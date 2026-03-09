ハイエンド・ウェルネスブランド「MIROS」伊勢丹新宿店にて先行デビュー

株式会社Sancta

株式会社Sancta（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中川瑛大）は、

ハイエンド・ウェルネスブランド「MIROS（ミロス）」の本格ローンチに先立ち、

2026年3月25日（水）から3月31日（火）までの期間、伊勢丹新宿店 本館地下2階

イセタン ビューティー アポセカリーにて、初のPOP UPを開催いたします。

さらに、4月3日（金）の全国発売に先駆けて、4月1日（水）より同階常設スペースでの展開を

継続いたします。

MIROS初となるPOP UP（イメージ）

MIROSは、日本の美意識と先端バイオテクノロジーによって誕生した、新しいハイエンド・ウェルネスブランドです。自然の叡智をひも解き、分子デザイン発想(※1)によって人が本来もつ美しさを引き出すことを目指しています。

ブランド初となる本POP UPでは、ファーストコレクションとなるスキンケアラインを先行発売いたします。特許取得の独自原料、ヒト肌100％同一マイクロ分子コラーゲン(※2)「PIKIA(R)（ピキア ※3)」を、スキンケア全４アイテムに配合。世界のラグジュアリースパでも採用されてきた、

この独自スキンケア成分を、MIROSは日本で初めて（※4）採用しました。肌にすっとなじみ、

ハリと艶感が宿る肌印象へ導きます。

化粧水・乳液・美容液・クリームの４アイテムに加え、全アイテムを１週間たっぷりお試しできる

スターターキットもご用意。POP UP期間中はお買い上げに応じ特典（※5）を進呈いたします。

店頭にて、MIROSのスキンケアをご体験ください。

■ AI設計 × 精密発酵というアプローチーMIROS独自原料「PIKIA(R)」MIROSの世界観を体現するボトルデザイン

MIROSのスキンケアに採用された「PIKIA(R)（※3）」は、ヒト肌に含まれるコラーゲンと100％同一のアミノ酸配列をもつ、マイクロ分子コラーゲン（※2）です。

本原料は、ドイツ・ベルリンを拠点とするバイオテクノロジー企業カンブリアム社により開発され

ました。自然界に存在する膨大なタンパク質データをAIで解析し、肌の内部環境との整合性に配慮した精密な分子デザインを導出。その設計情報をもとに、精密発酵技術によって生み出されたのが、

100％ヴィーガン素材である「PIKIA(R)（※3）」です。

肌のすみずみまで浸透し、肌本来のリズムと呼応するかのような肌なじみを実現。しなやかで強さを

感じさせる肌印象へ導きます。

■ 未来の知が導く美しさへーMIROSのスキンケア

AI設計と精密発酵という独自アプローチにより、これまで長い年月を要していた研究成果を現代に

引き寄せて誕生した、「PIKIA(R)(※3)」。MIROSは、そのポテンシャルを最大限に引き出すため、

サッカロミセス／コメ発酵液(※6)や、ホワイトラベンダー、ユキノシタ、イロハモミジなど厳選された国産植物エキス(※7)を配合。これらの保湿成分が重なり合うことで、肌のすみずみまでうるおいが

浸透し(※8)、ハリ感が宿る、深みのある輝く肌へ導きます。

MIROSのスキンケアは、未来の知に裏打ちされた処方設計によって、肌が本来もつ美しさを

引き出します。

■ スキンケア商品概要

化粧水・乳液・美容液・クリームの全４アイテム構成。肌を「整える → 潤す → 補う → 守る」という考え方に基づき、必要な機能を効率よく重ねるケアを提案します。

（左より、ハイドレーティング トリートメント ローション 115mL、Serum 8 25mL、Serum 8 55mL、インフュージョンエマルジョン 95mL、ラディエンスクリーム 50g）

【ハイドレーティング トリートメント ローション 〈化粧水〉】

PRIMER（プライマー）：肌の土台を整える

角質層に水分を均一に与え、なじみを高める化粧水

容量：115mL 税込価格：8,800円

PIKIA(R)（※3） 1%配合

【インフュージョン エマルジョン 〈乳液〉】

BALANCER（バランサー）：水分と油分をバランス良く与える

うるおいの通り道*をつくる乳液

容量：95mL 税込価格：12,650円

PIKIA(R)（※3） 3%配合

*角質層まで

【Serum 8（セラム エイト） 〈美容液〉】

CATALYST（カタリスト）：スキンケア時間を、加速と深化へ

PIKIA(R)をシリーズ最高濃度配合、高濃度成分を効果的に届ける美容液

容量：25mL 税込価格：19,800円

容量：55mL 税込価格：36,300円

PIKIA(R)（※3） 8%配合



【ラディエンス クリーム 〈クリーム〉】

HALO（ヘイロー）：うるおいで包み、艶を与える

PIKIA(R)※4と潤いを長時間キープするクリーム

容量：50g 税込価格：16,500円

PIKIA(R)（※3） 5%配合

【スターターキット】

１週間たっぷりと、MIROSのフルラインを試せる「スターターキット」

〈化粧水 20mL、乳液 14mL、美容液 7mL、クリーム4g〉税込価格：9,900円

MIROS スターターキット

■ POP UP 期間中のご購入特典購入者特典イメージ画像

１． Serum 8（25mL）お買いあげ先着100名様に、以下のいずれか１点をプレゼント

・ハイドレーティングトリートメント ローション

ミニ（20mL）〈化粧水〉

・インフュージョン エマルジョン

ミニ （14mL）〈乳液〉

・ラディエンス クリーム ミニ（4g）〈クリーム〉



２． Serum 8（55mL）お買いあげ先着100名様に、以下の３点セットをプレゼント

・ハイドレーティングトリートメント ローション

ミニ（20mL）〈化粧水〉

・インフュージョン エマルジョン

ミニ （14mL）〈乳液〉

・ラディエンス クリーム ミニ（4g）〈クリーム〉

＊数量限定／なくなり次第終了

■ MIROS独自の香りアプローチ

MIROSは、ハイエンド・ウェルネスを完成する要素として「香り」を再解釈。

”感性に訴えるリチュアル”と定義し、天然精油を芸術的に昇華した２種類の香りを開発しました。

ブランドを象徴する美容液「Serum 8」には、KARESANSUI（枯山水）を、化粧水・乳液・クリームにはASATSUYU（朝露）を賦香しました。

KARESANSUI（枯山水）：静謐の中にかすかな躍動が息づく、神秘的な気配をまとった香り

主な精油：グレープフルーツ、ベルガモット、ライム、マンダリン、カルダモン、フランキンセンス、ミルラ、ラベンダー、

ヴァイオレット、シダーウッド、パチョリ、サイプレス、サンダルウッド、アンブレッドシード

ASATSUYU（朝露）：静寂と光が共鳴する透明感を体現した香り

主な精油：ベルガモット、オレンジ、カボス、レモングラス、ローズマリー、ニオイテンジクアオイル

■ 販売スケジュール

・2026年3月1日（日）公式サイトにて予約販売受付中

・2026年3月25日（水）～ 3月31日（火） 伊勢丹新宿店 POP UP SHOP開催

※3月25日（水）のみ、イセタン ビューティー アポセカリーは、午前10時～午後5時30分までの営業となります

・2026年4月1日（水）～ 伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティ アポセカリーにて常設販売

・2026年4月3日（金）全国発売開始

・2026年4月25日（土）旗艦店 表参道にてグランドオープン予定

住所 ：東京都渋谷区神宮前5丁目46-7

アクセス：東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道駅」B2 出口 徒歩4分

「MIROS」 公式サイト：https://miros.jp/

「MIROS」公式インスタグラム：https://www.instagram.com/miros_tokyo



■ MIROS創業者について

代表取締役CEO 中川 瑛大

北海道札幌市生まれ。

幼少期に渡米。少年期には全米レベルのサッカークラブチームに

所属し、海外遠征を経験するなど、国際的な環境で育つ。

起業家教育で世界的に評価の高い Babson College

（バブソン大学） にて経営を学び、在学中より投資ファンドでの

インターンやアパレル事業の起業など、実践的な経験を積む。

2025年、株式会社Sanctaを創業し、「MIROS」を立ち上げる。

■ Cambrium（カンブリアム）社について

Cambrium社は、ドイツ ベルリンを拠点とする

バイオテクノロジー企業。

構造生物学・合成生物学を基盤に、AIや分子イメージングを

活用した分子設計を強みとし、次世代の高機能バイオ素材や

タンパク質原料の開発を行う。

同社の技術は世界的に評価されており、GoogleのAI関連ファンドからの出資や、EUおよびベルリン投資銀行（IBB）による研究支援を受けるほか、複数の国際的な受賞や特許取得実績を有する。

※1 物質の分子構成をナノレベルで解析し考察を得る開発思想のこと

※2 化粧品原料としての物理的特徴に基づく表示

※3 カンブリアム社原料名称（Novacoll (TM)、合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-47（整肌成分 酵母由来ヴィーガン成分）

※4 株式会社SanctaとPIKIA(R)製造元カンブリアム社（独）の原料共有契約に基づく事実による（2026年1月時点）

MIROSスキンケアライン4商品（ハイドレーティング トリートメント ローション、インフュージョン エマルジョン、

Serum 8、ラディエンス クリーム）

※5 なくなり次第、終了となります

※6 保湿成分

※7 ラベンダー花エキス、ユキノシタエキス、イロハモミジ葉エキス（整肌成分）

※8 浸透は角質層まで

▼プレスリリースに関するお問い合わせ

MIROS PR事務局（担当：ルンド アスミ）： press@sancta.jp

ミヤビブランドコミュニケーションズ（担当：大高 明子）：otaka@miyabibc.com



▼商品に関するお問い合わせ

MIROS お客様サポートセンター：info@miros.jp

▼運営会社

株式会社Sancta 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-3-9 H¹O 八丁堀