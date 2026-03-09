ハイエンド・ウェルネスブランド「MIROS」伊勢丹新宿店にて先行デビュー
株式会社Sancta（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中川瑛大）は、
ハイエンド・ウェルネスブランド「MIROS（ミロス）」の本格ローンチに先立ち、
2026年3月25日（水）から3月31日（火）までの期間、伊勢丹新宿店 本館地下2階
イセタン ビューティー アポセカリーにて、初のPOP UPを開催いたします。
さらに、4月3日（金）の全国発売に先駆けて、4月1日（水）より同階常設スペースでの展開を
継続いたします。
MIROS初となるPOP UP（イメージ）
MIROSは、日本の美意識と先端バイオテクノロジーによって誕生した、新しいハイエンド・ウェルネスブランドです。自然の叡智をひも解き、分子デザイン発想(※1)によって人が本来もつ美しさを引き出すことを目指しています。
ブランド初となる本POP UPでは、ファーストコレクションとなるスキンケアラインを先行発売いたします。特許取得の独自原料、ヒト肌100％同一マイクロ分子コラーゲン(※2)「PIKIA(R)（ピキア ※3)」を、スキンケア全４アイテムに配合。世界のラグジュアリースパでも採用されてきた、
この独自スキンケア成分を、MIROSは日本で初めて（※4）採用しました。肌にすっとなじみ、
ハリと艶感が宿る肌印象へ導きます。
化粧水・乳液・美容液・クリームの４アイテムに加え、全アイテムを１週間たっぷりお試しできる
スターターキットもご用意。POP UP期間中はお買い上げに応じ特典（※5）を進呈いたします。
店頭にて、MIROSのスキンケアをご体験ください。
■ AI設計 × 精密発酵というアプローチーMIROS独自原料「PIKIA(R)」
MIROSの世界観を体現するボトルデザイン
MIROSのスキンケアに採用された「PIKIA(R)（※3）」は、ヒト肌に含まれるコラーゲンと100％同一のアミノ酸配列をもつ、マイクロ分子コラーゲン（※2）です。
本原料は、ドイツ・ベルリンを拠点とするバイオテクノロジー企業カンブリアム社により開発され
ました。自然界に存在する膨大なタンパク質データをAIで解析し、肌の内部環境との整合性に配慮した精密な分子デザインを導出。その設計情報をもとに、精密発酵技術によって生み出されたのが、
100％ヴィーガン素材である「PIKIA(R)（※3）」です。
肌のすみずみまで浸透し、肌本来のリズムと呼応するかのような肌なじみを実現。しなやかで強さを
感じさせる肌印象へ導きます。
■ 未来の知が導く美しさへーMIROSのスキンケア
AI設計と精密発酵という独自アプローチにより、これまで長い年月を要していた研究成果を現代に
引き寄せて誕生した、「PIKIA(R)(※3)」。MIROSは、そのポテンシャルを最大限に引き出すため、
サッカロミセス／コメ発酵液(※6)や、ホワイトラベンダー、ユキノシタ、イロハモミジなど厳選された国産植物エキス(※7)を配合。これらの保湿成分が重なり合うことで、肌のすみずみまでうるおいが
浸透し(※8)、ハリ感が宿る、深みのある輝く肌へ導きます。
MIROSのスキンケアは、未来の知に裏打ちされた処方設計によって、肌が本来もつ美しさを
引き出します。
■ スキンケア商品概要
化粧水・乳液・美容液・クリームの全４アイテム構成。肌を「整える → 潤す → 補う → 守る」という考え方に基づき、必要な機能を効率よく重ねるケアを提案します。
（左より、ハイドレーティング トリートメント ローション 115mL、Serum 8 25mL、Serum 8 55mL、
インフュージョンエマルジョン 95mL、ラディエンスクリーム 50g）
【ハイドレーティング トリートメント ローション 〈化粧水〉】
PRIMER（プライマー）：肌の土台を整える
角質層に水分を均一に与え、なじみを高める化粧水
容量：115mL 税込価格：8,800円
PIKIA(R)（※3） 1%配合
【インフュージョン エマルジョン 〈乳液〉】
BALANCER（バランサー）：水分と油分をバランス良く与える
うるおいの通り道*をつくる乳液
容量：95mL 税込価格：12,650円
PIKIA(R)（※3） 3%配合
*角質層まで
【Serum 8（セラム エイト） 〈美容液〉】
CATALYST（カタリスト）：スキンケア時間を、加速と深化へ
PIKIA(R)をシリーズ最高濃度配合、高濃度成分を効果的に届ける美容液
容量：25mL 税込価格：19,800円
容量：55mL 税込価格：36,300円
PIKIA(R)（※3） 8%配合
【ラディエンス クリーム 〈クリーム〉】
HALO（ヘイロー）：うるおいで包み、艶を与える
PIKIA(R)※4と潤いを長時間キープするクリーム
容量：50g 税込価格：16,500円
PIKIA(R)（※3） 5%配合
【スターターキット】
１週間たっぷりと、MIROSのフルラインを試せる「スターターキット」
〈化粧水 20mL、乳液 14mL、美容液 7mL、クリーム4g〉税込価格：9,900円
MIROS スターターキット
■ POP UP 期間中のご購入特典
購入者特典イメージ画像
１． Serum 8（25mL）お買いあげ先着100名様に、以下のいずれか１点をプレゼント
・ハイドレーティングトリートメント ローション
ミニ（20mL）〈化粧水〉
・インフュージョン エマルジョン
ミニ （14mL）〈乳液〉
・ラディエンス クリーム ミニ（4g）〈クリーム〉
２． Serum 8（55mL）お買いあげ先着100名様に、以下の３点セットをプレゼント
・ハイドレーティングトリートメント ローション
ミニ（20mL）〈化粧水〉
・インフュージョン エマルジョン
ミニ （14mL）〈乳液〉
・ラディエンス クリーム ミニ（4g）〈クリーム〉
＊数量限定／なくなり次第終了
■ MIROS独自の香りアプローチ
MIROSは、ハイエンド・ウェルネスを完成する要素として「香り」を再解釈。
”感性に訴えるリチュアル”と定義し、天然精油を芸術的に昇華した２種類の香りを開発しました。
ブランドを象徴する美容液「Serum 8」には、KARESANSUI（枯山水）を、化粧水・乳液・クリームにはASATSUYU（朝露）を賦香しました。
KARESANSUI（枯山水）：静謐の中にかすかな躍動が息づく、神秘的な気配をまとった香り
主な精油：グレープフルーツ、ベルガモット、ライム、マンダリン、カルダモン、フランキンセンス、ミルラ、ラベンダー、
ヴァイオレット、シダーウッド、パチョリ、サイプレス、サンダルウッド、アンブレッドシード
ASATSUYU（朝露）：静寂と光が共鳴する透明感を体現した香り
主な精油：ベルガモット、オレンジ、カボス、レモングラス、ローズマリー、ニオイテンジクアオイル
■ 販売スケジュール
・2026年3月1日（日）公式サイトにて予約販売受付中
・2026年3月25日（水）～ 3月31日（火） 伊勢丹新宿店 POP UP SHOP開催
※3月25日（水）のみ、イセタン ビューティー アポセカリーは、午前10時～午後5時30分までの営業となります
・2026年4月1日（水）～ 伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティ アポセカリーにて常設販売
・2026年4月3日（金）全国発売開始
・2026年4月25日（土）旗艦店 表参道にてグランドオープン予定
住所 ：東京都渋谷区神宮前5丁目46-7
アクセス：東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道駅」B2 出口 徒歩4分
「MIROS」 公式サイト：https://miros.jp/
「MIROS」公式インスタグラム：https://www.instagram.com/miros_tokyo
■ MIROS創業者について
代表取締役CEO 中川 瑛大
北海道札幌市生まれ。
幼少期に渡米。少年期には全米レベルのサッカークラブチームに
所属し、海外遠征を経験するなど、国際的な環境で育つ。
起業家教育で世界的に評価の高い Babson College
（バブソン大学） にて経営を学び、在学中より投資ファンドでの
インターンやアパレル事業の起業など、実践的な経験を積む。
2025年、株式会社Sanctaを創業し、「MIROS」を立ち上げる。
■ Cambrium（カンブリアム）社について
Cambrium社は、ドイツ ベルリンを拠点とする
バイオテクノロジー企業。
構造生物学・合成生物学を基盤に、AIや分子イメージングを
活用した分子設計を強みとし、次世代の高機能バイオ素材や
タンパク質原料の開発を行う。
同社の技術は世界的に評価されており、GoogleのAI関連ファンドからの出資や、EUおよびベルリン投資銀行（IBB）による研究支援を受けるほか、複数の国際的な受賞や特許取得実績を有する。
※1 物質の分子構成をナノレベルで解析し考察を得る開発思想のこと
※2 化粧品原料としての物理的特徴に基づく表示
※3 カンブリアム社原料名称（Novacoll (TM)、合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-47（整肌成分 酵母由来ヴィーガン成分）
※4 株式会社SanctaとPIKIA(R)製造元カンブリアム社（独）の原料共有契約に基づく事実による（2026年1月時点）
MIROSスキンケアライン4商品（ハイドレーティング トリートメント ローション、インフュージョン エマルジョン、
Serum 8、ラディエンス クリーム）
※5 なくなり次第、終了となります
※6 保湿成分
※7 ラベンダー花エキス、ユキノシタエキス、イロハモミジ葉エキス（整肌成分）
※8 浸透は角質層まで
