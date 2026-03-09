【3月11日（水）開催】共催セミナー『新規ブランド展開の「壁」をどう突破するか？～成功事例から紐解く、ブランド構築の最適解～』を開催

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、4社共催のオンラインセミナー『新規ブランド展開の「壁」をどう突破するか？～成功事例から紐解く、ブランド構築の最適解～』を2026年3月11日（水）13時から開催いたします。

株式会社LeaguE/株式会社blends/株式会社オープンロジ/GMOメイクショップ株式会社 の４社が、ブランド構築の最適解を徹底解説します。



視聴予約はこちら(https://www.cloudec.jp/event/seminar0311/?organizationId=1712)

セミナー概要

近年、EC事業の成長において「商品の良さ」以上に重要視されているのが、

市場の飽和や競争激化を勝ち抜くための「ブランド構築の最適解（ファン化と成長の仕組み作り）」です 。

本セミナーでは、 年商50億円規模のブランド構築をリードしてきたLeaguE 、

EC物流の標準化・効率化を牽引するオープンロジ 、

データに基づいた顧客体験設計のプロフェッショナルであるblends 、

そして拡張性の高いクラウドECを提供するGMOメイクショップ の4社が登壇いたします 。

「実際に成果が出た企業は、何を変えたのか」をテーマに、

新規ブランドが直面する立ち上げ・拡大期の「壁」を突破するための、

“勝てる戦略”と“持続可能な運用術”のポイントを具体例とともに詳しく解説します 。

こんな方におすすめ

- 新規ブランドの立ち上げや、既存事業の多角化・ブランド展開を検討している- 売上拡大に伴い、物流やバックオフィス運用の負荷が限界に達している- データ分析を強化し、単発購入ではなくリピーター（LTV）を最大化させたい- システムやツールの導入だけで終わらず、実際に「成果」を出した他社の成功事例を知りたい- 成長企業が共通して取り組んでいる「ブランド成長のための取捨選択」を学びたい

視聴予約・セミナー詳細はこちら(https://www.cloudec.jp/event/seminar0311/?organizationId=1712)

タイムスケジュール

（13:00～13:05） インフォメーション、概要説明

第1部（13:05～13:25）：仕入れ・企画

株式会社LeaguE 取締役副社長

勝部 雄太

ゼロから売れるECブランドの立ち上げ方～海外ブランドの人気商品を独占販売する方法～

第2部（13:25～13:45）：集客・販促

株式会社blends ECマーケティングプランナー

光延 健生

新規出店時の「認知不足」をどう解消するか？～事例から学ぶ、SNS×ECモール戦略～

第3部（13:45～14:05）：バックエンド・物流

株式会社オープンロジ パートナーエキスパート

川崎 文吾

最小投資×最小工数で実現～新規ブランドの成功率を高める物流DXの極意～

第４部（14:05～14:25）：システム・全体設計

GMOメイクショップ株式会社 クラウドEC営業本部マーケティングチーム リーダー

千葉 祐輔

新ブランド展開のリスクを最小化し、データを活用するシステム設計

（14:25～14:30） 質疑応答、ご案内



※ご興味のあるパートのみ、ご視聴も可能です。（途中入室/退出可）

開催概要

日時：2026年3月11日（水）13:00～

参加方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

定員数：100名

備考：途中入退室可、参加者・アンケート回答者限定特典あり（個別相談・資料提供）

視聴予約はこちら(https://www.cloudec.jp/event/seminar0311/?organizationId=1712)

※申込フォーム入力後、メールにてご視聴用URLを送付いたします。

セミナーの詳細はこちら(https://www.cloudec.jp/event/seminar0311/?organizationId=1712)から確認してください。

問い合わせ先

株式会社LeaguE

メールアドレス：support@league-japan.com