花々に包まれる、山形の春を。おふろcafe yusaの春イベント「春色満載♩ゆさごこち」を2026年3月9日(月)より開催

株式会社古窯ホールディングス

株式会社旅館古窯（山形県上山市、代表取締役社長 佐藤太一）が運営する山形市黒沢温泉おふろcafe yusaは、2026年3月9日(月)から5月31日(日)まで、うららかな春の訪れを五感で楽しむ春イベント「春色満載♩ゆさごこち」を開催いたします。カフェレストランでは、「菜の花と舟形マッシュルームのペペロンチーノ」や「新玉ねぎとベーコンのハニーピザ」など全5種類の「花咲く春メニュー」を提供。サウナガーデンでは、音楽と共に楽しむMUSIC熱波体験イベントを開催。春限定フレーバーのデトックスウォーターもご用意しております。また本イベントでは、山形の豊かな春を館内に再現。時期や天候に左右されず、いつでも満開の花々に囲まれて、ゆったりとお花見気分でリラックスできるひとときを提供いたします。

「春色満載♩ゆさごこち」を彩る、春のコンテンツ

1. 心ときめく「花咲く春メニュー」

カフェレストランでは、山形の素材に春の彩りを添えた全5種類の限定メニューをご用意しました。

菜の花と舟形マッシュルームのペペロンチーノ 1,280円（税込）

山形が誇る「舟形マッシュルーム」の濃厚な旨味に、春を告げる菜の花のほのかな苦みを合わせました。シンプルだからこそ素材の美味しさが引き立つ、春の息吹を感じる一皿です。

新玉ねぎとベーコンのハニーピザ 1,780円（税込）

甘みの強い新玉ねぎとベーコンの塩気が絶妙なピザ。仕上げにお好みで「はちみつ」をかけて。おふろcafe yusaらしい遊び心あふれる“甘じょっぱい”幸せが広がります。

アスパラのミートドリア 1,480円（税込）

旬のアスパラを主役に、コク深いミートソースととろけるチーズで熱々に仕上げました。湯上がりの身体を優しく、しっかりと満たしてくれます。

ミニいちごタルト 880円（税込）

春の主役・いちごをふんだんにあしらった、宝石のようなミニタルト。甘酸っぱい香りに包まれる、一口サイズのご褒美スイーツです。

春うららソーダ 550円（税込）

ふわりと香る桜シロップに、甘酸っぱいいちごダイスと本物の桜の花を添えて。春の光を透かしたような、見た目も華やかな限定ドリンクです。

2. サウナガーデンで楽しむ「香りと音」の熱波体験

30名以上収容の男女で楽しめる大型サウナ室では、当館ならではの「フルーツアロマ」を使用した熱波を実施予定。さらに月に2～3回は音楽と共に熱風を楽しむ「MUSIC熱波」を開催。サウナ上がりには、ミント×ライムやいちご×ブルーベリーが香る、春限定フレーバーのデトックスウォーターが、身体を優しく潤します。開催日程につきましては順次、おふろcafe yusa公式HP(https://ofurocafe-yusa.com/)と各種公式SNSに掲載しますので、ご覧ください。

3. 春の思い出を形に「ハーバリウムづくり体験」

春の思い出を形に残すワークショップを開催いたします。ガラスの小瓶にお花を閉じ込めたハーバリウムは、インテリアにもぴったり。お子様から大人まで、自分だけの「春」をデザインする贅沢な時間をお楽しみください。

・料金： 大人 2,200円（税込） / 未就学児～小学生 1,650円（税込）

4. 館内すべてが「お花見スポット」に

期間中、館内は山形各地に咲き誇る花々をイメージした装飾で華やかに彩られます。複数のフォトポイントは、どこを切り取っても春色満載。家族や友人と、満開の花々に囲まれた特別な瞬間を写真に残していただけます。

山形の春を巡る楽しみ：桜だけじゃない、花まつりの魅力

おふろcafe yusaでのひとときと共に、山形の豊かな自然を巡ってみませんか。山形県では春から初夏（4月～6月）にかけて、「花」を観賞するイベントが多く開催されています。例年開催されているイベントを一挙ご紹介。

・4月： 桜のトンネルを抜ける「霞城観桜会」や、天童の「人間将棋」を彩る桜まつりなど。

山形市 霞城観桜会

天童市 天童桜まつり(人間将棋)

中山町 お達磨の桜まつり

寒河江市 さがえ春花まつり【寒河江桜まつり】

酒田市 酒田日和山公園桜まつり

鶴岡市 鶴岡桜まつり/松ヶ岡桜まつり

庄内町 庄内町・楯山公園桜まつり

南陽市 赤湯温泉桜まつり

白鷹町 しらたか古典桜の里さくらまつり

高畠町 たかはた桜まつり

上山市 ヴェンテンガルテン菜の花畑

・5月： 白つつじが雪のように美しい長井市、甘い香りに包まれる南陽のバラまつりなど。

天童市 天童つつじの里まつり

寒河江市 さがえ春花まつり【寒河江つつじまつり】

長井市 白つつじまつり/長井あやめまつり

大江町 大山自然公園ユリまつり

南陽市 南陽のバラまつり

・6月： 東沢バラ公園の圧巻の景色や、可憐なヒメサユリ、雨に濡れて輝くあじさい祭りなど。

村山市 東沢バラ公園 バラまつり

鶴岡市 あつみ温泉 ばら園まつり

飯豊町 いいでどんでん平ゆり園

川西町 置賜公園ハーブガーデンフェア

山形市 むらきざわあじさい祭り

酒田市 飯森山公園のあじさい

新庄市 東山公園あじさい杜

おふろcafe yusa

おふろcafe yusaは、株式会社温泉道場が展開する長時間滞在型温浴ブランドおふろcafe (R)としては東北初の施設で、コンセプトは「果樹園×クラフト×カフェ」。

おふろcafe yusaのサウナガーデンは、収容人数30人以上、男女で一緒に楽しむことができる山形最大級の大型サウナ室です。ストーブはドイツから海を渡ってきたサウナストーブ EOS Zeus/Zeus L を採用。サウナストーンに水をかけて水蒸気を発生させて発汗を促進させる、セルフロウリュもお楽しみいただけます。

https://ofurocafe-yusa.com/

所在地：山形県山形市大字黒沢319-2

営業時間：10:30～22:00（最終入館 21:00）

カフェ・レストラン：11:30～21:00(フードL.O.20:00 / ドリンクL.O20:30)

※ご宿泊のお客様は、24:00まで館内利用可能。サウナエリアは翌朝6:00よりご利用いただけます。

古窯グループ

古窯グループは、山形県内4か所の旅館とグランピング施設に加え、山形県初のプリン専門店「山形プリン」を開業、2022年12月には東北初の日帰り温浴施設「おふろcafe yusa」と山形プリンの姉妹ブランドとなるフルーツアイスクリーム専門店「MOGY」をオープンするなど、多角的な事業展開で山形の魅力発信を積極的に行う。宿泊事業を中心としたこれらの多角的な取り組みが認められ、「日本ツーリズム・オブ・ザ・イヤー」2023年のグランプリ（最優秀賞）を受賞。

さらなる観光価値の創造・強化に向けて、2025年に老舗和菓子・飲食企業である株式会社明友を事業継承。これは、120年以上の伝統を持つ明友の郷土の味と技術を承継し、両社の強みを融合させることで、山形の食を通じた観光価値をさらに創造・強化することを目的としている。



【会社概要】

商号：株式会社古窯ホールディングス

本社所在地：〒999-3292 山形県上山市葉山5-20