事例～

＜本ウェビナーのポイント＞

本ウェビナーでは、ZENBの事例をもとに、広告運用の最前線にある知見を共有します。

・継続出稿の投資判断：単発施策では見えにくい、他媒体との使い分けと社内評価のロジック

・成果を最大化するPDCA：複数回の広告出稿を経て、何を指標にどう改善を繰り返したかのプロセス

・定性×定量の評価軸：獲得単価（CPA）やクリック率などの主要KPIに加え、「ブランド印象」や「ユーザーの声」の活用術

＜日時＞

2026年3月24日（火）12:00～13:00

＜登壇者＞

松永 友貴氏（株式会社 Mizkan / 株式会社 ZENB JAPAN グロース事業グループ マーケティング& ダイレクト本部 グロースチャネル部 マネージャー）

2012年に広告事業会社に新卒入社。広告代理事業や広告プラットフォーム運営、新規事業の立ち上げなどに従事。2020年からZENBへ参画。新規定期顧客獲得を目的にデジタル広告やSEO対策などの領域を担当し、現在はZENB及びFibeeの認知・獲得広告などのマネジメントを担当。

野原 侑太郎（株式会社asken メディアソリューション事業部 営業担当）

広告代理店に新卒入社し、WEBマーケティング支援に従事。2025年にaskenへ入社、『あすけん』の広告営業を担当。『あすけん』での広告出稿を通じ、クライアントの課題解決やマーケティング戦略の立案を多数支援。

＜対象＞

・『あすけん』のデータに興味がある食品メーカーの営業・マーケティングご担当者様

・売上向上に課題を抱えている食品メーカーの営業・マーケティングご担当者様

・食品メーカーのメニュー開発・販促企画ご担当者様

・『あすけん』のデータを活用した共同分析・タイアップ・広告企画に関心がある方

・店舗・商品訴求の次の一手を探している食品メーカーの営業・マーケティングご担当者様

＜主催＞

株式会社asken

＜参加費＞

無料

＜会場＞

オンライン（Zoom）

＜参加方法＞

以下URLよりお申込みください。

https://peatix.com/event/4887597/

＜お申込み期限＞

2026年3月24日（火）10:00まで

※本ウェビナーの詳細は変更になる場合がございます。

※お申し込みが定員数に達した場合、予告なく受付を終了させていただく場合がございます。

※対象外の方（個人の方、同業他社の方など）のご参加はご遠慮ください。

■AI食事管理アプリ『あすけん』

『あすけん』は、食事画像やバーコードを読み取るだけで、食べた食事のカロリーや栄養素が表示され、ご自身に合った目標摂取エネルギーや各種栄養素に対する過不足が一目でわかるAI食事管理アプリです。管理栄養士が監修した食事内容に対するフィードバックや食生活のアドバイスを提供し、これによりユーザーの皆さまがご自身の食事を振り返り、次の食事で何を食べればよいかがわかる「食事の選択力」を高めるためのサポートをいたします。

『あすけん』はテクノロジーの力ですべての人の「専属栄養士」となり、あらゆるライフステージにおける健康的な食生活の実現を目指します。

・ダウンロード数＆売上＆アクティブユーザー数 国内No.1*¹

・累計会員数1300万人*²以上

・メニュー数は15万件以上

・カロリーと各種栄養素14項目*³の過不足をグラフ表示

・AIで自動表示されるアドバイスパターンは20万以上

・食事記録件数は100億件以上*⁴

＊1：日本国内App StoreとGoogle Playストア合算の「Nutrition & Diet」における、2022年~2025年のダウンロード数・収益・アクティブユーザー数（2026年1月、Sensor Tower調べ）

＊2： 2025年10月時点の累計会員数

＊3：あすけんダイエット基本コースの場合。食事アドバイスコースによって表示される種類は異なります。

＊4：2025年12月時点の累計食事記録件数

AI食事管理アプリ『あすけん』公式サイト：https://www.asken.jp

■株式会社asken

当社は、栄養学の知見とテクノロジーをかけあわせ「ひとびとの明日を今日より健康にする」ことをミッションに、以下の事業を展開しています。

＜個人向け＞

・AI食事管理アプリ『あすけん』の開発・運営

・オンラインストア『あすけんSHOP』の企画・運営

＜法人向け＞

・『あすけん』内の広告企画・制作：商品・サービス等のプロモーションを目的とした各種広告・タイアップ施策の企画・制作・実施

・『あすけん』の法人向け提供：企業の従業員や自治体の住民の食生活改善、健康増進を目的とした団体利用、『あすけん』を活用したオンライン特定保健指導

設立：2007年10月1日

所在地：〒163-1442 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー42F

コーポレートサイト： https://www.asken.inc

記載されている会社名、商品またはサービス名は、各社の商標、登録商標または商号です。

(C)asken Inc.